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    Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial aumentó exigencias para el proyecto de aeropuerto en Rocha

    La comuna inició en agosto el proceso para recategorizar el suelo donde se proyecta el emprendimiento, pero lo hizo mediante un procedimiento que resulta insuficiente para el ministerio

    Mapa sobre el proyecto de aeropuerto de Rocha y la red vial del entorno, elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

    Mapa sobre el proyecto de aeropuerto de Rocha y la red vial del entorno, elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

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    Intendencia de Rocha
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Intendencia de Rocha inició oficialmente el proceso para cambiar la categoría del suelo donde se proyecta el aeropuerto internacional del departamento, entre las lagunas Garzón y de Rocha. Busca que deje de ser suelo rural transformable y que pase a ser suburbano.

    La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), que integra el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, informó a la intendencia el viernes 4 que la iniciativa “no reúne las condiciones para ser un PAI Abreviado”, informó El País, y solicitó, en cambio, “los documentos pertinentes a efectos de dar inicio al PAI Complementario”.

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    Esto surge de una respuesta —a la que accedió Búsqueda— de la Dinot a Luis Castelli, referente de la Fundación Lagunas Costeras, organización ambientalista que reclama la relocalización del proyecto por su impacto ambiental.

    El artículo 21 bis de la Ley 18.308 estipula que el PAI Abreviado “no requiere aprobación de evaluación ambiental estratégica ni expedición de informe de correspondencia y será obligatoria una única instancia de participación pública, ya sea la audiencia pública o la puesta de manifiesto, sin perjuicio de su difusión”, mientras que eI Complementario exige cumplir con “la totalidad de los procedimientos e instancias de participación previstas” en la ley.

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