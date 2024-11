Bolsa de Montevideo y Bevsa descartan “grandes cambios” en la gestión con el futuro gobierno

“Los bonos no sintieron nada, es como si no hubiera habido nada”, resumió, en diálogo con Búsqueda, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu. El corredor dijo que sí hubo una valorización del dólar, pero que no fue “estrepitosa”; de hecho, los agentes del mercado cambiario atribuyen la suba de esta semana más a factores externos que a la elección de Orsi. Urraburu interpretó que el resultado del domingo 24 no agrega “elementos de incertidumbre” ni factores “negativos o positivos” a la cotización de los títulos públicos uruguayos.