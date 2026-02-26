El director surcoreano Park Chan-wook presidirá el jurado del Festival de Cannes 2026

“Park Chan-wook y su jurado designarán la Palma de Oro 2026, que sucederá a la del iraní Jafar Panahi, entregada el año pasado por Juliette Binoche a Un simple accidente”, anunció el Festival en un comunicado, al destacar “una primicia para el cine coreano”.
“En esta época de odio y división, creo que el simple hecho de reunirnos en una sala de cine para ver una película juntos, sincronizando nuestras respiraciones y nuestros latidos, permite crear una solidaridad conmovedora y universal”, añadió el director, productor y guionista de 62 años.
Siempre entre varios géneros, pero fiel a los universos oscuros e inquietantes, su cine es “el de todas las audacias: argumentales, estilísticas, morales”, elogió el Festival de Cannes.
Park Chan-wook alcanzó fama internacional con Oldboy: cinco días para vengarse, que recibió el Gran Premio del Jurado en Cannes en 2004. Adaptada de un manga de culto, esta segunda parte de una trilogía oscura y sangrienta sobre la venganza aborda las desigualdades sociales, un tema recurrente en el cine coreano.
Otras dos de sus películas también han sido premiadas en la Croisette: entre el romance y los vampiros, Sed de sangre recibió el Premio del Jurado en 2009, y La decisión de partir, un thriller de romance negro, fue galardonada con el Premio a la Mejor Dirección en 2022.