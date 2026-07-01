Caso Marset: el juicio en EE.UU. comienza en enero y los fiscales prevén citar testigos de Colombia y Bélgica

Con una barba un poco más tupida y más sonriente que en su primera visita al Tribunal de Distrito Este de Virginia , el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset asistió este miércoles a la audiencia en la que la jueza Rossie Alston Jr. fijó fecha de inicio del juicio que enfrentará en Estados Unidos (EE.UU.).

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Los fiscales norteamericanos habían pedido fijar la fecha en marzo para poder prepararse mejor, pero no lograron convencer a la magistrada. El abogado de Marset, Robert Feitel, por su parte, planteó que el juicio debía comenzar en noviembre, pero los fiscales se quejaron de que no les daría tiempo para conseguir visas para los testigos extranjeros. La jueza Alston fijó una fecha intermedia, el 11 de enero de 2027, anticipando dos o más semanas por considerarlo “un caso complejo”.

La medida ejerce presión sobre el fiscal Anthony T. Aminoff, quien dirige la división de narcóticos y lavado de dinero del distrito para el Departamento de Justicia. Le dijo a la jueza que necesitaba obtener visas para los efectivos de Bélgica y Colombia que participaron en la investigación, que, según se escuchó el miércoles en el tribunal, en realidad comenzó en 2021.

Narcotráfico Sebastián Marset cambia abogados, acusa de extorsión a agentes de la DEA y reivindica su inocencia

Aminoff anticipó testigos de varios países extranjeros, lo que requerirá traductores y traducciones reconocidas por el tribunal de documentos, textos, correos electrónicos y otras comunicaciones. Algunos testigos tendrán que ser autorizados por su propio gobierno para venir a testificar. Lo describió como “simplemente un esfuerzo de juicio logísticamente complejo”.

Feitel, quien acaba de unirse como nuevo abogado defensor de Marset, no se mostró comprensivo. Señaló que él mismo había sido fiscal federal para casos internacionales de drogas y no encontró convincente el argumento de Aminoff para retrasar el juicio.

“Si al señor Marset se le hubiera concedido su deseo, iríamos a juicio mañana”, añadió.

El uruguayo, detenido en marzo en Bolivia y enviado a Estados Unidos de inmediato, enfrenta cuatro cargos. La acusación original lo responsabilizaba del delito de “conspiración para lavar dinero”, pero esta semana los fiscales sumaron tres nuevos delitos: “Conspiración narcoterrorista”, “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos” y “lavado de dinero”.

Acusacion Marset

La organización del uruguayo, a la que nombra como el Primer Cartel Uruguayo, “ha participado y participa en actividades terroristas y en terrorismo”, según la denuncia.

La carta

Cuando se le planteó si tenía alguna otra pregunta, Marset, con un uniforme de prisión de color verde oscuro que decía “Alexandria Inmate”, preguntó: “¿Recibió mi carta?”.

La jueza Alston dijo que sí, pero no la leyó porque la consideró una “comunicación ex parte” inapropiada y fuera de la norma de los procedimientos judiciales.

Carta Marset

En su carta, Marset denunció que sus derechos fueron violados durante su detención y extradición a Estados Unidos, que dos agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration — Administración de Control de Drogas—) lo habían intentado extorsionar para obtener US$ 4 millones en cripto y que sus abogados no lo habían defendido de manera correcta.

Al final de la audiencia del miércoles, la jueza le preguntó a Marset si estaba contento con su equipo legal.

“Con mis nuevos abogados, sí”, dijo el enjuto Marset a través de su intérprete de español.

Marset tenía tres abogados: Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva. Fueron sustituidos ahora por Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King. Feitel trabajó 22 años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y tuvo una larga experiencia como líder en casos de narcotráfico y lavado de activos. Según su página web, se especializa en “casos internacionales complejos”.

Primeros argumentos de la defensa

Aunque el juicio no es hasta enero, el fiscal Aminoff le dijo al juez que la defensa de Marset estaba “telegrafiando el litigio previo al juicio”, por lo que el juez tendría que fallar sobre numerosas mociones. La jueza dijo que tenía la intención de manejar numerosas mociones a la vez y era poco probable que fallara sobre ellas una por una.

Es que los nuevos abogados de Marset ya presentaron un escrito para intentar derribar el delito por el cual había sido acusado en primera instancia —conspiración para lavar dinero—, por cuestiones de jurisdicción.

La acusación contra el líder narcotraficante sostiene que el uruguayo Ezequiel Santoro, que el año pasado fue sentenciado por Estados Unidos a 15 años de prisión, y otro cómplice lavaron “cientos de millones de dólares” para Marset.

“Santoro blanqueó su parte de los fondos haciendo que sus cómplices los ingresaran en diversas empresas europeas y ordenando posteriormente su transferencia internacional en dólares estadounidenses. La gran mayoría de estos fondos se movió a través de bancos corresponsales con sede en Estados Unidos que facilitaron las transacciones”, dice el documento.

Los fiscales mencionan que en una ocasión Santoro mandó transferir US$ 31.800 de ganancias del narco desde un banco portugués hacia uno en China, mientras que el banco corresponsal era el Bank of America, cuyos servidores están ubicados en Richmond, Virginia, donde se procesa el juicio contra Marset.

El escrito de la defensa, incorporado al expediente el lunes 29 de junio, dice que la nueva acusación no alega que Marset “tuviera intención alguna de enviar drogas a los Estados Unidos ni que, por otro lado, hubiera tenido contacto alguno con dicho país”.

Además, sostiene que la acusación tampoco dice que Marset supiera que las transacciones pasarían por un banco corresponsal en territorio estadounidense. Sin embargo, “la Fiscalía argumenta que este caso se ha presentado correctamente ante el Distrito Este de Virginia debido a que una única transferencia electrónica de 31.800 dólares, enviada desde un banco en Portugal a un banco en China, transitó por un banco corresponsal en Richmond, Virginia”.

Los nuevos abogados de Marset argumentaron que “no existe competencia territorial en esta jurisdicción para el cargo original de conspiración para cometer blanqueo de capitales”. Y añadieron que el narco uruguayo “fue detenido fuera de los Estados Unidos y trasladado al Distrito Este de Virginia por una presunta conducta delictiva que carece de cualquier vínculo con este Tribunal”.

Por esos motivos, concluyeron, el cargo original del caso debía ser desestimado por el juez.

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*Kevin Hall integra la organización periodística internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)