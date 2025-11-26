Distribuidos los bombos, así será el sorteo de la Copa Mundial 2026

Las 42 naciones clasificadas, más aquellas que participarán en los repechajes de Europa y México, se distribuirán en cuatro bombos de 12 selecciones cada uno.
La FIFA definió los bombos donde el destino de las selecciones participantes en la próxima fase final de la Copa del Mundo será develado el 5 de diciembre en Washington
Para esta edición del evento se realizó una modificación, por lo que España y Argentina -1 y 2 del ranking- no se verán antes de la final.