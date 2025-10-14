  • Cotizaciones
    martes 14 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Peñarol contrató a Guyer & Regules, previo a una posible demanda a Tenfield por la gestión de su estadio

    El club asegura que la empresa le adeuda casi US$ 5 millones por derechos de gestión y comercialización del Campeón del Siglo

    Peñarol inauguró el Campeón del Siglo en 2016, bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani. 

    Peñarol inauguró el Campeón del Siglo en 2016, bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani. 

    FOTO

    Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Peñarol contrató al estudio jurídico Guyer & Regules, en medio de su disputa con la empresa Tenfield por la administración del Campeón del Siglo. El club asegura que la empresa le adeuda alrededor de US$ 5 millones por un contrato firmado en 2016 por el cual se le licenciaron distintos derechos de gestión y comercialización, entre ellos el naming del estadio, locales gastronómicos, el museo y la publicidad estática.

    A partir de este año, el tema comenzó a discutirse con mayor profundidad dentro de Peñarol, a pedido de algunos directivos de la oposición. El contrato establecía el pago por parte de Tenfield de US$ 7 millones en 10 cuotas y abarcó las presidencias de Juan Pedro Damiani, Jorge Barrera y las últimas dos de Ignacio Ruglio.

    Leé además

    Fachada de la Asociación Uruguaya de Fútbol
    Fútbol Uruguayo

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    La Asociación Uruguaya de Fútbol espera cerrar los nuevos contratos en los primeros días de diciembre.
    Fútbol Uruguayo

    La AUF se prepara para una eventual demanda de Tenfield por infringir el contrato de televisión

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Deporte-Ignacio Ruglio-Campeón del Siglo-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS
    Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol.

    Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol.

    En julio, la Asamblea Representativa de Peñarol votó en contra de llevar a Tenfield a un juicio. A inicios de octubre, la comisión directiva se reunió para debatir el tema, tras no alcanzar un acuerdo de palabra con dos de los principales representantes de Tenfield, Nelson Gutiérrez y Osvaldo Giménez. Según informó El Observador, tras esa reunión directiva se resolvió por unanimidad reclamar a Tenfield el dinero y establecer un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo.

    Ya a mediados de mes y sin novedades respecto al pago, Peñarol decidió contratar a Guyer & Regules para que la negociación deje de realizarse entre dirigentes y ejecutivos y quede a cargo de abogados, como paso previo a una posible demanda.

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Peñarol inauguró el Campeón del Siglo en 2016, bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani. 

    Peñarol contrató a Guyer & Regules, previo a una posible demanda a Tenfield por la gestión de su estadio

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carlos Negro en los Desayunos Búsqueda
    Video

    Carlos Negro en Desayunos Búsqueda: la inseguridad, el narcotráfico y la estrategia hacia 2035

    Por Redacción Búsqueda
    Cámara de Senadores durante la votación del proyecto de ley que da autonomía a la Defensa Pública. 

    Senado dio media sanción a ley que da autonomía a la Defensoría Pública, que nace con una “espada de Damocles”

    Por Victoria Fernández
    Escuela pública.

    ANEP inicia preinscripción presencial de niños de tres a seis años, hasta ahora con menos anotados que en 2024

    Por Redacción Búsqueda