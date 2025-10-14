  • Cotizaciones
    martes 14 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ministro Gabriel Oddone viaja a asamblea del FMI, que proyecta crecimiento de 2,5% para Uruguay

    El organismo internacional ajustó levemente al alza su estimación de expansión del PIB mundial, al ponderar que la suba de aranceles anunciada en abril tuvo, al menos hasta ahora, un efecto moderado

    Frente a la sede del FMI en Washington, que alberga la asamblea del otoño boreal.

    Frente a la sede del FMI en Washington, que alberga la asamblea del otoño boreal.

    FOTO

    FMI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Seis meses después del aumento de aranceles que desencadenó Estados Unidos (EE.UU.), el impacto negativo para la economía mundial registrado hasta ahora es el menor de los esperables, porque las empresas reorganizaron rápidamente las cadenas de suministro para redirigir los flujos de comercio y se negociaron acuerdos que moderaron los efectos. Esa es una “buena noticia”. Sin embargo, concluir que no tuvo ni tendrá ningún efecto sobre el crecimiento global “sería prematuro e incorrecto”, sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe “Panorama económico mundial”.

    Iniciando su asamblea del otoño boreal, el organismo financiero internacional presentó este martes 14 en Washington D. C. ese informe, que actualiza sus proyecciones económicas.

    Leé además

    La sede del FMI, en Washington D.C.
    Claudio Loser

    Exdirector del FMI: en una región de “mezquinas disputas políticas”, Uruguay logró “éxito económico asombroso”

    Por Ismael Grau
    Sede del FMI en Washington. 
    Ley de Presupuesto

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau

    A la asamblea, que se extenderá con sus seminarios paralelos hasta el sábado 18, asistirá el ministro de Economía, Gabriel Oddone, acompañado por el director de la Unidad de Gestión de Deuda Pública, Herman Kamil. En Washington, además, mantendrán reuniones con analistas de calificadoras de riesgo y representantes de bancos de inversión, como es habitual en el marco de la reunión del FMI.

    Perspectivas mundiales

    A escala mundial, el organismo financiero multilateral proyecta un crecimiento de 3,2% en 2025 y de 3,1% el año próximo. Es una leve corrección al alza desde el anterior informe de julio.

    ¿Por qué es prematuro e incorrecto asumir que el impacto de la guerra comercial está contenido? Primero, porque la tasa arancelaria efectiva de EE.UU. se mantiene alta —alrededor del 19%— y las “tensiones comerciales siguen ensombreciendo la economía global, con una alta incertidumbre en torno a la política comercial”, señala el informe. El efecto de estas tensiones podría aumentar con el tiempo a medida que las empresas trasladen gradualmente los aranceles a los clientes, que el comercio se desvíe de forma más permanente y la economía global se vuelva gradualmente menos eficiente, agrega. La experiencia pasada sugiere que podría pasar mucho tiempo antes de que se comprenda el panorama completo, sentencia el FMI.

    “Incorrecto” porque otras “fuerzas importantes, además de la política comercial, están configurando un panorama complejo” a escala global. En EE.UU., las políticas migratorias más estrictas están reduciendo la mano de obra extranjera, otro shock negativo sobre la oferta. Sin embargo, hasta ahora, esto se ha visto compensado por una disminución similar de la demanda laboral.

    Además, las condiciones financieras siguen siendo “muy acomodaticias, con un dólar que ha perdido algo de su fortaleza”, a la vez que está habiendo “un fuerte auge en la inversión relacionada con la inteligencia artificial, junto con una política fiscal moderadamente expansiva en 2026”.

    En China, el país más afectado por los aranceles estadounidenses, se proyecta que crezca un 4,8% este año. En la zona euro, la expansión fiscal en Alemania está contribuyendo a impulsar el crecimiento en 2025. Según el FMI, las economías de mercados emergentes y en desarrollo se han beneficiado de condiciones financieras más flexibles, gracias a la depreciación del dólar. Además, “han seguido demostrando una resiliencia significativa, en parte gracias a marcos de políticas sólidos y en proceso de mejora”.

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Peñarol inauguró el Campeón del Siglo en 2016, bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani. 

    Peñarol contrató a Guyer & Regules, previo a una posible demanda a Tenfield por la gestión de su estadio

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carlos Negro en los Desayunos Búsqueda
    Video

    Carlos Negro en Desayunos Búsqueda: la inseguridad, el narcotráfico y la estrategia hacia 2035

    Por Redacción Búsqueda
    Cámara de Senadores durante la votación del proyecto de ley que da autonomía a la Defensa Pública. 

    Senado dio media sanción a ley que da autonomía a la Defensoría Pública, que nace con una “espada de Damocles”

    Por Victoria Fernández
    Escuela pública.

    ANEP inicia preinscripción presencial de niños de tres a seis años, hasta ahora con menos anotados que en 2024

    Por Redacción Búsqueda