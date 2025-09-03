  • Cotizaciones
    miércoles 03 de septiembre de 2025

    Juicio por intento de golpe en Brasil: un acusado admite conspiración; Bolsonaro niega vínculos

    En el juicio contra Jair Bolsonaro y otros siete acusados, la defensa de un exministro admitió que hubo intentos golpistas, mientras el abogado del expresidente denunció falta de garantías y negó pruebas en su contra

    Fotografía general de la sesión del juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este miércoles, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil).

    Fotografía general de la sesión del juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este miércoles, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Días decisivos para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados por la presunta trama golpista.

    Ante el Tribunal Supremo, el abogado Andrew Fernandes, defensor del exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, aseguró que su cliente “actuó activamente” contra los intentos de ruptura democrática que circularon en la administración de Bolsonaro.

    Fotografía de archivo fechada el 16 de agosto de 2025 del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saliendo del hospital DF Star en Brasilia (Brasil).
    Brasil

    La recta final del juicio a Bolsonaro: las claves de un proceso histórico en Brasil

    Por France 24
    El magistrado de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste al juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este martes, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil)
    Brasil

    Trama golpista intentó imponer "una dictadura" en Brasil: juez Moraes en recta final del juicio contra Bolsonaro

    Por France 24

    Según Fernandes, esos planes fueron impulsados por las alas más radicales del bolsonarismo, pero Nogueira habría convencido al entonces mandatario de “no avanzar por ese camino”.

    Jair-Bolsonaro
    Jair Bolsonaro no asiste al final de su juicio y lo sigue de su residencia en Brasilia (Brasil).

    Jair Bolsonaro no asiste al final de su juicio y lo sigue de su residencia en Brasilia (Brasil).

    Los ocho imputados son acusados de conspirar en un intento de golpe de Estado que derivó en el asalto a las sedes de los tres poderes, en enero de 2023, tras la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

    El abogado insistió en que Nogueira “asesoró al presidente para que aceptara el resultado de las elecciones de 2022” y se mantuvo “siempre contrario a cualquier medida de excepción” después de los comicios. También recalcó que los supuestos planes golpistas nunca pasaron de “discusiones” entre sectores radicales, desestimadas por Bolsonaro y por los militares.

    En ese sentido, pidió la absolución de su cliente y del resto de los acusados.

    Embed - Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado • FRANCE 24

    Abogado de Bolsonaro asegura que no hay pruebas en su contra

    En su intervención ante el Supremo, el abogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, sostuvo que no existen pruebas que vinculen al expresidente con el intento de golpe de Estado.

    Negó cualquier relación con los atentados del 8 de enero de 2023 ni con los documentos de la supuesta conspiración conocidos como Daga Verde y Amarilla y Operación Luneta, que incluían planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.

    “El presidente no violó el Estado de derecho democrático. No tiene absolutamente nada que ver con el 8 de enero”, afirmó Vilardi, quien también cuestionó la estimación de que su cliente podría enfrentar hasta 30 años de prisión, al no existir —según la defensa— pruebas de su participación en actos violentos.

    Abogado-Bolsonaro
    El abogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi (i), revisa documentos durante el juicio por intento de golpe de Estado del exmandatario este mi&eacute;rcoles, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil).&nbsp;

    El abogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi (i), revisa documentos durante el juicio por intento de golpe de Estado del exmandatario este miércoles, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil).

    El abogado criticó además el acuerdo de culpabilidad firmado por Mauro Cid, exasesor de Bolsonaro y hoy delator, y denunció que se restringió el derecho de defensa: “No tuvimos acceso a las pruebas ni tiempo suficiente para analizarlas”, dijo, acusando al tribunal de acelerar el proceso.

    Mientras tanto, sectores bolsonaristas aseguran que el Supremo busca evitar que el juicio coincida con la campaña presidencial de 2026, algo que el juez Alexandre de Moraes ha negado.

    El proceso, que podría llevar por primera vez a prisión a un expresidente brasileño por atentar contra la democracia, entró en su fase final esta semana. El fiscal general, Paulo Gonet, pidió declarar culpables a Bolsonaro y a los otros siete acusados por cinco delitos contra el orden democrático, con penas que, en conjunto, podrían alcanzar los 43 años de cárcel.

    Con Reuters, EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Ministerio de Defensa Nacional

    Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Criptomonedas

    El 90% del dinero de las estafas "termina pasándose a criptoactivos como método de lavado", advierte experto

    Por Macarena Saavedra
    Subsector privado

    Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

    Por Leonel García
    Oficialismo

    Fernando Pereira: "Nueve de cada 10 dice que no es el momento" de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por "desorden de conducta"

    Por Victoria Fernández