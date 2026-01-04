  • Cotizaciones
    Cocaína, corrupción y ametralladoras: un vistazo a los cargos contra Nicolás Maduro

    Las autoridades estadounidenses desclasificaron el sábado 3 de enero una acusación formal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, señalados de dirigir un gobierno corrupto que traficó miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos

    Agentes de policía armados se encuentran frente al centro de detención metropolitano en el distrito de Brooklyn de Nueva York, donde se espera que el presidente derrocado Nicolás Maduro sea detenido, el 3 de enero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

    FOTO

JOHN LAMPARSKI/AFP

    FOTO

    JOHN LAMPARSKI/AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Una acusación recientemente desclasificada del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, de dirigir un “gobierno corrupto e ilegítimo” alimentado por una extensa operación de narcotráfico que inundó a Estados Unidos con miles de toneladas de cocaína.

    Está previsto que el arresto de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una impactante operación militar a primera hora del sábado 3 de enero en Caracas, ceda el caso a los fiscales estadounidenses, que buscan asegurar una condena en un tribunal de Manhattan contra el veterano líder de la nación latinoamericana rica en petróleo.

    Leé además

    el gobierno ratifica su critica a la operacion militar de ee.uu. en venezuela y pide ?solucion democratica?
    Frente Amplio

    El gobierno ratifica su crítica a la operación militar de EE.UU. en Venezuela y pide “solución democrática”

    Por Redacción Búsqueda
    En México, miembros de organizaciones sociales protestan contra Donald Trump.
    Nicolás Maduro

    De Venezuela a Rusia: así reacciona el mundo a la captura de Maduro, acusado de narcotráfico en EE. UU.

    Por France 24

    La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, aseguró mediante una publicación en la plataforma X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

    A continuación, un repaso de las acusaciones contra Maduro y los cargos que enfrenta:

    Los cargos que pesan contra el líder chavista

    Maduro está acusado junto a su esposa, su hijo y otras tres personas. El hasta ahora presidente venezolano fue imputado por cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

    Maduro enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada en su contra en un tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump. La nueva acusación, desclasificada el sábado y que añade cargos contra la esposa de Maduro, fue presentada bajo reserva en el Distrito Sur de Nueva York poco antes de Navidad.

    No estaba claro de inmediato cuándo Maduro y su esposa, Cilia Flores, harían su primera comparecencia ante el tribunal de Manhattan, aunque la agencia de noticias Reuters descata que sea pronto, posiblemente el lunes 5 de enero.

    Un video publicado la noche del sábado en redes sociales por una cuenta de la Casa Blanca mostró a Maduro, sonriendo, mientras era escoltado por dos agentes federales que le sujetaban los brazos en una oficina de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Nueva York. Se prevé que sea detenido en una cárcel federal en Brooklyn mientras espera el juicio.

    Maduro permitió que floreciera una “corrupción alimentada por la cocaína”: EE. UU.

    Según la acusación formal, Maduro se asoció con “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo” para permitir el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Las autoridades alegan que organizaciones de narcotráfico poderosas y violentas, como el Cártel de Sinaloa y la banda Tren de Aragua, trabajaron directamente con el Gobierno venezolano y luego enviaron ganancias a altos funcionarios que los ayudaron y protegieron a cambio.

    Maduro permitió que la “corrupción alimentada por la cocaína floreciera en su propio beneficio, en beneficio de los miembros de su régimen gobernante y en beneficio de los miembros de su familia”, alega la acusación formal.

    Las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro y su familia “proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico” a los cárteles que movían drogas por toda la región, lo que resultó en hasta 250 toneladas de cocaína traficadas anualmente a través de Venezuela para 2020, según la acusación. Las drogas eran transportadas en lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques portacontenedores, o en aviones desde pistas de aterrizaje clandestinas, señala el documento expuesto por la fiscal Pam Bondi.

    “Este ciclo de corrupción basada en el narcotráfico llena los bolsillos de funcionarios venezolanos y de sus familias, al tiempo que también beneficia a narcoterroristas violentos que operan con impunidad en territorio venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”, señala la acusación formal.

    Acusaciones de sobornos, secuestros y asesinatos

    Estados Unidos acusa a Maduro y a su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos “contra aquellos que les debían dinero del narcotráfico o que de otro modo socavaban su operación de tráfico de drogas”. Eso incluye el asesinato de un jefe local del narcotráfico en Caracas, según la acusación.

    La esposa de Maduro también está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre “un narcotraficante a gran escala” y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. En un acuerdo corrupto, el narcotraficante aceptó luego pagar un soborno mensual al director de la oficina antidrogas, así como unos 100.000 dólares por cada vuelo cargado de cocaína “para garantizar el paso seguro del vuelo”. Parte de ese dinero le llegó a la esposa de Maduro, según la acusación.

    Los sobrinos de la esposa de Maduro fueron escuchados durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales del Gobierno estadounidense en 2015, aceptando enviar “cargamentos de cocaína de varios cientos de kilogramos” desde el “hangar presidencial” de Maduro en un aeropuerto venezolano.

    Durante las reuniones grabadas, los sobrinos explicaron “que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos”, según la acusación. Ambos fueron condenados en 2017 a 18 años de prisión por conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, antes de ser liberados en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros a cambio de siete estadounidenses encarcelados.

    Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado Marco Rubio y Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, presentaron la redada militar que capturó a Maduro y a su esposa como una acción llevada a cabo en nombre del Departamento de Justicia. Caine aseguró que la operación se realizó “a petición del Departamento de Justicia”.

    Rubio, al responder a una pregunta sobre si el Congreso había sido notificado, afirmó que la incursión estadounidense para capturar a la pareja fue “básicamente una función policial” y añadió que fue un caso en el que el “Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia”.

    Rubio calificó a Maduro como “un fugitivo de la Justicia estadounidense con una recompensa de 50 millones de dólares” sobre su cabeza.

    FUENTE:FRANCE24

