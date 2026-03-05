La fiscalía de Soriano pidió el archivo de la causa contra Guillermo Besozzi

La fiscal Luisa Vago solicitó el sobreseimiento del intendente de Soriano , Guillermo Besozzi , que había sido imputado por la Justicia el año pasado por reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones . El caso impactó en la previa a la campaña electoral para las eleciones departamentales de mayo de 2025, en las que Besozzi iba por la reelección. Formalizado, con tobillera electrónica y en prisión domiciliaria, el intendente hizo la campaña desde su casa, una estancia en las afueras de la ciudad de Mercedes, y retuvo el gobierno de Soriano.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Ayer miércoles sobre el mediodía, el portal de noticias local Agesor informó que Besozzi y otros seis jerarcas de la Intendencia de Soriano, también imputados por distintas irregularidades durante la gestión pasada, fueron notificados de la decisión de la fiscal de archivar la causa. Se trata del secretario general, Daniel Gastán; el prosecretario, Gonzalo Castillo; el director de Hacienda, Pedro Besozzi; el director de Auditoría, Germán Cavallero; el director de Obras, Pedro Nocetti, y el director de Logística, Jonathan Torres.

Primer año de gobierno Balance de Orsi recibió aireadas críticas de la oposición y elogios de legisladores oficialistas, que celebraron que el gobierno comunique logros

“Se hizo justicia”, dijo el intendente en declaraciones a Agesor. “Vuelvo a creer en la Justicia; yo sabía de mi inocencia y la de mis compañeros, si hay justicia en nuestro país, debía pasar esto que pasó”, agregó.

La investigación llevó más de dos años y comenzó luego de que la Justicia formalizara al presidente y al tesorero del sindicato de funcionarios municipales (Adeom) por estar implicados en maniobras delictivas, como apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondo e incluso el incendio de la sede del gremio para ocultar evidencia.

Tras incautar y analizar sus teléfonos, la Policía encontró que había más funcionarios involucrados en un esquema de venta ilegal de materiales del Departamento de Obras de la intendencia, como combustible, lubricantes y pedregullo.

Con estas escuchas, la fiscal Stella Alciaturi —la primera que tuvo a cargo el caso— vinculó a Besozzi y a la cúpula de la intendencia en un entramado de irregularidades que iban desde el abuso de funciones hasta el cohecho, en cuestiones como favores a militantes para tramitar una libreta de conducir u obras particulares en caminos vecinales.

Alciaturi fue cuestionada por dirigentes blancos por publicar, años antes, “conceptos claramente agraviantes hacia el Partido Nacional y a connotados dirigentes de la coalición” en sus redes sociales. Luego la fiscal fue trasladada a la fiscalía de Atlántida. Y la causa quedó a cargo de la fiscal Charline Ferreyra. Hace tres meses asumió Vago, quien entendió que de las escuchas telefónicas en las que Alciaturi basó su imputación no surgen delitos y solicitó el archivo.

Una vez que se archiven las causas contra Besozzi y el resto de los imputados, no habrá posibilidad de que sean reexaminadas por otro fiscal. Esto sucede porque no existen víctimas que puedan solicitarlo.

Escuchas olvidadas

Sobre la noche de ayer miércoles, la revista Caras y Caretas informó que la Policía de Soriano “olvidó” encriptar los audios y “arruinó” la cadena de custodia. El senador frenteamplista Eduardo Brenta publicó en su cuenta de X que se trata de una situación “grave”. “Tratándose de escuchas telefónicas, debieron estar debidamente encriptados y registrados bajo los protocolos correspondientes para garantizar su integridad y evitar cualquier manipulación”.

“Ahora será el Ministerio del Interior, la Policía y la fiscalía los que deberán investigar cómo y por qué se perdió la cadena de custodia de esos audios”, escribió Brenta.

“A mí me investigaron el teléfono en los últimos ocho meses durante 12 horas del día”, se quejó Besozzi durante una entrevista con Búsqueda. Y ante la consulta de si sospechaba sobre la posibilidad que su teléfono estuviera pinchado, respondió: “¡Sí! ¿Sabés cuántas veces me vinieron a decir unos y otros que los teléfonos estaban todos pinchados? ¿Sabés lo que contesté yo? Que no tenía nada para esconder. ¿Cuándo canjeé yo para mí algo?”, se defendió. Y dijo que le gustaría saber por qué tipo de delito fue que le empezaron a escuchar sus llamadas y mensajes. “¿Fue porque la intendencia le adelantó plata a Adeom? ¿Y en vez de llamarme a preguntarme cómo es la situación me empiezan a escuchar el teléfono?”.

Los blancos y las garantías

El Directorio del Partido Nacional expresó ayer su satisfacción con el pedido de archivo de la causa de Besozzi y reivindicó su trayectoria personal y pública. Asimismo confirmó “la confianza en el Poder Judicial y el resto del sistema de justicia, sus pronunciamientos, en la aplicación del debido proceso y las garantías que lo deben rodear sin elementos ajenos al orden jurídico”.

Y exhortó a “cuidar el preciado honor de las personas y evitar por tanto toda intencionalidad y motivación política en estas causas; porque en democracia, la verdad, la justicia y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier interés circunstancial”.