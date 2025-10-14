ANEP inicia preinscripción presencial de niños de tres a seis años, hasta ahora con menos anotados que en 2024

El plazo de preinscripción digital cerró el 12 de octubre, mientras que entre el 20 y el 24 se podrá hacer de forma presencial; “universalizar” el acceso a la educación a partir de los tres años es prioridad para el gobierno

“Universalizar el acceso a la educación de nuestros niños y niñas a partir de los tres años es una prioridad para esta administración y un compromiso con el futuro”, afirmó en junio Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Con ese propósito, se abrió entre el 15 de setiembre y el 12 de octubre un período de preinscripción digital para estudiantes de inicial y primero de escuela, lapso en el que se registraron unos 27.000 estudiantes, informó la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, a Búsqueda.

Además de habilitar la preinscripción de los niños que no forman parte del sistema, estos procesos también permiten tramitar la solicitud de cambio de jardín o escuela. La jerarca explicó que por ahora se registran “unos puntos porcentuales debajo de la cantidad de preinscripciones del año pasado”. Además, anunció que se abre un período de preinscripción presencial en jardines y escuelas para estas edades, de tres a seis años, entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre.

Caggiani y Salsamendi Pablo Caggiani, presidente de ANEP, y Gabriela Salsamendi, directora general de Educación Inicial y Primaria. Mauricio Zina / AdhocFotos El proceso que se inició el 15 de setiembre, a través de la plataforma GURI Familia (en su versión web o en la aplicación para celulares), y que se retomará desde el lunes 20 de forma presencial, permite preinscribir a niños y niñas en hasta cinco jardines o escuelas, y habilita que tres de estos centros elegidos sean de tiempo extendido. Luego, con base en diversos criterios (si tiene hermanos en la institución, si viene de un CAIF o una escuela pública), ANEP define qué centro de estudios se le asigna a cada niño.

El viernes 3, ANEP reportó un ciberataque contra su plataforma GURI, que reúne una base de datos actualizada de docentes y estudiantes. Entre otros elementos, se registran ahí las asistencias. Salsamendi explicó que GURI Familia, la aplicación habilitada para las preinscripciones, estuvo inaccesible para los usuarios entre ese viernes y el martes 7, cuando se reactivó. De todas maneras, respondió que desconoce si este evento incidió en la cantidad de preinscriptos.

Hoja de ruta para la "universalización" En las últimas dos décadas hubo un incremento de la cantidad de niños de tres años que concurren a una institución educativa. Mientras que en el año 2002 solo el 35,2% de los niños de esa edad asistía a Educación Inicial (pública o privada), en 2023 la cifra se elevó a 83,2%, según datos de la Encuesta Continua de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y difundidos por ANEP.