Matías de Freitas fue electo presidente del Club de Golf del Uruguay

El pasado jueves 29 de octubre se llevaron a cabo las elecciones de autoridades del Club de Golf del Uruguay. Matías de Freitas fue electo como presidente de la institución por el período 2026-2028.
“Nuestra prioridad será lograr que el golf vuelva a ser la prioridad del club”, dijo tras conocer el resultado de la elección
El pasado jueves 29 de octubre se llevaron a cabo las elecciones de autoridades del Club de Golf del Uruguay. Matías de Freitas fue electo como presidente de la institución por el período 2026-2028.
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La lista ganadora, “Renovación con Tradición”, obtuvo 543 votos, mientras que en segundo lugar se ubicó “Continuidad, Gestión, Servicios y Compromiso” con 388 sufragios.
De acuerdo con el régimen eleccionario aprobado por una asamblea en diciembre de 2015, la Comisión Directiva del Club de Golf del Uruguay se integra mediante el sistema de representación proporcional. Según la votación del jueves 29 de octubre, la nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera: Matías de Freitas (presidente), Jorge Adum (vicepresidente), Agustín Pereira (secretario) y Martín Payovich (tesorero); Pablo Bonti, Agustín Leindekar y Germán Pereira serán vocales.
De Freitas expresó a Búsqueda “su gran orgullo y satisfacción por haber logrado en forma tan categórica” la presidencia de la institución. “Son horas muy intensas, de mucha reflexión por lo que implica ser el presidente del Club de Golf del Uruguay”, dijo. Consideró que la votación demostró que “los socios del club querían un cambio” y señaló que ahora es responsabilidad de la nueva directiva “responder a las expectativas”.
“La mayoría de nuestra lista está integrada por jóvenes que nos criamos en el club, por lo cual hay un gran agradecimiento hacia la institución. Nuestra prioridad, y así lo encaramos a lo largo de la campaña, será lograr que el golf vuelva a ser la prioridad del Club de Golf del Uruguay”, concluyó.