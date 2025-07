Scottie Scheffler confirmó en el British Open un dominio “absoluto” que se empieza a comparar con Tiger Woods

El venezolano Jhonattan Vegas fue el mejor golfista latinoamericano del torneo al terminar en el puesto 56, mientras que el estadounidense Ethan Fang fue el mejor golfista aficionado de la competencia, pero al no haber pasado el corte clasificatorio no recibió la tradicional medalla de plata.

De acuerdo con los números del principal circuito de Estados Unidos, Scheffler lleva acumulados al momento US$ 91 millones ganados en premios oficiales. En el British Open recibió un cheque por US$ 3 millones de los US$ 17 millones que repartió el certamen en premios, una clara demostración del gran incremento económico que han tenido en los últimos tiempos los campeonatos que componen el Grand Slam.

Los elogios de sus rivales

En el deporte de alta competencia no es habitual que los protagonistas más destacados se refieran a uno de sus colegas en términos como imbatible, insuperable o digan que “ha colocado la vara muy alta”. Sin embargo, en estos días se escucharon voces de golfistas de primer nivel elogiando de sobremanera a Scheffler por su nivel de juego, su personalidad y su dominio en el golf actual. El ganador de la edición anterior del Abierto Británico, Xander Schauffele, afirmó por ejemplo que “desde la época de Tiger (Woods) no se veía un predominio tan absoluto en el alto nivel”. “Scottie está haciendo algunas cosas parecidas a lo que lograba Tiger y de continuar así tendrá sin duda una mayor longevidad que el propio Tiger”, dijo.

Shane Lowry, por su parte, consideró que “Scheffler no es imbatible porque de hecho ha perdido”, pero resaltó que está claro que “una vez que alcanza la punta de un torneo es alguien muy difícil de derrotar”. Jordan Speith subrayó que la “personalidad de Scottie es lo que hace la gran diferencia”. Y en línea con Schauffele afirmó que “en ningún otro deporte” se atreve a decir que haya hoy “un predominio tan claro como en el golf de la actualidad”.

El número dos del mundo, Rory McIlroy aseguró que, “en un contexto histórico, Scheffler se encuentra entre los dos o tres golfistas que marcaron una época”. Lo describió como “un gran competidor” y también como “el mejor embajador que el golf podría tener en estos momentos”.

Por último, Bryson DeChambeau fue categórico al asegurar que “lo más importante para el número uno del mundo es cuidar de su familia, algo que evidentemente ha logrado, ese equilibrio entre ser el mejor golfista del mundo además de un hombre de familia”.

Las “batallas” internas de Scheffler

En la previa del comienzo del campeonato, Scheffler fue protagonista de una controvertida conferencia de prensa en la cual en tono reflexivo se hizo preguntas sobre la importancia de los triunfos en el deporte de alta competencia y compartió algunos de los dilemas con los que convive. “Es algo con lo que lucho a diario. (…) Me pregunto por qué tengo tantas ganas de ganar este torneo de golf. ¿Por qué tengo tantas ganas de ganar el Open? No lo sé, porque, si gano, será genial durante dos minutos”, contó. Ser golfista de elite, continuó, es trabajar muy duro para momentos muy “pequeños”.

“Soy un poco enfermo; me encanta esforzarme, practicar y vivir mis sueños. Pero, al final, a veces simplemente no le entiendo el sentido. Me fascina el desafío y poder jugar a este juego para ganarme la vida. Es una de las mayores alegrías de mi vida, pero… ¿satisfará mis deseos más profundos? Para nada”.

Schelfler dijo en la conferencia de prensa que no busca “ser imagen para nadie”. Que simplemente busca “dar lo mejor” y “hacer menos golpes” que sus rivales. “Pero mi trabajo finaliza con el último putt en el hoyo final”. Estos dichos le valieron críticas por varios días en la prensa especializada.

Ya con la Claret Jug en sus manos en la conferencia que brinda el ganador al finalizar el campeonato, Scheffler intentó aclarar los dichos que tanto revuelo provocaron. Dijo sentirse en una de sus mejores semanas en cuanto al nivel de juego y, principalmente, en el plano mental. “Cada vuelta de golf es una batalla, jugar al golf es una verdadera batalla contra uno mismo”, afirmó.

Y contó: “Crecí levantándome muy temprano para ver este torneo por TV, soñando que alguna vez tendría oportunidad de jugarlo. Si uno repasa los nombres grabados en esta copa, se da cuenta de que hay verdaderas leyendas del golf mundial. Tener mi nombre aquí es algo muy especial, tener este trofeo en mis manos es algo maravilloso”.

En la conferencia volvió a hablar de su forma de convivir con el éxito deportivo. “Trato de vivir una vida normal, ya que me considero una persona normal, tengo los mismos amigos con los cuales crecí”.

Ante una pregunta concreta que comparó su rendimiento con el de Tiger Woods, Scheffler fue categórico: “Por favor, es una falta de respeto, no hay punto de comparación con Tiger Woods; él ganó 15 Majors y 82 campeonatos, personalmente pienso que Tiger está en el podio como el mejor golfista de la historia”.

Royal Portrush Golf Club

Dentro de las 12 canchas en que rota el Abierto Británico, la 153ª edición se disputó en el espectacular campo del Royal Portrush, en Irlanda del Norte. Considerado entre las 20 mejores canchas de golf del mundo, este campo, inaugurado en 1888, estuvo a la altura de la jerarquía del certamen.

Scheffler en la entrega de premios hizo mención al espectacular trazado y a las condiciones en que fue presentado. “Quiero felicitar a los responsables de Royal Portrush por el gran trabajo que han realizado. No es una tarea fácil presentar una cancha de esta manera para un Major”, dijo.

La larga espera de casi siete décadas para que el British Open volviera a jugarse en Royal Portrush en 2019 con el triunfo de Shane Lowry y ahora con la imposición de Scheffler han sido, sin dudas, un gran reconocimiento para este legendario campo de golf.

Senior British Open

El domingo 27 de julio finalizó el Senior British Open, auspiciado también por el Royal & Ancient. La sede fue el Sunningdale Old Course en Inglaterra y se repartió una bolsa de US$ 3 millones con un cheque por US$ 440.000 para el ganador.

La victoria fue del norirlandés Padraig Harrington, con un score de 268 golpes para los 72 hoyos, que aventajó por dos a sus escoltas, el estadounidense Justin Leonard y al danés Tomas Bjorn. En tanto, el argentino Ricardo González tuvo una destacada actuación al finalizar en el puesto 24.

A partir de hoy jueves 31 de julio y hasta el domingo 3 de agosto se disputará el Women’s British Open en el Royal Porthcawl Golf Course, en Gales, con una bolsa de US$ 9 millones.