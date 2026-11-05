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    Nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Golf Senior

    En el Club de Golf del Uruguay se disputó una nueva edición de la Copa Randstad

    Golf Resultados
    Por Eduardo Payovich

    En el Club de Golf del Uruguay se disputó, el sábado 31 de octubre, la Copa Randstad, en la modalidad de 18 hoyos singles medal play, con la participación de 200 golfistas A continuación los ganadores de las categorías en juego.

    Damas scratch: 1) Magdalena Curbelo, 91 golpes; 2) María Noel Coates, 92.

    1.ª categoría: 1) Riselia de Armas, 75 golpes; 2) Rosa Romero, 77.

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    2.ª categoría: 1) Agustina Bravo, 66 golpes; 2) Paula Mitidieri, 70.

    Caballeros scratch: 1) Alfredo Muñoz, 80 golpes; 2) Peter Vainio, 81.

    1.ª categoría: 1) Juan Martín Gallo, 72 golpes; 2) Ignacio López, 74.

    2.ª categoría: 1) Javier Tilve, 69 golpes; 2) Alfredo Invernizzi, 70.

    3.ª categoría: 1) Olivier Schul, 72 golpes; 2) Carlos Pérez, 72.

    4.ª categoría: 1) Marcelo Iglesias, 73 golpes; 2) Álvaro Ferrando, 78.

    5.ª categoría: 1) Danilo Gómez, 72 golpes; 2) Leonardo González, 74.

    l Asociación Uruguaya de Golf Senior

    En el Cantegril Country Club, la Asociación Senior jugó otra fecha de su calendario en la modalidad de 18 hoyos Stableford y estos fueron los ganadores de las categorías en juego.

    Categoría I: 1) Ignacio Vila, 39 puntos; 2) Francisco Etcheverry, 36.

    Categoría II: 1) Daniel Picún, 37 puntos; 2) Ricardo Kosterlitz, 36.

    Categoría III: 1) Guillermo Ferrari, 41 puntos; 2) Luis Daverede, 40.

    Categoría IV: 1) Horacio Rodríguez, 38 puntos; 2) José Villamil, 38.

    Categoría V: 1) Roberto Salvo, 39 puntos; 2) Hebert Pastorino, 37.

    Categoría VI: 1) Eduardo Bianchi, 47 puntos; 2) César Balaguer, 41.

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