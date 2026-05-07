ANP pidió que se le actualice el cronograma de obras en terminal de contenedores, que “vienen atrasadas”

Hasta marzo, se había ejecutado un tercio del proyecto de ampliación, que se prevé esté finalizado en julio-agosto del 2028

Vista de la terminal de TCP en el Puerto de Montevideo.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) les solicitó a sus directores en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuyo principal accionista es Katoen Natie— una “actualización” del cronograma de obras y las fechas de finalización de las distintas etapas porque “vienen atrasadas y no se están cumpliendo”, dijo a Búsqueda el vicepresidente del ente, Constante Mendiondo.

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De acuerdo al informe comercial de Katoen Natie, al que accedió Búsqueda, el progreso general de la obra era de 33,7% a marzo, por lo que a esa fecha restaban dos tercios del total de la obra comprometida en el contrato de concesión firmado entre el gobierno uruguayo y la multinacional belga en febrero del 2021. Ese porcentaje de avance de obra incluía las actividades de ingeniería (1,6%), las adquisiciones (16,3%) y la construcción (15,7%).

Tras las disputas entre las empresas involucradas en la construcción —la belga Jan De Nul, quien era el contratista principal y las firmas subcontratadas Mota Engil y Stiler (MES)—, que tuvieron paralizada la obra con el envío del personal al seguro de paro, la actividad se retomó en febrero pasado.

TCP obra Foto aérea de la obra de ampliación de TCP. Katoen Natie

El “nuevo diseño” del proyecto, señala el documento, prevé que la “Fase I” (que incluye 365 metros del nuevo muelle, ocho hectáreas de patio y la extensión de 30 metros del muelle existente) quede pronta para julio-agosto del 2027. La “Fase II”, en la que se completarán los 730 metros del nuevo muelle y alcanzará el total de 60 hectáreas de explanada, finalizaría un año después, entre julio-agosto del 2028.