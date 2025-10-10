  • Cotizaciones
    El Congreso destituye a Dina Boluarte; José Jerí nuevo presidente interino de Perú

    El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora el presidente del Congreso, José Jerí quien asumirá el cargo de Jefe de Estado hasta las próximas elecciones convocadas para abril de 2026. La decisión del Legislativo pone fin a los dos años y diez meses de Dina Boluarte en el poder

    El presidente interino de Perú, José Jerí tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima.

    El presidente interino de Perú, José Jerí tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima.

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El titular del Congreso, José Jerí, asumió en la madrugada de este viernes la presidencia interina del país tras la destitución repentina de Dina Boluarte, aprobada por una amplia mayoría del Legislativo en una sesión de carácter exprés.

    Durante la noche del jueves, el Congreso de Perú aprobó las cuatro mociones que destituyeron a Dina Boluarte con 122 votos a favor de un total de 130, muy por encima de los 87 necesarios para su remoción. La mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

    Con esta decisión, Boluarte, la primera mujer en ocupar la presidencia del país, puso fin a un mandato de dos años y diez meses, iniciado en diciembre de 2022, cuando asumió el cargo tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), de quien había sido vicepresidenta.

    En su primer discurso como presidente interino de Perú, Jerí prometió empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante que parece no tener fin”.

    Ofreció ejercer la jefatura de Estado con “humildad, empatía y reconciliación nacional”, para lo cual consideró que se deben “construir acuerdos mínimos” entre la clase política.

