Con la negociación salarial trancada, el sindicato hotelero y gastronómico evalúa medidas y pide iniciativa del MTSS

Los trabajadores del sector gastronómico y hotelero están negociando desde julio un nuevo convenio colectivo, pero pasados cuatro meses y con la zafra del verano a la vuelta de la esquina los intercambios se mantienen trancados. El sindicato sostiene que vienen golpeados desde la pandemia , cuando por la crisis que se vivió, votaron un convenio con pérdida salarial por el cual recién ahora se llegó al “punto cero” de los ingresos que tenían. Desde hace un tiempo el escenario cambió, aseguran, y reclaman que eso se refleje en sus condiciones de trabajo.

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“La situación actual del sector no es la de un sector en problemas. Es un sector que se recuperó y, sin embargo, los salarios no se recuperan”, dijo a Búsqueda Fernanda Aguirre, secretaria general del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu).

Según contó, hay “un cuello de botella muy grande” en el sector hotelero. De hecho, la negociación en el grupo de restaurantes quedó en suspenso a la espera de que se resuelva ese nudo.

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Aguirre explicó que la diferencia central tiene que ver con la fijación de los mínimos por categoría. En 2018 se llevó a cabo un trabajo de evaluación y actualización de los perfiles ocupacionales y cargos del sector. Como parte de ese trabajo, que contó con el apoyo del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se formó una comisión con participación de trabajadores y empresarios. El documento final , incorporado como anexo al convenio colectivo de ese año, distinguió unas 100 categorías de tareas.

Aquella actualización de descripción de categorías, de las tareas que implica y de la formación requerida todavía no se trasladó a la negociación salarial y el Sughu cree que eso debe concretarse en esta ronda. Eso implica que para cada una se establezca un salario mínimo. Aguirre dijo que están abiertos a discutir una aplicación en etapas, pero que debe cambiarse la situación actual.

Hotel Hamptom by Hilton en Canelones. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Laudos para nuevas categorías y bandeja cinco estrellas

Hoy, en hotelería, los salarios mínimos tienen un margen muy pequeño de variación entre categorías. Existen 24 categorías de trabajo que oscilan entre los $ 29.527 y $ 33.733 nominales. Para el sindicato, esa realidad es absurda y se debe ir a un abanico mucho más amplio. Aguirre cree que en un escenario ideal la categoría más alta fijada debería representar unas siete veces la más pequeña; en una propuesta menos ambiciosa, están planteando en esta ronda que sea cinco veces el salario de la categoría más baja.

En el medio se generaría un panorama más amplio de mínimos salariales. “En esta nueva escala que planteamos, un chofer pasa a $ 44.000 nominales. No estamos hablando de un salario descomunal, estamos hablando de dignificar un sector que hace un aporte importante a la economía del país”, afirmó Aguirre.

La dirigente cree que otro cambio hacia el que se debe avanzar es el de crear criterios diferenciados para establecimientos cinco y cuatro estrellas. Para eso plantean crear una bandeja de negociación específica. Según contó, llegaron a plantearle la idea al ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien se mostró afín.

“No puede haber hoteles cinco estrellas y cuatro estrellas con mínimos salariales de hambre. ¿Tiene sentido que los mínimos sean iguales para un hotel dos estrellas que para uno con spa, casino y quizás hasta cancha de golf?”, cuestionó Aguirre.

De acuerdo con la versión del sindicato, el sector empleador propuso crear una comisión para estudiar la aplicación de las categorías. Para Aguirre, esto no es suficiente. “La comisión está armada desde 2018”, replicó, y reclamó que es tiempo de que haya “una propuesta concreta de definición de laudos”.

“Eso tiene que ser ahora. No podemos seguir esperando”, insistió.

Si la posición de los empleadores no cambia, el Sughu aspira a que el Ministerio de Trabajo intervenga. “Necesitamos que tome una posición sobre esto. Esperamos que se ponga del lado de los trabajadores”, dijo Aguirre.

El convenio salarial que estuvo vigente hasta el 30 de junio se aprobó en 2022 por mayoría: votaron a favor los empleadores y el Ministerio de Trabajo y en contra los delegados del sindicato. También el convenio anterior de agosto de 2020 del llamado “período puente” por la pandemia se había aprobado por mayoría con las mismas posiciones.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Diálogo sin resultados

Según un informe reciente del Instituto Cuesta Duarte, unos 17.100 trabajadores de restaurantes y hoteles tienen salarios sumergidos. Esto quiere decir que perciben ingresos líquidos mensuales inferiores a $ 25.000 por 40 horas semanales de trabajo. El sector tiene en total unos 41.000 asalariados y solo 4.400 perciben más de $ 50.000 mensuales.

“Estamos cobrando salarios de miseria y para revertirlo el diálogo no está logrando resultados”, dijo Aguirre.

De acuerdo con las cifras del último congreso del PIT-CNT, el Sughu tiene entre 700 y 800 afiliados. La zafralidad, la dispersión y la informalidad son características que complican tradicionalmente la organización de los trabajadores del sector. También la persecución sindical es un factor que, según Aguirre, sufren y pesa. Aún así, la dirigente destacó que tienen centros de sindicalización sólida en varios departamentos.

“Con nuestras modestas fuerzas tendremos que hacer pesar nuestra posición”, dijo. La dirigente aseguró que el sindicato “apuesta al diálogo y al raciocinio”, pero que si no hay avances “las medidas de lucha siempre están”. En ese sentido, advirtió: “Tenemos una final de campeonato deportivo (por la final de la Copa Libertadores) que tiene reservas llenas. En la medida que sigan sin mover sus posiciones… No sé si piensan que se la van a llevar eternamente de arriba”.

Crear un equipo técnico

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, Francisco Rodríguez, dijo a Búsqueda que están de acuerdo con avanzar hacia la actualización de categorías. De hecho, destacó el trabajo que culminó en 2018 y que llevó dos años de intercambio.

Sin embargo, cree que para establecer salarios mínimos para esas nuevas categorías es necesario crear un equipo técnico que se encargue, que establezca “un número para cada ítem”, y consideró que los Consejos de Salarios no son el ámbito para hacerlo. Sobre la aspiración del sindicato de que eso se concrete en este convenio, respondió: “No lo pudimos hacer en cinco años, ¿lo vamos a hacer en una semana?”.

En esa misma línea, se mostró preocupado porque ya van cuatro meses con el convenio vencido. “Tenemos a todo el mundo desesperado porque no sabe el ajuste que va a corresponder, empresarios y trabajadores”, dijo.

Rodríguez reconoció que los salarios del sector son bajos. En ese sentido se mostró favorable a avanzar en la “medida de lo posible” y resaltó que hicieron una propuesta de ajustes que mejora la planteada por el Poder Ejecutivo. También recordó que el sector está lejos de tener una realidad “floreciente” y apuntó que tras la pandemia hay unos 30 hoteles que no volvieron a abrir.