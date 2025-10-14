Ministro Gabriel Oddone viaja a asamblea del FMI, que proyecta crecimiento de 2,5% para Uruguay

Seis meses después del aumento de aranceles que desencadenó Estados Unidos (EE.UU.), el impacto negativo para la economía mundial registrado hasta ahora es el menor de los esperables, porque las empresas reorganizaron rápidamente las cadenas de suministro para redirigir los flujos de comercio y se negociaron acuerdos que moderaron los efectos. Esa es una “buena noticia”. Sin embargo, concluir que no tuvo ni tendrá ningún efecto sobre el crecimiento global “sería prematuro e incorrecto”, sostiene el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) en su informe “Panorama económico mundial”.

Para Uruguay, el documento ratifica la estimación de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,5% para este año y 2,4% en 2026 que había señalado la misión que estuvo en Montevideo a mediados del mes pasado cumpliendo con la revisión anual del país. Asimismo, el organismo estima que la inflación será de 4,7% en 2025.

A la asamblea, que se extenderá con sus seminarios paralelos hasta el sábado 18, asistirá el ministro de Economía, Gabriel Oddone , acompañado por el director de la Unidad de Gestión de Deuda Pública, Herman Kamil. En Washington, además, mantendrán reuniones con analistas de calificadoras de riesgo y representantes de bancos de inversión, como es habitual en el marco de la reunión del FMI.

A escala mundial, el organismo financiero multilateral proyecta un crecimiento de 3,2% en 2025 y de 3,1% el año próximo. Es una leve corrección al alza desde el anterior informe de julio.

¿Por qué es prematuro e incorrecto asumir que el impacto de la guerra comercial está contenido? Primero, porque la tasa arancelaria efectiva de EE.UU. se mantiene alta —alrededor del 19%— y las “tensiones comerciales siguen ensombreciendo la economía global, con una alta incertidumbre en torno a la política comercial”, señala el informe. El efecto de estas tensiones podría aumentar con el tiempo a medida que las empresas trasladen gradualmente los aranceles a los clientes, que el comercio se desvíe de forma más permanente y la economía global se vuelva gradualmente menos eficiente, agrega. La experiencia pasada sugiere que podría pasar mucho tiempo antes de que se comprenda el panorama completo, sentencia el FMI.

“Incorrecto” porque otras “fuerzas importantes, además de la política comercial, están configurando un panorama complejo” a escala global. En EE.UU., las políticas migratorias más estrictas están reduciendo la mano de obra extranjera, otro shock negativo sobre la oferta. Sin embargo, hasta ahora, esto se ha visto compensado por una disminución similar de la demanda laboral.

Además, las condiciones financieras siguen siendo “muy acomodaticias, con un dólar que ha perdido algo de su fortaleza”, a la vez que está habiendo “un fuerte auge en la inversión relacionada con la inteligencia artificial, junto con una política fiscal moderadamente expansiva en 2026”.

En China, el país más afectado por los aranceles estadounidenses, se proyecta que crezca un 4,8% este año. En la zona euro, la expansión fiscal en Alemania está contribuyendo a impulsar el crecimiento en 2025. Según el FMI, las economías de mercados emergentes y en desarrollo se han beneficiado de condiciones financieras más flexibles, gracias a la depreciación del dólar. Además, “han seguido demostrando una resiliencia significativa, en parte gracias a marcos de políticas sólidos y en proceso de mejora”.