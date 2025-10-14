Peñarol contrató a Guyer & Regules, previo a una posible demanda a Tenfield por la gestión de su estadio

Peñarol contrató al estudio jurídico Guyer & Regules, en medio de su disputa con la empresa Tenfield por la administración del Campeón del Siglo. El club asegura que la empresa le adeuda alrededor de US$ 5 millones por un contrato firmado en 2016 por el cual se le licenciaron distintos derechos de gestión y comercialización, entre ellos el naming del estadio, locales gastronómicos, el museo y la publicidad estática.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
A partir de este año, el tema comenzó a discutirse con mayor profundidad dentro de Peñarol, a pedido de algunos directivos de la oposición. El contrato establecía el pago por parte de Tenfield de US$ 7 millones en 10 cuotas y abarcó las presidencias de Juan Pedro Damiani, Jorge Barrera y las últimas dos de Ignacio Ruglio.
Deporte-Ignacio Ruglio-Campeón del Siglo-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol.
Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
En julio, la Asamblea Representativa de Peñarol votó en contra de llevar a Tenfield a un juicio. A inicios de octubre, la comisión directiva se reunió para debatir el tema, tras no alcanzar un acuerdo de palabra con dos de los principales representantes de Tenfield, Nelson Gutiérrez y Osvaldo Giménez. Según informó El Observador, tras esa reunión directiva se resolvió por unanimidad reclamar a Tenfield el dinero y establecer un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo.
Ya a mediados de mes y sin novedades respecto al pago, Peñarol decidió contratar a Guyer & Regules para que la negociación deje de realizarse entre dirigentes y ejecutivos y quede a cargo de abogados, como paso previo a una posible demanda.