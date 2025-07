Zidi Yu, la revelación china de 12 años que desafía los límites en la natación mundial

Embed - Summer McIntosh Shines in the Women’s 200m Individual Medley Final!

Philipe Midrez, director técnico de la Federación Francófona de Natación de Bélgica, explicó a RTBF: “Se agregó un nuevo inciso al reglamento. Hay dos tiempos de referencia: el tiempo A, que permite inscribir a dos nadadores por país, y el tiempo B, más accesible. Si un nadador cumple con el tiempo B, puede participar. Zidi Yu ya cumple incluso con el tiempo A”.

Paradójicamente, su marca no puede ser reconocida como récord mundial junior porque es demasiado joven. A pesar de medir ya 1,70 metros y competir en categoría absoluta, no puede participar en junior por no tener 14 años. En el diario L'Équipe, esta situación fue calificada de “aberrante”.

Denis Auguin, director técnico de la federación francesa, se mostró preocupado por el impacto en la salud y desarrollo de la joven: “Para rendir a ese nivel hay que entrenar como un adulto. Me preocupa su equilibrio mental y físico. Exponer a una niña de 12 años a semejante presión puede ser peligroso”.

Midrez coincidió en que Yu es una excepción. “Algunos tardan quince años en llegar a este nivel. Ella lo logró antes de nacer para los estándares de otros”.

Una historia tan precoz como impresionante

Aunque precocidad en natación no es inusual —como recuerda CNN—, Zidi Yu destaca por lo espectacular de sus tiempos. A los 14 años, Summer McIntosh ya había debutado en Tokio 2021 y hoy suma tres oros olímpicos y cuatro títulos mundiales. Katie Ledecky debutó con 15 años en Londres 2012 y hoy es la nadadora olímpica más laureada de Estados Unidos, con 14 medallas (9 de oro). Pero el récord de precocidad lo tiene la japonesa Kyoko Iwasaki, campeona olímpica a los 14 años y 6 días en Barcelona 1992.

Sin embargo, según la agencia AP, Zidi Yu es aún más veloz: nada el 400 metros combinados 15 segundos más rápido que McIntosh a su misma edad y 12 segundos más rápido en los 200 metros combinados. “Yu no es la primera niña prodigio en la natación, pero lo que impresiona son sus tiempos. Y promete aún más”, concluyó la agencia.

Lo más sorprendente: empezó a nadar a los 6 años. Lo hizo para refrescarse durante un verano sofocante en China. “Mi papá me llevó a un parque acuático. Me gustaba estar en el agua. Un día un entrenador se me acercó y me preguntó si quería nadar más rápido”, recordó a Xinhua.

Más tarde comenzó a entrenar de forma intensiva en el club Hebei Taihua Jinye, al sur de Pekín. Pero no todo fue fácil. “Antes del campeonato nacional del año pasado casi abandono. Estaba agotada por los entrenamientos y los estudios. Gracias a mis entrenadores, compañeros y mi familia entendí que la natación es parte de mí. No podía dejarla”, dijo.

Objetivo: Los Ángeles 2028

Zidi Yu todavía tiene otras oportunidades de brillar en estos Mundiales. Competirá en el 200 metros mariposa este miércoles y en el 400 metros combinados el domingo. Pero el verdadero objetivo es más grande: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde tendrá 15 años y podría ser una de las grandes favoritas si mantiene su progresión.

Su irrupción también representa un cambio de narrativa para la natación china, sacudida por las sospechas de dopaje. En los Juegos de París 2024, el equipo chino llegó envuelto en polémica: 23 nadadores, incluidos Qin Haiyang y Zhang Yufei, habían dado positivo por trimetazidina entre 2020 y 2021.

Tras una investigación, las autoridades antidopaje chinas concluyeron que se trató de una contaminación alimentaria en el hotel donde se hospedaban. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) consideró creíble la explicación y no sancionó a los deportistas.

