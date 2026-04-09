De una amenaza de aniquilación a la tregua: Trump siembra una confusión que “daña su credibilidad”

Amenazar con “erradicar una civilización” y, acto seguido, negociar. El martes 7 de abril por la mañana, el presidente estadounidense lanzó un ultimátum a los dirigentes iraníes: reabrir el estrecho de Ormuz antes de que cayera la noche; de lo contrario, “toda una civilización moriría esa noche, para no volver a aparecer jamás”, afirmó en su plataforma Truth Social. Y añadió: “No quiero que eso ocurra, pero probablemente será así”. Una amenaza de violencia inusitada, sin parangón en la retórica contemporánea de un presidente estadounidense.

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Menos de diez horas después, cerca de que se cumpliera el plazo, dio un giro a los acontecimientos: Trump anunció que aceptó un alto el fuego de dos semanas con Teherán , el cual fue presentado de inmediato como una “victoria total y completa” para Washington, aunque ya se han señalado violaciones de la tregua y errores de interpretación.

Para muchos observadores, esta escalada verbal marca un nuevo umbral. “Es el signo de un hombre acorralado”, analiza Steven Ekovich, profesor emérito de la Universidad Americana de París. “Está entre la espada y la pared, sin ninguna salida. Sus palabras reflejan una profunda frustración. Los iraníes pudieron ver en ello una debilidad más que una demostración de fuerza”, agregó.

Esta estrategia, sin embargo, se inscribe en una cierta continuidad. Donald Trump ha convertido su personalidad “sin filtros” en una herramienta política. Ya en 2017, durante su primer mandato, prometió “fuego y furia” a Corea del Norte, esgrimiendo la amenaza nuclear, antes de entablar unas conversaciones sin precedentes con Kim Jong-un.

Embed - Alto el fuego entre Irán y Estados Unidos: ciudadanos reaccionan a la posibilidad de un acuerdo

Para Jérôme Viala-Gaudefroy, profesor titular de Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye y especialista en Estados Unidos , esta postura responde a una lógica bien identificada: “Donald Trump pone el listón muy alto porque cree que es la solución para asustar al adversario. Cree que esta presión extrema obligará al adversario a negociar y le dará ventaja. Sin embargo, se encuentra en una posición de debilidad frente a Irán”.

Porque, en el fondo, el fin de la guerra en Medio Oriente parece aún lejano. Una propuesta de diez puntos transmitida por Teherán se debatirá en las negociaciones que se iniciarán el viernes en Pakistán, según ha informado la prensa oficial iraní. Una lista publicada por la República Islámica menciona “el mantenimiento del control iraní sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento, el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias”, así como la retirada de las fuerzas estadounidenses de Medio Oriente. Condiciones difíciles de conciliar con los objetivos declarados por Washington.

“A pesar de sus declaraciones tan violentas, Trump no consigue nada en realidad y se ve atrapado en una situación que él mismo ha provocado”, señala Jérôme Viala-Gaudefroy. “Es una salida al estilo Trump, una salida retórica. Construye un relato en el que aparece como el ganador, transformando la realidad al afirmar que los iraníes se ven obligados a negociar, cuando en realidad, si aceptan los diez puntos del plan de paz, la situación podría ser peor que la de antes de la guerra”, dice.

Por su parte, un alto cargo de la Casa Blanca aseguró que el plan difundido públicamente por Irán no era el documento que servía de base para las negociaciones con EE.UU..

Más allá de las palabras, sus declaraciones también plantean cuestiones de Derecho Internacional. Cuando amenaza con destruir la red eléctrica de Irán y devolver a los 90 millones de habitantes del país “a la Edad de Piedra”, Donald Trump no descarta actos considerados crímenes de guerra.

El representante demócrata Jason Crow recordó en la cadena CNN que los militares tienen la obligación de negarse a cumplir órdenes ilegales: “Si se te pide que ataques a civiles, si se te pide que mates a mujeres y niños, si se te pide que mates a no combatientes, si se te pide que bombardees una escuela, si se te pide que bombardees una central eléctrica civil, eso sería un crimen de guerra”.

Lo mismo ocurre con las amenazas de aniquilación total de Irán, que han alimentado las especulaciones sobre un posible uso del arma nuclear.

En declaraciones a Reuters, Brian Finucane, exasesor jurídico del Departamento de Estado que ahora trabaja para el International Crisis Group, considera que estas declaraciones “podrían interpretarse como una amenaza de cometer un genocidio” a la luz del derecho estadounidense e internacional.

La confusión es aún mayor debido a que los mensajes del presidente estadounidense se contradicen. Dos días antes de que expirara su ultimátum, publicó en Truth Social: “Abran el puto Detroit, malditos locos, o vivirán en el infierno —¡YA LO VERÁN!”. Y añadía: “Gloria a Alá”. El martes, en el mensaje en el que amenazaba con aniquilar a Irán, también mencionaba la posibilidad de un compromiso diplomático, concluyendo con: “Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán”.

Embed - Apertura del estrecho de Ormuz alivia los mercados tras anuncio de tregua entre EE. UU. e Irán

Mantener “al mundo entero en vilo”

En cualquier caso, la secuencia ilustra un patrón ya bien establecido: llevar la amenaza hasta su punto álgido y, a continuación, ajustar la postura ante los riesgos de una escalada. Una dinámica que también se inscribe en un contexto político interno tenso, marcado por una opinión pública más reacia a la guerra y por crecientes inquietudes económicas, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Para Steven Ekovich, la lógica también está en otra parte: “La estrategia de Donald Trump es ser el centro de la atención mundial. Mantuvo al mundo entero en vilo durante unas horas tras su amenaza del martes. Pero también ha dañado su credibilidad. El peligro es que ya nadie lo tome en serio”.

En EE.UU., las reacciones son intensas. Los opositores de Trump se preguntan por su salud mental e interpretan sus últimas declaraciones como pruebas de que se está hundiendo en la demencia. “Las facultades mentales del presidente se están desmoronando”, denunció la diputada progresista Alexandria Ocasio-Cortez. “Ha llegado el momento de decir no” al presidente, lanzó el influyente comentarista de extrema derecha Tucker Carlson, dirigiéndose a los altos cargos de la Casa Blanca y del Ejército.

Numerosos demócratas y algunos republicanos opositores han abogado incluso por recurrir a la 25.ª Enmienda. Esta permite, mediante un procedimiento vinculante, destituir por la fuerza a un presidente que se considere incapaz de ejercer sus funciones.

Por su parte, el senador de Massachusetts Ed Markey y Seth Moulton, representante del mismo estado en la Cámara de Representantes, han pedido que se inicie un proceso de destitución contra el presidente estadounidense.

“Trump no puede simplemente amenazar con cometer crímenes de guerra con total impunidad”, resumió Ed Markey.

“Trump no puede simplemente amenazar con cometer crímenes de guerra con total impunidad”, resumió Ed Markey. Durante su primer mandato, Trump ya ha sobrevivido a dos procedimientos, en ambos casos gracias a un voto negativo del Senado, en febrero de 2020 y luego en febrero de 2021.

FUENTE:FRANCE24