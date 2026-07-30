Se disputó una nueva fecha del PGA Uruguay en el Club de Golf del Uruguay, con victoria de Juan Álvarez

Con la participación de 180 golfistas, se disputó el sábado 25 en La Tahona Golf Club la 14ª Copa Familia Deicas en la modalidad de 18 hoyos medal play. Estos fueron los resultados de todas las categorías en juego.
La Tahona Golf Club fue sede de una nueva edición de la Copa Familia Deicas con 180 golfistas en competencia
Con la participación de 180 golfistas, se disputó el sábado 25 en La Tahona Golf Club la 14ª Copa Familia Deicas en la modalidad de 18 hoyos medal play. Estos fueron los resultados de todas las categorías en juego.
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Damas mejor score gross: 1) Carolina Mailhos, 75 golpes.
1ª categoría: 1) Nicky Bryans, 74 golpes; 2) Carolina Vera, 76.
2ª categoría: 1) Sol Fernández, 76 golpes; 2) Valentina Partenelli, 85.
Categoría Senior: 1) Loly Battro, 76 golpes.
Caballeros Scratch: 1) Martín Mieres, 76 golpes; 2) Franco Panfilo, 82.
1ª categoría: 1) Diego Battro, 74 golpes; 2) Alejandro Barroetaveña, 77.
2ª categoría: 1) Daniel Rubio, 68 golpes; 2) Germán Campiglia, 72.
3ª categoría: 1) Mario Della Cella, 70 golpes; 2) Milton Arévalo, 70.
4ª categoría: 1) Juan Pomes, 66 golpes; 2) José Simpson, 72.
5ª categoría: 1) Enrique Varela, 65 golpes; 2) Tobías Hounie, 65.
1ª categoría Senior: 1) Jorge De Paolis, 72 golpes; 2) Álvaro Garayalde, 74.
2ª categoría Senior: 1) Víctor Angenscheidt, 68 golpes; 2) Carlos Eguía, 71.
Categoría Principiantes: 1) Juan Sondon, 51 golpes; 2) Sonsoles Bagnardi, 54.
En tanto, en la cancha de Punta Carretas se jugó el desafío “Yo le gané a Fernando Correa y Diego Pérez”. El formato de juego fue sobre 18 hoyos four ball best ball, donde los profesionales terminaron con un recorrido de 67 golpes.
En forma simultánea se disputó la 7ª fecha de la PGA Uruguay, que tuvo a Juan Álvarez como ganador.
Torneo PGA Parejas: 1) Jorge Adum-Germán Acuña, 63 golpes; 2) Gerardo Méndez-Carlos Lorenze, 63.
PGA Uruguay: 1) Juan Álvarez, 145 golpes; 2) Diego Pérez, 149.
Categoría Senior: 1) Marcel Franco, 154 golpes; 2) Alcides Flores, 169.