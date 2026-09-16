  • Cotizaciones
    miércoles 16 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Se aprobó en Diputados la creación del Día del Natalicio de Carlos Gardel, el 11 de diciembre

    El proyecto de ley, que pasó al Senado, fue aprobado por unanimidad y configura un fuerte respaldo estatal a la tesis que defiende el origen uruguayo del cantor

    Carlos Gardel.

    Carlos Gardel.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Desde este año, cada 11 de diciembre se celebrará en Uruguay el día del nacimiento de Gardel. Así lo dispone oficialmente un proyecto de ley aprobado por unanimidad este miércoles en el plenario de la Cámara de Diputados, tras su aprobación, también unánime, en la Comisión de Educación y Cultura de esa cámara. “Declárese el 11 de diciembre de cada año ‘Día del Natalicio de Carlos Gardel’, en reconocimiento a la documentación oficial del Estado uruguayo que lo registra como nacido en el departamento de Tacuarembó, el 11 de diciembre de 1887”, reza el artículo 1º del proyecto, presentado en julio por la bancada de diputados del Frente Amplio y que será tratado en breve en el Senado. Esta decisión configura un fuerte respaldo estatal a la tesis que defiende el origen uruguayo del cantor.

    El proyecto establece, en su segundo artículo, que “se declare de interés cultural toda actividad conmemorativa sobre el natalicio de Carlos Gardel que se realice en el territorio nacional”.

    En la exposición de motivos se establece como fundamento principal del proyecto “el hallazgo documental reciente, que revela de manera contundente su lugar y fecha de nacimiento”, en referencia al reciente hallazgo de un certificado del nacimiento de Gardel en Tacuarembó en 1887, realizado por la Comisión Gardel Rioplatense, del cual informó Búsqueda en enero de 2026. “Este proyecto de ley tiene como cometido reconocer el valor patrimonial e identitario que representa la figura de Carlos Gardel para la región rioplatense y en particular para nuestro país”, dice el texto legal, y menciona diversos testimonios, entrevistas y documentos que demuestran su origen.

    Leé además

    Arte gráfico de la Semana del Cine Italiano.
    Video
    Cine

    Italian Screens: la Semana del Cine Italiano trae nueve estrenos a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Emmanuel Carrère en el festival Letterature, en Roma.
    Literatura

    El escritor Emmanuel Carrère presentará en el Teatro Solís su libro ‘Koljós’

    Por Redacción Búsqueda

    “El 28 de noviembre de 2025 la Comisión Gardel Rioplatense de la Fundación Fans de la Música localizó en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay el libro oficial donde consta la inscripción original realizada por Carlos Gardel en el folio 907 del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía del Consulado Uruguayo en Buenos Aires”, se detalla. “La inscripción correspondiente a Carlos Gardel fue realizada el 8 de octubre de 1920 en el Consulado de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires entonces ubicado en la calle Moreno Nº 411 y bajo la responsabilidad del cónsul Bernardo Milhas. Gardel compareció voluntariamente acompañado por los testigos Laguisquet y José Razzano y se registró al amparo de la Ley de Organización Consular Nº 3.021, del 21 de mayo de 1906, y según Decreto Reglamentario del 17 de enero de 1917”.

    Documento oficial hallado en 2025 que certifica el nacimiento de Gardel en Tacuarembó, en 1887.

    Documento oficial hallado en 2025 que certifica el nacimiento de Gardel en Tacuarembó, en 1887.

    También se menciona: “En dicho libro figuran, además, los registros de más de 1.000 compatriotas que realizaron idéntico tramite entre enero de 1915 y mediados de 1924. La documentación conservada constituye un valioso testimonio de los procedimientos consulares vigentes en la época para el reconocimiento y registro de la identidad y la nacionalidad de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior”.

    Los legisladores afirman en el fundamento del proyecto: “Esta inscripción reviste particularmente importancia histórica y jurídica, por cuanto acredita que el hasta entonces indocumentado Carlos Gardel fue oficialmente registrado por el Estado uruguayo como ciudadano nacido en el departamento de Tacuarembó. Asimismo, dicha regularización documental le permitió posteriormente acceder a documentación pública, entre ellas, cédula de identidad y pasaporte, así como realizar los trámites que culminaron con la obtención de la ciudadanía argentina por naturalización”.

    Y finalmente se menciona que con este hallazgo se completa el registro documental del “ciclo de vida” de Gardel: “El otro extremo de su ciclo de vida lo constituye su partida de defunción expedida en la ciudad de Medellín, República de Colombia, cuya obtención oficial ha sido solicitada a través de los canales diplomáticos correspondientes. De acuerdo con las copias y transcripciones conocidas de dicho documento, se consigna también el nombre de Carlos Gardel, estado civil soltero, profesión cantante, patria Uruguay, naturalizado en Argentina, fallecido el 24 de junio de 1935 a consecuencia del accidente aéreo ocurrido en Medellín”.

    Selección semanal
    Conflictividad

    El gobierno apela a que se acuerden “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores

    Por Redacción Búsqueda
    Bolsas

    Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

    Por Redacción Búsqueda
    Relaciones bilaterales

    Uruguay puede perder toda la “asistencia internacional” de EE.UU. si mantiene el programa de “misiones médicas” cubanas

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa