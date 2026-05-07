ANP pidió que se le actualice el cronograma de obras en terminal de contenedores, que “vienen atrasadas”

La Administración Nacional de Puertos (ANP) les solicitó a sus directores en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuyo principal accionista es Katoen Natie— una “actualización” del cronograma de obras y las fechas de finalización de las distintas etapas porque “vienen atrasadas y no se están cumpliendo”, dijo a Búsqueda el vicepresidente del ente, Constante Mendiondo.
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De acuerdo al informe comercial de Katoen Natie, al que accedió Búsqueda, el progreso general de la obra era de 33,7% a marzo, por lo que a esa fecha restaban dos tercios del total de la obra comprometida en el contrato de concesión firmado entre el gobierno uruguayo y la multinacional belga en febrero del 2021. Ese porcentaje de avance de obra incluía las actividades de ingeniería (1,6%), las adquisiciones (16,3%) y la construcción (15,7%).
Tras las disputas entre las empresas involucradas en la construcción —la belga Jan De Nul, quien era el contratista principal y las firmas subcontratadas Mota Engil y Stiler (MES)—, que tuvieron paralizada la obra con el envío del personal al seguro de paro, la actividad se retomó en febrero pasado.
TCP obra
Foto aérea de la obra de ampliación de TCP.
Katoen Natie
El “nuevo diseño” del proyecto, señala el documento, prevé que la “Fase I” (que incluye 365 metros del nuevo muelle, ocho hectáreas de patio y la extensión de 30 metros del muelle existente) quede pronta para julio-agosto del 2027. La “Fase II”, en la que se completarán los 730 metros del nuevo muelle y alcanzará el total de 60 hectáreas de explanada, finalizaría un año después, entre julio-agosto del 2028.
Agrega que el equipamiento “no será un factor de retraso” porque las cinco nuevas grúas previstas para el proyecto (cuatro de ellas irán en el nuevo muelle y la otra al actual) ya están prontas para embarcar en China cuando se completen unos 200 metros del nuevo muelle para instalarlas.
Hasta marzo, indica el informe comercial, las investigaciones complementarias del suelo se habían completado y se esperaban los resultados. Las actividades de ingeniería continuaban su curso, al igual que los trabajos eléctricos y de protección contra incendio.
Añade que el equipo y la plataforma elevadora se estaban acondicionando para reiniciar los trabajos de pilotes y que se había comprado el equipamiento adicional necesario para realizar las perforaciones.
La inversión de Katoen Natie —que proyecta triplicar la capacidad de la terminal especializada de contenedores— superaría los US$ 600 millones.