Se disputaron los Juegos Panamericanos Junior

Con vistas a los Juegos de Los Ángeles en el 2028, donde el golf será de nuevo deporte olímpico, se disputaron entre el jueves 21 y el sábado 23, a modo de clasificatorio en el Asunción Golf Club de Paraguay, los 2os Juegos Panamericanos Junior.
María Paz Marqués y Carolina Mailhos fueron las representantes de la Asociación Uruguaya de Golf
La Asociación Uruguaya de Golf designó a María Paz Marqués y Carolina Mailhos como sus representantes en una competencia que se jugó en la modalidad de 54 hoyos medal play. Luego de las tres vueltas, Paz Marqués finalizó en el 10º lugar con un acumulado de 241 golpes, mientras que Mailhos ocupó el puesto 13º con un score de 243 impactos.
La medalla de oro la obtuvo la guatemalteca Elzbieta Aldana, quien finalizó en el primer lugar con un score de 224 golpes; la plata fue para la peruana Ariana Urrea; y el bronce, para la paraguaya Victoria Livieres.
En tanto, en la competencia masculina, donde Uruguay no tuvo representantes, el oro fue para el golfista de Guatemala, Gabriel Palacios, ganador con un acumulado de 216 golpes para las tres vueltas. En segundo lugar finalizó el paraguayo Benjamín Fernández con 218 y tercero, medalla de bronce, quedó el puertorriqueño Alejandro Caraballo con 218 golpes.