El neozelandés Ryan Fox entró en la historia grande del golf al ganar el British Open en el Royal Birkdale

Apenas dos swings de práctica hizo Ryan Fox para ejecutar luego el golpe más importante de su carrera: un putt de poco menos de tres metros con el que ganó el domingo 19 el campeonato de golf más antiguo del mundo, el British Open. Fiel a su forma de entender el juego y respetando su rutina, el neozelandés, ante la incredulidad del mundo del golf, se convertió en el Champion Golfer of the Year, título que se le asigna en cada edición al ganador de este certamen.

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A los 39 años, Fox conquistó el Abierto Británico, el último Major de la temporada, con un score de 270 golpes, 10 bajo el par del espectacular campo del Royal Birkdale Golf Club, en Inglaterra. Con un golpe más y luego de esperar por más de dos horas a que el grupo final terminara su ronda, el estadounidense Cameron Young culminó en segundo lugar.

En tiempos donde el juego lento es el verdadero karma del deporte del golf, actitudes como la de Ryan muestran que la batalla no está perdida. “Así entiendo el golf. Sé que no es algo común en estos tiempos, pero trato de estar preparado para cuando toque el turno de jugar y así no atrasar”, dijo más tarde el ganador en conferencia de prensa. Jugando en threesomes las dos primeras vueltas en este Open, el promedio de juego fue de cinco horas y media, una verdadera locura, difícil de explicar en un torneo que reúne a los mejores golfistas del mundo junto con los mejores árbitros. Por suerte, llegó el triunfo de Fox para darle un nuevo aire a este deporte.

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Los fuertes vientos y las lluvias, típicas en esta época del año, faltaron a la cita en la primera ronda del 154º British Open, disputada el jueves 16 en el Royal Birkdale. Así, los 156 golfistas que salieron en busca de la Claret Jug, trofeo del Abierto Británico, se encontraron con un panorama totalmente diferente al habitual.

En esa jornada, jugando muy temprano, el estadounidense Jackson Suber quedó en lo más alto de las posiciones con una tarjeta de 66 golpes.

La gran figura de la segunda ronda fue el inglés Lucas Herbert, quien hizo 62 golpes, igualando el score más bajo en la historia de los Majors. Con un acumulado de 132 golpes, Herbert cerraba como líder de la competencia en una jornada donde el corte clasificatorio quedó marcado en 141 golpes. El colombiano Nicolás Echavarría pasó el corte, mientras que el chileno Joaquín Niemann y el argentino Mateo Pulcini quedaron fuera de la competencia.

La tercera jornada estuvo marcada por un incidente donde Bryson DeChambeau fue penalizado con dos golpes por mejorar el espacio donde iba a ejecutar su segundo golpe en el hoyo 5. Luego de varias idas y vueltas el estadounidense aceptó la penalidad no sin antes amenazar con retirarse del torneo. Jugando temprano y aprovechando el buen clima, Fox hizo 62 golpes e igualó también la mejor marca en la historia de los Majors. Al final del día el estadounidense Sam Burns quedó como líder de la competencia con un acumulado de 200 golpes y dos de ventaja a falta de una ronda.

El tablero mostraba a 10 jugadores separados por tres golpes, con un dato interesante: entre ellos, solamente DeChambeau había ganado antes un Major.

El verdadero British Open

En el mundo del golf se sabe que no hay ventaja suficiente al llegar la definición de un Major. El historial así lo confirma. En ese ambiente de presión, adrenalina y tensión, Burns hizo tres bogeys seguidos entre los hoyos 4 y 6 para abrir por completo el campeonato. A partir de ese momento, el certamen tuvo a diferentes líderes, entre los que ninguno parecía querer ganar.

Jugando dos horas antes de que lo hiciera el grupo final, el estadounidense Cameron Young cerró con una espectacular tarjeta de 64 golpes y ubicó su score total de 271 golpes en lo más alto. En un verdadero sube y baja, Burns, Si Woo Kim y Lucas Herbert se alternaron en la punta. Hasta que llegó Fox. Con una arremetida espectacular, que incluyó tres birdies en los últimos cuatro hoyos, el neozelandés superó por un golpe a Young.

El birdie del campeón en el hoyo 18, el más difícil de la cancha, merece un destaque especial por el momento en que se dio y por la forma en que lo encaró el neozelandés. Camino al tee de ese hoyo le dijo a su caddie: “Voy a arriesgar, si sale mal, viviré por siempre con las consecuencias”. Un drive perfecto, luego, un hierro 9 para dejar la pelota a tres metros del hoyo y, finalmente, embocar ese putt. Un final perfecto.

La voz del campeón

En una concurrida conferencia de prensa, Fox no pudo contener la emoción de ganar el campeonato de mayor tradición del mundo. “Las últimas tres horas fueron muy intensas, cuando emboqué el último putt muchas cosas pasaron por mi cabeza”, dijo el ganador, y reconoció que, a pesar de que no suele mirar los tableros, esta vez “sabía perfectamente cómo estaba la situación” porque era una ocasión “especial”.

Por su edad, y tras competir en los circuitos de Asia y Europa antes de desembocar en el de Estados Unidos, Fox afirmó que el triunfo en el British Open le cambia la vida. “El golf es un deporte único, especial, siempre se puede mejorar, más allá de la edad; en lo personal espero seguir mejorando mi juego”, dijo. Su recorrido en el torneo también fue impactante. A mitad del campeonato estaba en el puesto 52. Su recorrida de 62 golpes en la tercera ronda lo hizo trepar posiciones para finalmente quedarse con la Claret Jug.

Consultado sobre su ritmo de juego, el ganador confesó que cuando recién había llegado al PGA Tour tuvo dificultades. “Sinceramente, al principio me sentía frustrado. Me tuve que adaptar al ritmo que se juega hoy en día por parte de la mayoría de los golfistas”, afirmó.

En el final de la conferencia de prensa, Fox tuvo palabras de agradecimiento para las autoridades del Royal Birkdale, para el Royal and Ancient y sobre todo para el público.

Al comenzar el British Open, Fox ocupaba el puesto 58 del ranking mundial; tras su victoria saltó al lugar 22, además de recibir un cheque por US$ 3,5 millones de los US$ 17 millones que repartió el campeonato en premios. Por otra parte, también se aseguró un lugar en el equipo internacional de la Presidents Cup a jugarse a mediados de setiembre en el Medinah Country Club de Chicago, Estados Unidos.

Con el triunfo de Ryan en el British Open se cierra la temporada de Majors que tuvo a Rory McIlroy ganando el Masters de Augusta, a Aaron Rai el PGA Championship y a Wyndham Clark el Abierto de los Estados Unidos.