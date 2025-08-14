El equipo femenino de la Asociación Uruguaya de Golf obtuvo el sexto puesto en el Campeonato Sudamericano

Los equipos de Perú en damas y de Colombia en caballeros se consagraron como los nuevos campeones sudamericanos luego de la disputa del 79º Campeonato Sudamericano por la Copa Los Andes. El principal certamen de la Federación Sudamericana de Golf se llevó a cabo en el Guayaquil Country Club de Ecuador entre el miércoles 30 de julio pasado y el sábado 2 de agosto.

El equipo femenino de la Asociación Uruguaya de Golf (AUG), integrado por Lousiane Gauthier , Jimena Marqués , Chloe Stevenazzi , Carolina Mailhos y Priscila Almeida, finalizó en sexto lugar. Esa ubicación le permite al golf femenino uruguayo tener asegurada la participación directa en la máxima contienda de la región del golf amateur por equipos, la Copa Los Andes, que se disputará el año que viene en Lima, Perú.

La delegación compatriota estuvo encabezada por el presidente de la AUG, Federico Armas, mientras que Daniel Angenscheidt fue el capitán y Álvaro Canessa el coach.

En esta edición del Campeonato Sudamericano no participó el equipo masculino de Uruguay. Esto obedece a que en esa rama de competencia el equipo de la AUG quedó en el último puesto en el Sudamericano de 2024 disputado en Argentina y por el sistema de descensos vigente desde 1995 tenía impedida la participación este año.

El título que logró en la rama femenina fue para Perú el tercero en el historial de la Copa Los Andes. Alcanzó esa posición con un acumulado de 15 puntos, tres por encima del equipo colombiano, que quedó en el segundo puesto.

Uruguay debutó el miércoles 30 de julio con triunfo ante Ecuador y derrota frente a Chile. Al día siguiente fue victoria ante Paraguay y caída frente a Colombia; mientras que en la tercera jornada se ganó un solo punto: hubo empate con Venezuela y derrota ante Argentina.

En el cierre del campeonato llegó otro punto por el empate ante Brasil y luego las golfistas uruguayas cayeron frente al equipo de Perú. En total obtuvieron seis puntos en la competencia.

El locatario, Ecuador, no sumó unidades durante la competencia y quedó en el último puesto. De esa manera, su equipo femenino no podrá participar del próximo Sudamericano.

En tanto, en la rama masculina, Colombia, con 15 puntos, fue campeón y logró así su undécimo título en el historial de la competencia. Brasil fue segundo con 14 puntos, mientras que Chile, con tres unidades, ocupó el último lugar y se perderá el Sudamericano en Perú el año próximo.

Jimena Marqués destacada en “un torneo sumamente exigente”

La uruguaya Jimena Marqués protagonizó un Sudamericano “soñado” al finalizar invicta la competencia con siete partidos ganados y uno empatado. No existe en el historial de casi ocho décadas de disputa de la Copa Los Andes una actuación de una golfista uruguaya similar.

Apenas finalizada la ceremonia de entrega de premios, Búsqueda tuvo un contacto telefónico con la golfista de 23 años, quien mostraba una mesurada alegría en un rápido balance del campeonato. “Sinceramente, vine a Ecuador con muchas expectativas, por ejemplo, de estar entre las tres primeras del campeonato, pero evidentemente el Sudamericano es un torneo sumamente exigente”, expresó Marqués. En esa línea dijo que todas las jugadoras del equipo venían teniendo un muy buen rendimiento, pero en el Sudamericano “no hay rival fácil” y todos los países tienen jugadoras becadas en universidades de Estados Unidos.

Marqués se mostró muy a gusto con las condiciones de juego del Sudamericano. Contó que la cancha tenía “mucha agua” y “muchos cross bunkers” en el recorrido, lo cual obliga a tener una “estrategia de juego”, algo que disfruta. También explicó que los “greens enormes” y con “grandes ondulaciones” también hacen que sea necesario pensar cuidadosamente “dónde conviene jugar el putt”.

Marqués logró en el 2024 un título en finanzas en la Nova Southeastern University de Florida, en Estados Unidos, donde estudió cuatro años gracias a una beca de golf. La golfista compatriota se mostró agradecida a su profesor, el argentino Ruben Llanes, con quien trabajó durante varios días antes de la competencia continental. “Hay que encontrar motivación, objetivos, hoy estoy física y mentalmente agotada, pero esto sigue y la gran meta ahora es el Abierto Ciudad de Montevideo”, finalizó.

La palabra del presidente

El presidente de la AUG, Federico Armas, viajó a Ecuador y presidió la delegación. Fue su segundo Sudamericano como máxima autoridad de la asociación. “A mi entender fue un gran campeonato, y como tal caben las felicitaciones para la Federación Ecuatoriana de Golf por el estupendo trabajo que realizó. Se trata de una federación pequeña como la nuestra, con pocos recursos, por lo cual vale destacar el gran esfuerzo”, dijo sobre el Sudamericano. Destacó que tanto la organización como los alojamientos y los traslados fueron “impecables”.

“La cancha fue otro de los puntos altos del certamen. Fue totalmente remozada por Robert Trent Jones Jr. en un trabajo estupendo. Tiene muchos cross bunkers en su trazado —a mi gusto, demasiados—, con poco árboles, y los greens son de enormes dimensiones, con grandes caídas. La zona de práctica es realmente impresionante, con un driving range como marca la tendencia actual en los campos de golf”, contó Armas.

Sobre la actuación del equipo uruguayo, el presidente consideró que las jugadoras “estuvieron en su nivel” y lamentó que por poco no lograran terminar “un par de posiciones más arriba”. Recordó que contra Argentina hubo dos partidos que se definieron en el último hoyo, además de los empates ante Venezuela y Brasil. “Estuvimos muy cerca”, dijo.

Al hacer un balance, Armas calificó como “lógica” la posición alcanzada en el Sudamericano. En su opinión esa es la realidad del golf femenino uruguayo de la actualidad. “Ojalá el año próximo en Perú podamos tener una actuación similar con los caballeros”, sostuvo.

El presidente de la AUG destacó la “gran actuación” de Marqués, que a pesar de su “corta edad” ya disputó su noveno sudamericano y esta vez terminó “invicta” en los partidos individuales, algo que fue resaltado también por las delegaciones de otros países.

“La Copa Los Andes es una competencia extremadamente exigente, con 36 hoyos diarios para los golfistas, en este caso con altas temperaturas y humedad. El nivel de juego es muy alto, Colombia en caballeros, por ejemplo, tenía en su equipo a tres integrantes estudiando en Estados Unidos y dos exprofesionales. Argentina, campeón en caballeros en las tres últimas ediciones, le ganó en la última jornada a Ecuador el partido decisivo en el hoyo 18 porque, si no, descendía, algo increíble. Finalmente, le tocó bajar a Chile, otra potencia del continente”, contó Armas.

En paralelo a la competencia deportiva, el directivo formó parte del congreso extraordinario, llevado a cabo el martes 30 de julio, de la Federación Sudamericana de Golf, donde se aprobaron la memoria y el balance, además de fijarse las sedes de San Pablo, Brasil, para el Sudamericano Amateur y Lima, Perú, para el Sudamericano por la Copa Los Andes en el año próximo.