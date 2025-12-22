  • Cotizaciones
    Fútbol uruguayo: Tenfield igualó dos ofertas y mantendrá el ‘streaming’ y la producción de los partidos

    La AUF busca ahora acelerar la firma de los contratos con todas las empresas, ante la exigencia de varios clubes que necesitan cobrar antes del 31 de enero

    Tenfield mantendrá la propiedad de varios derechos del fútbol local hasta 2029. 

    Tenfield mantendrá la propiedad de varios derechos del fútbol local hasta 2029. 

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Tenfield igualó formalmente dos de las cuatro ofertas posibles y continuará como titular de los derechos over-the-top (OTT) y de la producción técnica del fútbol uruguayo hasta 2029. Fuentes de la empresa señalaron a Búsqueda que se cumplieron los pasos administrativos correspondientes para la igualación, a la espera de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo comunique oficialmente en las próximas horas.

    La compañía tenía plazo hasta este lunes 22 de diciembre para equiparar propuestas en todos los lotes en los que se había presentado. En el caso del OTT, referido al streaming o transmisión por internet, abonará US$ 17,5 millones anuales tras alcanzar el mismo monto ofertado por Team Click, un consorcio integrado por Antel y Sports Media, empresa uruguaya que gestiona, entre otros, contenidos de Disney. En cuanto a la producción técnica —un rubro licitado a la baja—, será la AUF quien le pague a Tenfield: el monto aún no fue divulgado oficialmente, aunque supera los US$ 6 millones por año y tenía como ganador, hasta hoy, a la productora argentina La Corte S.A.

    La empresa resolvió no igualar el lote de transmisiones internacionales, que a cambio de US$ 3,1 millones quedó en manos de Team Click. Tampoco equiparó la oferta por el lote de live feed y data feed, adjudicado a la española Mediapro por US$ 3 millones por año, un servicio que consiste en la señal limpia, sin relatos ni edición, utilizada principalmente por casas de apuestas.

    Deporte-Tribuna Wanderers-Hinchas Nacional-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS
    El fútbol uruguayo tendrá la participación de diversas empresas a partir del año que viene.

    El fútbol uruguayo tendrá la participación de diversas empresas a partir del año que viene.

    A inicios de diciembre, la AUF ya había anunciado oficialmente que Tenfield había obtenido los derechos de publicidad, patrocinios y merchandising a cambio de US$ 8 millones anuales, lo que la habilita a vender y explotar los espacios publicitarios dentro de los estadios, gestionar los auspiciantes oficiales de los campeonatos y comercializar o licenciar los productos oficiales de la AUF. También se quedó con la producción comercial del fútbol uruguayo, a cargo de la logística y la infraestructura necesarias para la visibilidad de la publicidad durante los partidos, incluyendo cartelería física, sistemas LED perimetrales, tapetes publicitarios 3D y kits comerciales, un costo que deberá solventar la AUF y cuyo monto no fue precisado.

    ¿Qué pasos le quedan a la AUF para cerrar la licitación?

    El contrato actual entre la AUF y Tenfield tuvo su primera firma en 1998 y se renovó en distintas oportundidades hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin que las partes acordaran otra renovación en una negociación directa a mediados de este año, la asociación abrió una licitación manejada por la consultora británica Ernst & Young.

    El proceso dividió los derechos del fútbol local en lotes y sublotes para el ciclo 2026-2029. Adjudicados los oferentes, la AUF ingresará un total de US$ 67,5 millones anuales; hoy la entrada es de alrededor de US$ 17 millones y Tenfield pretendió ampliar ese vínculo con una oferta por el paquete total de alrededor de US$ 25 millones.

    Tenfield tendrá la gestión de cuatro lotes: OTT; producción técnica; producción comercial, y patrocinios, publicidad y merchandising. La transmisión del fútbol vía cable estará a cargo de un consorcio formado por la estadounidense DirecTV y la argentina Torneos y Competencias, que pagará US$ 31,8 millones anuales a la AUF. En tanto, las competencias amateur y la Copa Uruguay fueron adjudicadas al consorcio de la empresa argentina Telecom y de GMC Conosur por US$ 2,2 millones.

    Deporte-Alonso-Lanfranco-AUF-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS
    Ignacio Alonso y Andrea Lanfranco, presidente e integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, respectivamente, durante una conferencia de prensa sobre la licitación de los derechos del fútbol local.

    Ignacio Alonso y Andrea Lanfranco, presidente e integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, respectivamente, durante una conferencia de prensa sobre la licitación de los derechos del fútbol local.

    Que Tenfield mantenga el streaming significa que seguirá siendo la empresa que posee y explota los derechos para transmitir el fútbol uruguayo por internet, por fuera del cable tradicional. Esto le permite definir cómo, dónde y a través de qué plataformas se ofrecen los partidos en formato digital, así como comercializar directamente esas transmisiones mediante suscripciones u otros acuerdos.

    Por otro lado, que mantenga la producción técnica implica que continuará siendo la responsable de producir la señal de los partidos. Esto abarca la instalación de cámaras, móviles, sonido y personal técnico y periodístico, la filmación y realización televisiva, y la entrega de la señal base a todos los operadores con derechos, ya sean de televisión, streaming, mercados internacionales o casas de apuestas.

    El próximo paso será la firma de los distintos contratos. Como el vínculo con Tenfield vence el 31 de diciembre, hasta esa fecha los clubes recibirán fondos de la empresa. En ese marco, algunos directivos se han contactado con integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF para expresar su urgencia por cobrar recursos del nuevo acuerdo antes del 31 de enero, ante la necesidad de pagar sueldos, cancelar deudas y concretar incorporaciones.

    En cuanto a la transmisión de los torneos, la Supercopa entre Nacional —campeón del Campeonato Uruguayo— y Peñarol —campeón del Torneo Intermedio— se emitirá bajo el esquema vigente, ya que está comprendida dentro del contrato actual con Tenfield. La AUF deberá cerrar las nuevas firmas para que el nuevo sistema de distribución esté operativo desde el inicio del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo 2026, previsto para febrero.

