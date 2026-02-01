Las transmisiones de fútbol no podrán mostrar barras o pancartas políticas, ni tener relatos contra la AUF

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estableció los lineamientos para la producción, entrega y distribución del campeonato local, que fueron entregados a las distintas empresas que obtuvieron los derechos comerciales y audiovisuales del torneo por el ciclo 2026-2029.

El documento, repartido a varios periodistas y al que accedió Búsqueda , ordena mantener una línea editorial enfocada en la seguridad del espectáculo, por lo cual pregona una transmisión 100% deportiva. Insta al director de cámaras a buscar planos de familias, niños festejando y color positivo durante los partidos, y prohíbe "terminantemente" emitir imágenes de peleas en la tribuna, lanzamiento de proyectiles, bengalas que interrumpan la visión o cualquier comportamiento delictivo . De acuerdo a la AUF, divulgar estas situaciones incentiva a los violentos.

Tampoco está permitido enfocar pancartas, banderas o "trapos" con mensajes políticos, sindicales, reivindicaciones gremiales o insultos a las autoridades de AUF, árbitros, jugadores, presidentes de clubes o directores técnicos. "Si una cámara detecta un cartel de este tipo, el director debe evitar poncharla", afirma.

El manual se basa en otros similares de competencias europeas y se centra únicamente en la Liga AUF Uruguaya, el nombre oficial del torneo de Primera División desde la temporada 2025, cuando la AUF decidió unificar la competencia bajo una nueva marca institucional. Involucra principalmente a Tenfield en su condición de responsable de la producción técnica de los partidos, así como de la señal destinada a los servicios de streaming; y al consorcio DirecTV-Torneos y Competencias, en relación con la emisión por televisión por cable.

También puede abarcar a empresas adicionales que sean licenciadas por las adjudicatarias, como será el caso este domingo de Disney+ y Antel en ocasión de la Supercopa 2026 a disputarse entre Nacional, ganador de la Liga AUF Uruguaya 2025, y Peñarol, campeón del Torneo Intermedio 2025. Justamente, fue enviado a las compañías para su aplicación en la final de hoy. El partido será televisado por DirecTV para el cable y transmitido por streaming a través de Disney+ y Antel TV . Cada una de las plataformas contará con su propio equipo de relato y comentarios. La producción estará en manos de Tenfield.

Denominado Manual integral de operaciones de producción. el documento aclara que la titularidad de los derechos audiovisuales, editoriales y de contenido pertenece de manera exclusiva e inalienable a la AUF. La empresa productora, por su parte, actúa en calidad de proveedor de servicios técnicos y ejecutor visual, sin poseer autonomía editorial sobre el producto final. Advierte que las fallas detectadas en vivo activarán automáticamente multas económicas y la reincidencia en faltas editoriales graves será causal de revisión de la adjudicación.

Cada transmisión será controlada por un comisionado de partido designado por la AUF, una figura empleada en otros países y conocida bajo la sigla inglesa MCTV, encargada de supervisar y coordinar la transmisión televisiva de un partido desde el punto de vista técnico y operativo.

Deporte-Yamandú Orsi-Centenario-Uruguay Argentina-Abramovich-AFP.jpg Yamandú Orsi en el Estadio Centenario, durante el partido entre Uruguay y Argentina disputado en marzo de 2025 por las Eliminatorias al Mundial 2026. Eitan Abramovich/AFP

En cuanto a las imágenes, además de propender a una transmisión familiar y deportiva, el manual incluye un capítulo de aplicación exclusiva para el presidente de la República y el presidente de la AUF, cargos ocupados por Yamandú Orsi hasta 2029 y por Ignacio Alonso hasta 2027, respectivamente. Se indica que solo pueden difundirse una vez verificada la aprobación de las tomas.

"Bajo ninguna circunstancia se ponchará la imagen de estas autoridades en vivo directo durante el transcurso del partido", dispone el documento, ante el riesgo de captar un gesto desafortunado como un bostezo o una reacción fuera de contexto, lo cual sería "inaceptable". Por ese motivo, se instruye a la producción a "descartar automáticamente" cualquier toma en la que la autoridad aparezca utilizando el teléfono celular, ingiriendo alimentos o bebidas, conversando distraídamente de espaldas al campo o gesticulando de manera exagerada.

Cualquier otro jerarca político, mientras tanto, solo podrá salir al aire con previa autorización de la AUF.

¿Cómo deben ser los relatos del fútbol?

Respecto a la línea editorial general del relato y de los comentarios de la transmisión, el documento también dispone centrarla exclusivamente en el juego, rigiéndose por el principio de neutralidad inamovible, sin preferencia por los equipos participantes. "De forma complementaria a lo que no se permite filmar, se extiende la prohibición explícita de describir, comentar o hacer foco en incidentes de violencia (peleas en tribunas, lanzamiento de proyectiles o bengalas, etc.), mencionar, hacer referencia o leer pancartas, banderas o mensajes con contenido político, sindical, gremial, o que contengan insultos a la AUF", apunta.

Además prohíbe expresamente cualquier comentario que requiera conocimiento profundo del contexto político interno de los clubes o del país, así como posibles cuestionamientos a la AUF: "El licenciatario debe asegurarse que el relato y los comentarios del partido no incluyan nada que, a exclusivo criterio de la AUF, sea falso o malicioso con relación a la AUF y sus competiciones".