  • Cotizaciones
    jueves 18 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cámara de Comercio defiende las campañas de “descuento del IVA” de los shoppings, cuestionadas por DGI

    El titular de la gremial, Julio Lestido, descartó que las promociones afecten la cultura tributaria y opinó que son una “estrategia de marketing muy interesante” porque aumentan las ventas

    Campaña “Te devolvemos el IVA”, en shopping Tres Cruces.

    Campaña “Te devolvemos el IVA”, en shopping Tres Cruces.

    FOTO

    Captura de pantalla
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Setiembre empezó con un fin de semana de “descuento” del IVA en los shoppings, una campaña que dinamiza las ventas durante esos días y por la que muchos consumidores esperan para comprar y obtener el beneficio, que incluso a veces se ve incrementado si pagan con determinados sellos de tarjetas de crédito.

    “El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es muy alto. Si el IVA fuera más barato, tal vez no habría campaña (de descuento) del IVA”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), Julio Lestido, consultado sobre si esa estrategia comercial que realizan los shoppings afecta negativamente la cultura tributaria de las personas, como planteó el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Gustavo González, en junio.

    Leé además

    La DGI lanzó una campaña para promover el cumplimiento tributario en todo el territorio
    Impuestos

    La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

    Por Redacción Búsqueda
    Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios.
    Cámara de Comercio

    Julio Lestido (Cámara de Comercio): cambios impositivos “generan ruido y luces amarillas” al inversor

    Por Redacción Búsqueda

    Entonces, el director general de Rentas consideró que las campañas de “descuento” del IVA transmiten un “mensaje muy negativo” a la sociedad y que se trata de una “mala práctica”, porque va en contra de mejorar la cultura tributaria. A su juicio, “no debería incluirse” un mensaje que haga referencia al IVA cuando en verdad lo que hacen los shoppings es un descuento equivalente a ese impuesto. “Es un mensaje muy negativo, al reforzar una idea de que pagar impuestos está mal”, dijo González entrevistado por Búsqueda.

    Para Lestido, sin embargo, se trata de una “estrategia de marketing muy interesante” porque “está comprobado que mueve la actividad comercial, se vende más”. Y añadió: “Con el mayor respeto, creo que porque un día que se incentiva al consumidor a descontar el IVA no estamos generando una cultura de no pago. Lo que creo es que si tuviéramos un IVA más barato, tal vez no habría campaña del IVA”.

    Lestido relató que el fin de semana del 6 de setiembre fue a una farmacia instalada en un shopping a comprar una pasta de dientes, sin recordar que estaba el descuento del IVA, y que cuando fue a la caja a pagar, en lugar de $ 81 pagó unos $ 60. “Me fui contento, esa es la realidad. Me dieron un descuento, un estímulo. Entonces, no es que yo no quiera pagar el IVA y no es que con esto estimulamos a que la gente no quiera pagar el IVA. ¿Por qué se descuenta el IVA o se hace esta campaña? Por la incidencia que tiene el IVA en los precios”, concluyó.

    El IVA es el tributo que más ingresos fiscales genera. En enero-agosto recaudó $ 220.987 millones, un aumento de 3,8% respecto al mismo lapso del 2024 y equivalente al 48% del total, según datos de la DGI divulgados el lunes 15.

    Selección semanal
    Fuerzas Armadas

    Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Álvaro Delgado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores.

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Guillermo Besozzi, intendente de Soriano.

    Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por Macarena Saavedra
    Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

    La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Álvaro Delgado cuestiona al ministro Gabriel Oddone: “Ya lo escuchás mentir sin complejos”

    Por Redacción Búsqueda