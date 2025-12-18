Puerto cerrará el 2025 con más movimiento de graneles y menos contenedores; el “desafío” es la conectividad

Los números de actividad del Puerto de Montevideo muestran crecimiento en algunas “actividades estratégicas” para el comercio exterior y una caída de 23% en el negocio de los contenedores —por la disminución de los tránsitos paraguayos, principalmente— que lo posicionan en 2025 entre los que captaron menos movimientos en la región.

Así, la terminal capitalina quedará lejos del récord alcanzado el año pasado, cuando superó el millón de TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), porque las decisiones de las navieras terminan incidiendo en la disminución de los volúmenes de carga transportada desde y hacia terceros países; además, algunas resolvieron eliminar su escala directa en Montevideo.

De cara al 2026 hay “señales positivas” a corto plazo, dijo a Búsqueda la gerenta del Área de Comercialización de la Administración Nacional de Puertos ( ANP ), Ana Rey. Anunció que dos servicios, el de Maersk y Hapag Lloyd, volverán a trasbordar la fruta del norte argentino (peras y manzanas) en Montevideo rumbo a Estados Unidos y Europa.

Afirmó que se trata del retorno de un negocio “después de mucho tiempo” que se había desviado hacia los puertos brasileños, si bien reconoció que el desafío, en general, sigue siendo “recuperar la conectividad”.

Balance preliminar

Aunque todavía no cerró el año, algunos datos ya permiten anticipar un balance preliminar.

En contenedores, la gerenta destacó el aumento en los flujos de comercio exterior, que entre enero y noviembre aumentaron 6% (301.437 TEU), lo que consolida a Montevideo “como puerto hub y puerta de entrada y salida del comercio nacional”.

Además, habló del “desempeño sólido” de otras áreas “clave”, como la carga y descarga de graneles, que creció 29% en enero-setiembre (último dato disponible) respecto a igual período del año pasado, totalizando más de 3,1 millones de toneladas.

En tanto, la cantidad de vehículos embarcados y desembarcados en los primeros nueve meses fue 12% superior al del mismo lapso del 2024.

Menos TEU

Según las estadísticas de la ANP, los TEU movilizados hasta noviembre fueron 789.915, lo que representa una caída de 23% en comparación al mismo período del año anterior. Con ese porcentaje de retracción cerraría el 2025 la actividad de contenedores, según las proyecciones de consultoras que manejan algunos operadores portuarios, a las que accedió Búsqueda.

De acuerdo con esas estimaciones privadas, en todo el 2025 el Puerto de Montevideo movilizaría algo más de 864.000 TEU, ubicándolo entre los de menor participación (7%) en ese segmento en comparación con otros de la costa este sudamericana.

Las terminales brasileñas en conjunto cerrarían con un crecimiento de entre 4% y 6% en promedio este año —siempre medido en TEU—, y las argentinas, con un alza de 24%.

Este año no se llegará a mover 1 millón de TEU, una marca que la terminal capitalina había superado en 2023 y 2024.

En términos comparativos, entre los de la costa este, el puerto de Santos captará en todo el 2025 el 41% de los movimientos; le seguirán los también brasileños Paranagua e Itapoa —ambos con 12%—, el de Buenos Aires, con 9% y más de 1 millón de TEU, Navegantes y Río Grande, otras terminales de Brasil, con 8% en cada caso, con unos 950.000 TEU.

Por ahora, Montevideo no ha logrado la recuperación de los tránsitos de Paraguay, pese a que la ANP facilitó en el segundo semestre del año las condiciones de atraque y operativa para las barcazas, en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas. Rey apuntó que es un tema que depende de las negociaciones entre las terminales, la capacidad y la productividad por los conflictos sindicales, que, entre otros factores, han incidido en la pérdida de actividad.

La gerenta destacó que se han corregido los problemas señalados por los operadores paraguayos durante las visitas que la ANP realizó en junio y julio, junto con representantes del sector privado, para mejorar las condiciones que le ofrecen Montevideo y Nueva Palmira a ese tipo de carga que baja en barcazas por la hidrovía Paraguay-Paraná y que las tarifas marítimas se siguen manteniendo “muy competitivas”.

Rey también tiene expectativas en que algunos tránsitos vuelvan “naturalmente” a operar en el puerto montevideano porque se están haciendo obras en algunas terminales de Brasil, que en general desvían la carga de manera coyuntural hacia otras de la región.

Nueva Palmira “estrella”

Otra de las principales terminales uruguayas es la de Nueva Palmira. A juicio de Rey, será el “puerto estrella” del 2026 por el “potencial tremendo” para el transporte de graneles, como soja, mineral de hierro y fertilizantes.

Entre enero y octubre se movilizaron casi 2 millones de toneladas en operativas de exportación, importación, tránsito y trasbordo en esa terminal coloniense. Ese volumen fue 7% superior al de igual lapso de 2024, según las últimas estadísticas de la ANP. Ese desempeño “reafirma la importancia estratégica del puerto dentro del sistema logístico del país y como nodo central de la hidrovía”, dijo Rey.

Destacó además que hubo una “fuerte expansión” en la operativa de mineral de hierro realizada en la zona de complemento y alijo de carga de Punta del Arenal, que hasta noviembre totalizó 2,6 millones de toneladas. Allí se trasborda el mineral de barcazas a barcos oceánicos.

Rey informó que la empresa LHG Mining pidió la ampliación de la zona de trasbordo y también la “logística inversa”, para que las barcazas no vuelvan vacías, sino con fertilizantes u otras cargas.