El dólar se mantiene por encima de los $ 40 en medio de la tensión en Medio Oriente

Luego del salto registrado a comienzos de marzo, el precio del dólar en Uruguay se estabilizó esta semana en niveles superiores a los $ 40, acompañando un contexto internacional en el que la moneda estadounidense siguió encontrando respaldo en la guerra en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y una mayor prudencia de la Reserva Federal (Fed) respecto a eventuales recortes de tasas de interés.

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En la plaza local, el valor de la divisa en el circuito mayorista —“interbancario”, en la jerga financiera— cerró ayer, miércoles 18, a un promedio de $ 40,563, prácticamente estable respecto a la jornada previa. En lo que va de marzo, el tipo de cambio acumula un aumento de 5,6% y, frente a fines de 2025, una suba de 3,9%.

Ese comportamiento se dio tras la suba relativamente fuerte observada en las primeras jornadas del mes y en un marco de menor volatilidad en los últimos días. Si bien en Uruguay influyen también factores internos, el movimiento reciente del dólar respondió sobre todo a elementos externos, en particular a la persistencia de la tensión geopolítica y al renovado atractivo del billete verde como activo de refugio.

A escala global, la evolución de la moneda estadounidense estuvo asociada a las noticias vinculadas con el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el mercado energético. La intensificación de los enfrentamientos y los riesgos sobre la infraestructura petrolera y las rutas comerciales clave reforzaron la percepción de incertidumbre sobre el suministro global de energía.

Ese escenario llevó al precio del petróleo a niveles elevados en estos días, en un contexto de mayor volatilidad y preocupación por sus efectos sobre la inflación internacional. A su vez, el conflicto alimentó temores sobre su impacto en la actividad global y en las cadenas de suministro, lo que contribuyó a fortalecer la demanda de activos considerados refugio, como el dólar.

En ese contexto, el índice DXY —que refleja la evolución del dólar frente a otras monedas relevantes, como el euro y el yen— volvió a afirmarse, apoyado tanto por la búsqueda de seguridad por parte de los inversores como por un endurecimiento de las condiciones financieras globales.

Operadores del mercado señalaron que, además de los factores externos, el comportamiento reciente del tipo de cambio también responde a elementos locales. En particular, destacaron que la reducción de las tasas de interés en pesos en los últimos meses recortó el diferencial frente a los rendimientos en dólares, lo que contribuyó a un ajuste al alza del tipo de cambio.

A ese movimiento se sumaron luego los efectos del conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento de la energía, que reforzaron la tendencia. También incidieron las señales recientes de la Reserva Federal, que apuntan a un escenario de tasas relativamente altas por más tiempo.

En ese marco, las fuentes consultadas consideran que el dólar podría mantenerse en niveles similares a corto plazo e incluso mostrar algún aumento adicional. Si bien una eventual resolución del conflicto podría generar cierta corrección a la baja, entienden que el tipo de cambio difícilmente retorne a corto plazo a los valores más bajos observados meses atrás. En ese sentido, señalan que el ajuste reciente implicó un “cambio de escalón” en su nivel, más que un movimiento transitorio.

Fed y contexto local

Hacia el cierre de la semana, además, el dólar recibió respaldo adicional desde la política monetaria de Estados Unidos. La Fed resolvió mantener sin cambios su tasa de referencia y proyectó una inflación algo más alta que la prevista meses atrás, en parte asociada a la evolución reciente de los precios energéticos.

El mensaje fue interpretado por los mercados como consistente con un escenario de tasas elevadas por más tiempo y reforzó la percepción de que el margen para recortes podría ser menor a lo previsto semanas atrás.

En Uruguay, si bien el principal impulso del dólar en estas semanas provino del frente externo, el contexto doméstico tampoco resultó neutral. La política monetaria se mantiene en una fase más expansiva, con tasas de interés relativamente más bajas que meses atrás, en un escenario de inflación contenida y expectativas que siguen alineadas con la meta.

En paralelo, desde el Banco Central se destacó en estos días que la mayor credibilidad del régimen monetario y la consolidación de una inflación baja y estable están generando condiciones de mayor previsibilidad para la economía.