Se aprobó en Diputados la creación del Día del Natalicio de Carlos Gardel, el 11 de diciembre

El proyecto de ley, que pasó al Senado, fue aprobado por unanimidad y configura un fuerte respaldo estatal a la tesis que defiende el origen uruguayo del cantor

Desde este año, cada 11 de diciembre se celebrará en Uruguay el día del nacimiento de Gardel. Así lo dispone oficialmente un proyecto de ley aprobado por unanimidad este miércoles en el plenario de la Cámara de Diputados, tras su aprobación, también unánime, en la Comisión de Educación y Cultura de esa cámara. “Declárese el 11 de diciembre de cada año ‘Día del Natalicio de Carlos Gardel’, en reconocimiento a la documentación oficial del Estado uruguayo que lo registra como nacido en el departamento de Tacuarembó, el 11 de diciembre de 1887”, reza el artículo 1º del proyecto, presentado en julio por la bancada de diputados del Frente Amplio y que será tratado en breve en el Senado. Esta decisión configura un fuerte respaldo estatal a la tesis que defiende el origen uruguayo del cantor.

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El proyecto establece, en su segundo artículo, que “se declare de interés cultural toda actividad conmemorativa sobre el natalicio de Carlos Gardel que se realice en el territorio nacional”.

En la exposición de motivos se establece como fundamento principal del proyecto “el hallazgo documental reciente, que revela de manera contundente su lugar y fecha de nacimiento”, en referencia al reciente hallazgo de un certificado del nacimiento de Gardel en Tacuarembó en 1887, realizado por la Comisión Gardel Rioplatense, del cual informó Búsqueda en enero de 2026. “Este proyecto de ley tiene como cometido reconocer el valor patrimonial e identitario que representa la figura de Carlos Gardel para la región rioplatense y en particular para nuestro país”, dice el texto legal, y menciona diversos testimonios, entrevistas y documentos que demuestran su origen.

“El 28 de noviembre de 2025 la Comisión Gardel Rioplatense de la Fundación Fans de la Música localizó en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay el libro oficial donde consta la inscripción original realizada por Carlos Gardel en el folio 907 del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía del Consulado Uruguayo en Buenos Aires”, se detalla. “La inscripción correspondiente a Carlos Gardel fue realizada el 8 de octubre de 1920 en el Consulado de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires entonces ubicado en la calle Moreno Nº 411 y bajo la responsabilidad del cónsul Bernardo Milhas. Gardel compareció voluntariamente acompañado por los testigos Laguisquet y José Razzano y se registró al amparo de la Ley de Organización Consular Nº 3.021, del 21 de mayo de 1906, y según Decreto Reglamentario del 17 de enero de 1917”.

Documento oficial hallado en 2025 que certifica el nacimiento de Gardel en Tacuarembó, en 1887. Comisión Gardel Rioplatense También se menciona: “En dicho libro figuran, además, los registros de más de 1.000 compatriotas que realizaron idéntico tramite entre enero de 1915 y mediados de 1924. La documentación conservada constituye un valioso testimonio de los procedimientos consulares vigentes en la época para el reconocimiento y registro de la identidad y la nacionalidad de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior”.