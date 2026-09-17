Algunas tensiones en la economía ponen al ministro Oddone a la defensiva

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, ratificó una vez más las proyecciones y metas económicas para este año, después de confirmarse una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre.

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El PIB de abril-junio fue 0,5% menor que en el mismo período de 2025, a la vez que en la medición desestacionalizada —que compara con enero-junio de 2026— hubo una contracción de 0,8%, informó el martes 15 el Banco Central.

Varios jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron que esa retracción no fue una “sorpresa”, dado el impacto que se esperaba de la sequía sobre la producción agropecuaria, y aseguraron que, quitando ese sector, el Producto creció 1,4% en el segundo trimestre.

Oddone dijo que su cartera proyecta que la economía registre una expansión de 2,8% en el segundo semestre y reafirmó la estimación de un crecimiento de 1,6% para todo 2026. “Creemos que son metas plausibles”, indicó ayer miércoles 16 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

Esa proyección está cada vez más distante de las que realizan analistas del sector privado, que en general estiman un crecimiento económico de en torno a 1% para este año.

“Si la economía finalmente creciera a ese 1%, nosotros tenemos (…) acciones en materia política fiscal para evitar que las metas se incumplan. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, nosotros no hemos cambiado metas fiscales mientras se juega el partido. Las metas fiscales se mantienen y, en todo caso, si las vamos a incumplir, vamos a dar explicaciones de por qué motivo sucedería y de qué manera lo corregiríamos”, alegó el ministro en el Senado.

“No hay más verdad que la realidad, y la realidad es que todas las proyecciones que ha dado el Ministerio de Economía en materia de crecimiento han estado objetivamente equivocadas”, cuestionó el senador blanco Javier García.

Su correligionario Sebastián da Silva vaticinó que el PIB crecerá por debajo de lo estimado por el MEF y después llevó los cuestionamientos por otro lado. Afirmó que “para la oposición, el dilema Oddone es un tema urticante. Una vez por semana nos preguntamos: ‘Y si se va Oddone, ¿qué?, ¿caemos al abismo? Viene uno parecido que anda dando vueltas por ahí. Mejor que quede Oddone’. Hay otras voces que dicen que este Oddone no es el que conocimos. Hay una especie de metamorfosis” porque, dijo, el ministro “vive en una realidad distópica propia de los comités de base”.

La sesión fue suspendida por 15 minutos. Al retomar intervino el senador colorado Pedro Bordaberry: “Nosotros queremos ayudarlo, señor ministro. (…) Le queremos dar la razón, pero me parece que si se la damos los dos estaríamos equivocados”.

Luego, en referencia a dichos de Da Silva, Oddone expresó que le “cae mal” la “personalización del debate” sobre su figura y su “estilo de vida”.

A la salida de esa sesión legislativa, el ministro reafirmó las proyecciones de crecimiento en una rueda de prensa, que finalizó con un reproche suyo al periodista Leonardo Sarro por un par de preguntas acerca de la gestión económica.

Oddone había recibido varios reclamos y cuestionamientos a la política económica cuando, el martes 15, se reunió con directivos de la Asociación Rural en el marco de la Expo Prado.