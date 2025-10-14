  • Cotizaciones
    martes 14 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ANEP inicia preinscripción presencial de niños de tres a seis años, hasta ahora con menos anotados que en 2024

    El plazo de preinscripción digital cerró el 12 de octubre, mientras que entre el 20 y el 24 se podrá hacer de forma presencial; “universalizar” el acceso a la educación a partir de los tres años es prioridad para el gobierno

    Escuela pública.

    Escuela pública.

    FOTO

    Javier Calvelo / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Universalizar el acceso a la educación de nuestros niños y niñas a partir de los tres años es una prioridad para esta administración y un compromiso con el futuro”, afirmó en junio Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Con ese propósito, se abrió entre el 15 de setiembre y el 12 de octubre un período de preinscripción digital para estudiantes de inicial y primero de escuela, lapso en el que se registraron unos 27.000 estudiantes, informó la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, a Búsqueda.

    Además de habilitar la preinscripción de los niños que no forman parte del sistema, estos procesos también permiten tramitar la solicitud de cambio de jardín o escuela. La jerarca explicó que por ahora se registran “unos puntos porcentuales debajo de la cantidad de preinscripciones del año pasado”. Además, anunció que se abre un período de preinscripción presencial en jardines y escuelas para estas edades, de tres a seis años, entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre.

    Leé además

    Directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado
    Claudio Rama.
    ANEP

    Consejo de Formación en Educación separó del cargo a director de instituto, que acusa una “persecución política”

    Por Nicolás Delgado
    Caggiani y Salsamendi
    Pablo Caggiani, presidente de ANEP, y Gabriela Salsamendi, directora general de Educación Inicial y Primaria.

    Pablo Caggiani, presidente de ANEP, y Gabriela Salsamendi, directora general de Educación Inicial y Primaria.

    El proceso que se inició el 15 de setiembre, a través de la plataforma GURI Familia (en su versión web o en la aplicación para celulares), y que se retomará desde el lunes 20 de forma presencial, permite preinscribir a niños y niñas en hasta cinco jardines o escuelas, y habilita que tres de estos centros elegidos sean de tiempo extendido. Luego, con base en diversos criterios (si tiene hermanos en la institución, si viene de un CAIF o una escuela pública), ANEP define qué centro de estudios se le asigna a cada niño.

    El viernes 3, ANEP reportó un ciberataque contra su plataforma GURI, que reúne una base de datos actualizada de docentes y estudiantes. Entre otros elementos, se registran ahí las asistencias. Salsamendi explicó que GURI Familia, la aplicación habilitada para las preinscripciones, estuvo inaccesible para los usuarios entre ese viernes y el martes 7, cuando se reactivó. De todas maneras, respondió que desconoce si este evento incidió en la cantidad de preinscriptos.

    Hoja de ruta para la "universalización"

    En las últimas dos décadas hubo un incremento de la cantidad de niños de tres años que concurren a una institución educativa. Mientras que en el año 2002 solo el 35,2% de los niños de esa edad asistía a Educación Inicial (pública o privada), en 2023 la cifra se elevó a 83,2%, según datos de la Encuesta Continua de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y difundidos por ANEP.

    Con el objetivo de diseñar un plan para la generalización de la educación en tres años durante el actual período de gobierno, ANEP definió una hoja de ruta con cinco fases. La primera apuntó a mapear las ofertas y la segunda a garantizar plazas en los territorios. La tercera, que está en marcha, se enfoca en la difusión y las inscripciones, mientras que las últimas dos refieren a la identificación de niños y niñas en edad para el nivel sin inscripción (prevista para noviembre) y a la difusión de la importancia de la escolarización desde los tres años (de diciembre a febrero de 2026).

    En cuanto a la tercera fase, que se está implementando, la hoja de ruta sugiere a los actores del sistema que brinden ayuda para preinscribir a niños y niñas que cumplan tres años antes del 30 de abril. “Avisales a tus vecinos y a tus familiares”, plantea el documento de ANEP.

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Peñarol inauguró el Campeón del Siglo en 2016, bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani. 

    Peñarol contrató a Guyer & Regules, previo a una posible demanda a Tenfield por la gestión de su estadio

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carlos Negro en los Desayunos Búsqueda
    Video

    Carlos Negro en Desayunos Búsqueda: la inseguridad, el narcotráfico y la estrategia hacia 2035

    Por Redacción Búsqueda
    Cámara de Senadores durante la votación del proyecto de ley que da autonomía a la Defensa Pública. 

    Senado dio media sanción a ley que da autonomía a la Defensoría Pública, que nace con una “espada de Damocles”

    Por Victoria Fernández
    Escuela pública.

    ANEP inicia preinscripción presencial de niños de tres a seis años, hasta ahora con menos anotados que en 2024

    Por Redacción Búsqueda