Europa avanza para restringir el acceso de los menores a las redes sociales

La Unión Europea (UE) analiza desde hace tiempo limitar el acceso de los menores a las redes sociales . La presión aumentó después de que varios países del bloque, entre ellos Grecia y Francia, impulsaran restricciones y reclamaran una medida común para toda la UE , similar a la aplicada en Australia.

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Para respaldar una decisión basada en evidencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convocó a un panel de expertos integrado por médicos, académicos, representantes juveniles y padres.

El grupo presentó sus recomendaciones este lunes 13 de julio. “Ya existe un consenso sobre la necesidad de fijar una edad mínima para que los niños puedan acceder a las redes sociales”, dijo Von der Leyen, quien pidió establecer “restricciones apropiadas para cada edad”.

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“No se trata de si los niños pueden acceder a las redes sociales, sino de si las redes sociales pueden acceder a nuestros hijos y cuándo”, afirmó.

Von der Leyen añadió que en la segunda mitad del año se presentará una propuesta legal. “Debemos considerar un acceso gradual y por fases para los diferentes grupos de edad”, dijo.

El informe de los expertos ofreció un vistazo de cómo podría ser eso, ya que recomendaron:

-- Nada de pantallas para bebés y niños pequeños;

-- Uso supervisado de “redes sociales y dispositivos apropiados para la edad” por parte de niños de entre tres y 12 años;

-- Para los jóvenes de entre 13 y 18 años, “uso autónomo en evolución” de las redes sociales y otras plataformas digitales que cuenten con “características de seguridad clave”.

Las plataformas “deben demostrar que sus servicios no causan daño. En Europa, quien desarrolla un producto es responsable de su seguridad”, dijo von der Leyen.

“Es necesario que cambie todo el ecosistema que rodea a los niños. Pero no tenemos tiempo. Los niños y adolescentes se enfrentan a graves riesgos en este momento”, declaró Jorg Fegert, uno de los copresidentes del panel, de pie junto a von der Leyen.

El informe no recomendó una prohibición generalizada de las plataformas digitales, incluidas las redes sociales, y von der Leyen no apoyó tal medida.

En los últimos meses, la UE ha intensificado la presión sobre las plataformas de redes sociales para que cambien, y el viernes les pidió a Facebook e Instagram que desmantelaran sus funciones “adictivas”, tras una advertencia similar a TikTok en febrero.

Dirigirse al diseño dañino

Un dilema para la UE es cómo evitar diferencias en los límites de edad entre sus 27 países. Por ejemplo, España quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, mientras que Francia propone prohibirlo a los menores de 15 años.

Y luego están los países de la UE, como Estonia, que se oponen a la prohibición.

Von der Leyen afirmó que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, “analizaría con mucha atención” las propuestas nacionales.

La UE “integrará” su trabajo, dijo, y luego preparará su propia propuesta para “armonizar el enfoque y encontrar una solución común”.

La UE ya cuenta con un arsenal reforzado para controlar a las grandes empresas tecnológicas y proteger a los usuarios en línea, y la Comisión ha anunciado que se están preparando más normas.

El comisario europeo de Protección del Consumidor, Michael McGrath, prometió que una nueva ley, que se espera para finales de este año, brindará a los niños una mayor protección contra los diseños adictivos.

“Los mercados digitales están diseñados para captar la atención e influir en el comportamiento. Las nuevas normas ayudarán a garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y libres de manipulación”, declaró McGrath en un comunicado a la agencia de noticias AFP.

Con AFP

FUENTE:RFI