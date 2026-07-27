China invierte en energía verde mientras la guerra en Irán impulsa la demanda de petróleo

La iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) —el programa insignia de infraestructuras en el extranjero de Xi Jinping— aumentó su financiación para energía verde hasta alcanzar la cifra récord de US$20.1 mil millones en el primer semestre de 2026, una medida impulsada por la guerra de Estados Unidos (EE.UU.) en Irán que está fomentando la demanda para energía renovable más económica.

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El valor de los acuerdos de energía verde de la BRI de China en los primeros seis meses de este año superó el total registrado en todo 2025, según una investigación de la Universidad de Queensland (UQ) de Australia y el Centro de Finanzas y Desarrollo Verde de Shanghái. La cifra incluyó US$11.8 mil millones en proyectos de construcción y US$8.3 mil millones en inversiones.

“El menor costo de la energía verde ha impulsado constantemente la inversión china, a pesar de la guerra comercial; ahora, los países que han colaborado con China en este ámbito podrían beneficiarse de una menor volatilidad en los precios de la energía, derivada de la guerra en Irán”, señaló Christoph Nedopil Wang, experto en energía y finanzas de UQ en China y autor del estudio.

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El valor total de los acuerdos de la BRI alcanzó un máximo histórico de US$126.3 mil millones en el primer semestre de 2026, frente a US$123.3 mil millones del mismo período de 2025. La cifra de 2026 está compuesta por US$49.8 mil millones en inversiones y US$76.5 mil millones en proyectos de construcción.

Además del mayor respaldo al sector energético, también se registró un aumento en la financiación destinada a la manufactura y la tecnología, así como a los sectores de metales y minería.

La inversión en la BRI se aceleró a medida que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán han disparado los precios del petróleo y el gas, a la vez que el mundo se ha apresurado para ampliar las infraestructuras eléctricas y de centros de datos para satisfacer la demanda generada por la inteligencia artificial (IA).

Los datos oficiales de aduanas de Beijing muestran un fuerte incremento en las exportaciones de tecnologías limpias durante los últimos meses.

La BRI se lanzó pocos meses después de que Xi asumió el poder en 2012 y se considera ampliamente como el pilar fundamental del líder chino para profundizar la influencia económica y los vínculos comerciales de Beijing con el mundo en desarrollo. La semana pasada expuso las ambiciones de China de rivalizar con EE.UU. como líder mundial en inteligencia artificial, anunciando una nueva coalición destinada a ampliar el control de Beijing sobre el desarrollo de esta tecnología.

Los expertos señalaron que los datos más recientes ponen de relieve cómo la BRI ha pasado a ser impulsada principalmente por empresas privadas, en lugar de ser subsidiadas por las empresas estatales chinas. Según datos de la UQ, la participación del sector privado —frente a la de las empresas estatales— alcanzó el 48% en el primer semestre, en comparación con el 13% registrado en 2022.

“Lo que distingue a esta oleada de la BRI de la anterior es que las decisiones de inversión se basan cada vez más en criterios comerciales y no en directrices estatales”, afirmó Li Shuo, director del China Climate Hub en el Instituto de Política de la Sociedad Asiática (ASPI, por sus siglas en inglés).

Li añadió que el aumento de las inversiones del sector privado también destaca la competitividad mundial de la industria china de tecnologías limpias y la creciente madurez de sus tecnologías.

Trabajadores desmontaron un panel del Foro de la Franja y la Ruta en las inmediaciones del lugar donde se celebró el foro en Pekín, 27 de abril de 2019. GREG BAKER/AFP vía Getty Images

La BRI ha sido objeto de críticas por diversas cuestiones, entre ellas la generación de obligaciones insostenibles de deuda —especialmente en África y otras zonas del mundo en desarrollo—, así como por la falta de transparencia en las condiciones de crédito y préstamos y la ausencia de un acceso recíproco a los mercados para los socios de China.

A pesar de estas críticas, los datos del primer semestre mostraron que los países africanos mantenían un gran interés en la BRI; las inversiones chinas en la región casi se triplicaron con respecto al año anterior, alcanzando US$33.5 mil millones.

No se anunciaron proyectos de la BRI en Pakistán ni en Rusia, lo que refleja una desaceleración de la inversión china tras años de crecimiento.

La participación en la BRI por parte de Rusia ha sido escasa desde que el presidente Vladímir Putin decidió invadir Ucrania, y ambas partes han tenido dificultades para trasladar a los proyectos dirigidos por el Estado a acuerdos comerciales privados, señaló Nedopil Wang.

Pakistán, socio clave de la BRI para Beijing desde hace mucho tiempo, parecía estar estrechando sus vínculos con EE.UU. justo cuando las relaciones de China con India —rival de Islamabad— se habían estabilizado, añadió.

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