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    Donald Trump estrenó el polémico nuevo Air Force One donado por Qatar, “el mejor jamás construido”

    El presidente de Estados Unidos usó por primera vez el Boeing 747-8 que fue entregado por el país árabe, el cual generó una gran controversia respecto a las cuestiones éticas de aceptar un regalo de semejante calibre. El republicano hizo su primer viaje a Dakota del Norte para inaugurar una biblioteca. “Es tal vez el mejor avión comercial jamás construido”, lo elogió

    Fotografía cedida por Casa Blanca que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la presentación este miércoles del Boeing 747-8 donado por Catar.

    Fotografía cedida por Casa Blanca que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la presentación este miércoles del Boeing 747-8 donado por Catar.

    FOTO

    EFE/ Casa Blanca
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Este miércoles 1 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo su primer viaje en el nuevo Air Force One, el avión que le fue obsequiado por Qatar, el cual despertó críticas y debates sobre la ética de aceptar un regalo semejante. “Este es el avión que EE. UU. debía tener”, afirmó.

    El líder del país norteamericano dio declaraciones en la Base Conjunta Andrews, donde calificó este Boeing 747-8 qatarí como “impresionante”, dijo estar “muy orgulloso” y aseguró que es “tal vez el mejor avión comercial jamás construido”.

    El mismo fue estrenado para hacer un vuelo interno hacia Dakota del Norte, donde abrió una biblioteca dedicada al expresidente Theodore Roosevelt. “La inauguración de la biblioteca será muy buena, será muy divertido; pero para ser sincero, me entusiasma este primer vuelo”, reconoció.

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    Este Air Force One, de origen qatarí y pintado con los colores de Estados Unidos por pedido de Trump, será utilizado de forma temporal como transporte presidencial hasta que Boeing complete la construcción y modernización de las dos naves que encargó en su primer mandato.

    La aeronave pasó por una remodelación que tuvo un costo de unos 400 millones de dólares, para equiparlo con tecnología y sistemas de seguridad de última generación que la hicieran apta para trasladar al mandatario con total seguridad.

    “Lo acondicionaron para un presidente. Eso implica la seguridad y todos los extras y equipamientos especiales que le añadieron. Son cosas muy complejas, pero es realmente impresionante”, comentó.

    Sin embargo, el avión solamente será utilizado durante su presidencia. Cuando termine el mandato, avisó que se quedará con él y lo exhibirá en su futura biblioteca presidencial en Miami.

    Este regalo de Qatar, un gobierno aliado de Estados Unidos en estos tiempos, ocasionó críticas de los detractores al republicano por cuestiones éticas, advirtiendo de que podía funcionar como un soborno o traer riesgos para la seguridad nacional.

    No obstante, el año pasado el Pentágono lo aceptó para usarlo como el avión presidencial pese a estos cuestionamientos éticos.

    El nuevo Air Force One

    El avión qatarí, según dijeron los expertos, necesitaba mejoras en la seguridad, en las comunicaciones para evitar escuchas ilegales y en la capacidad de defensa antimisiles. Su fugaz refacción mantuvo las sospechas de que el aeroplano quizás no estaba en las condiciones óptimas para trasladar al presidente de Estados Unidos.

    Esta nueva combinación de colores es un cambio respecto al diseño blanco y azul que tenía el Air Force One desde la administración de John F. Kennedy.

    La nueva paleta de colores, que evita tonos fuertes u oscuros para prevenir un sobrecalentamiento del avión, también se aplicará al próximo Air Force One y a cuatro Boeing 757-200 modificados que se usan para transportar al vicepresidente, miembros del gabinete y otros funcionarios.

    La aeronave qatarí será un transporte de transición mientras Boeing entrega otros dos 747-8 diseñados para ser usados con ese fin, en el marco de un contrato de 3.900 millones de dólares acordado en 2018. No obstante, ese programa se retrasó por cuatro años y se espera que los vehículos no estén listos hasta mediados de 2028.

    Con EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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