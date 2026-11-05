En pleno proceso de quiebra, el LIV Golf recibe otro golpe con la salida de Jon Rahm, su principal figura

En junio de 2022, con el australiano Greg Norman a la cabeza, irrumpía el LIV Golf Series, un nuevo circuito que pretendía “revolucionar” el mundo del golf. Con base en cifras siderales, se convirtió rápidamente en una amenaza para el PGA Tour de Estados Unidos, quitándole jugadores estrella, ganadores de Majors en su mayoría. Fue tal el impacto que en un momento se llegó a manejar una fusión entre ambos circuitos. Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Cameron Smith, Joaquín Niemann, Phil Mickelson, Brooks Koepka y Sergio García fueron algunos de los “desertores”.

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Cuatro años después la realidad es bien distinta para el circuito saudí, luego de que en abril de este año el Fondo de Inversión Público (PIF) de Arabia Saudita anunciara el retiro del auspicio para el LIV. Se calcula en US$ 5.700 millones la inversión realizada por el PIF en estos años de vida de la gira.

En ese panorama se cancelaron los campeonatos de Nueva Orleans y Michigan. El último certamen oficial de la gira fue el torneo de Indianápolis, que se disputó en junio.

La caída libre del LIV Golf continuó hasta que finalmente en setiembre pasado la serie se declaró en bancarrota ante un tribunal de Nueva Jersey. En esa instancia, un abogado de la gira saudí le planteó al juez Michael Kaplan que esperaban tener una definición en este mes de noviembre sobre si seguirán adelante con el proyecto o no.

Al reclamo de varios jugadores contra el LIV Golf por premios no pagados se sumó en las últimas semanas el de varias empresas por servicios impagos e incumplimiento de contratos. Precisamente, como parte del proceso de quiebra, el PIF le prestará US$ 50 millones al circuito para enfrentar a las empresas en concurso de acreedores.

En tanto, el director ejecutivo del circuito, Scott O’Neill, dio a conocer la llegada de un nuevo inversor: el fondo inversor BC Partners. “Creemos firmemente en el futuro de nuestro circuito”, afirmó O’Neill, quien además adelantó que habrá cambios para los campeonatos de la gira en la próxima temporada. “Serán torneos a 72 hoyos con un field de 75 golfistas, corte clasificatorio en todos los campeonatos, además de una competencia paralela por equipos”, anunció.

En un panorama ciertamente complicado, se supo que el propio O’Neill junto con otros directores cobraron importantes sumas por parte del LIV tres meses antes de la declaratoria de quiebra.

Asimismo, se anuncia un calendario más reducido que el del año pasado, con solo 10 torneos y premios económicos menores, aunque al momento no se conoce más que dicho anuncio.

El futuro de los jugadores

La gran pregunta es dónde jugarán el año próximo varias de las estrellas del LIV. Por ejemplo, Louis Oosthuizen, Charles Howell III, Thomas Pieters, David Puig, Abraham Ancer, entre otros, anunciaron recientemente que no formarán parte del circuito en la próxima temporada.

En paralelo, la relación del LIV con el Asian Tour se fracturó tiempo atrás, mientras que el DP World, la gira europea, acaba de cortar la amnistía que había ofrecido para jugadores de la gira saudí que quisieran regresar. El director ejecutivo de la gira europea, Guy Kinnings, anunció que dicho circuito no concederá liberaciones condicionales a los jugadores del LIV para el año próximo. “Los jugadores deberán tomar una decisión”, subrayó.

La asistencia económica que el PGA Tour le otorga al circuito europeo —esta temporada fue de US$ 77 millones— tuvo un peso muy grande en la decisión del DP World.

En el PGA Tour, desde el ingreso de Tiger Woods al Consejo Asesor de Jugadores en agosto de 2023, la situación para los golfistas que abandonaron el circuito estadounidense para ir a jugar al LIV se volvió realmente complicada. A partir de ese momento se implementaron medidas para quienes quisieran regresar al PGA Tour, con un período mínimo de un año de suspensión, además de una fuerte multa económica. Vale recordar que Rahm, DeChambeau y Smith rechazaron de plano dicha oportunidad, mientras que Brooks Koepka y Patrick Reed se acogieron a la amnistía. En tanto, el director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp, aseguró en una conferencia de prensa que dicho plan finalizó en febrero de este año y no hay “planes por el momento” de volver a implementarlo.

La salida de Rahm

En otro golpe para el circuito saudí, a principios de octubre el español Jon Rahm, la principal figura de dicha gira, acordó su desvinculación del LIV, tras rechazar las condiciones de reestructuración de la gira. El golfista español, ganador de dos Majors, renunció a cobrar una deuda de US$ 7,5 millones que el LIV le debía en condición de premios pendientes. A cambio de esa cifra salió del circuito saudí y mantuvo sus derechos de imagen.

En el documento presentado ante un tribunal de quiebras en el estado norteamericano de Nueva Jersey, el español aparecía como el mayor acreedor de la gira, con la cual se vinculó en el 2023 tras firmar un contrato por US$ 300 millones. Luego de 33 meses jugando en el LIV Golf, no está claro dónde continuará su carrera.

Luego de una disputa legal resuelta en el mes de mayo pasado, Rahm obtuvo la posibilidad de volver a jugar en el DP World. La resolución contemplaba una condición impuesta por la gira europea que obliga a Rahm a jugar un mínimo de ocho torneos en la temporada.

Fin de temporada del PGA Tour Américas

Con la disputa del República Dominicana Tour Championship, finalizó la tercera temporada del PGA Tour Américas, el principal circuito de profesionales de la región. El torneo disputado en el PGA Ocean Golf Course tuvo como ganador al canadiense Joey Savoie con un acumulado de 274 golpes para los 72 hoyos. Por su victoria, la segunda del año, recibió un cheque por US$ 40.000 de los US$ 220.000 que repartió el certamen en premios.

Con el auspicio del PGA Tour de Estados Unidos, el PGA Tour Américas tiene el gran incentivo de que los 10 primeros ubicados en el ranking de ganancias al final del año obtienen la clasificación directa para participar en el Korn Ferry Tour al año siguiente. El ganador del ranking de la actual temporada luego de los 15 campeonatos oficiales fue el estadounidense Thomas Ponder, de 25 años.

No hubo golfistas latinos ubicados entre los primeros 10 del ranking. El argentino Mateo Fernández de Olivera fue el mejor jugador de la región al finalizar en el puesto 18. Los golfistas ubicados entre los puestos 11 y 25 quedan habilitados para jugar la segunda etapa clasificatoria del PGA Tour.