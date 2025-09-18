Cámara de Comercio defiende las campañas de “descuento del IVA” de los shoppings, cuestionadas por DGI

El titular de la gremial, Julio Lestido, descartó que las promociones afecten la cultura tributaria y opinó que son una “estrategia de marketing muy interesante” porque aumentan las ventas

Setiembre empezó con un fin de semana de “descuento” del IVA en los shoppings, una campaña que dinamiza las ventas durante esos días y por la que muchos consumidores esperan para comprar y obtener el beneficio, que incluso a veces se ve incrementado si pagan con determinados sellos de tarjetas de crédito.

“El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es muy alto. Si el IVA fuera más barato, tal vez no habría campaña (de descuento) del IVA”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), Julio Lestido, consultado sobre si esa estrategia comercial que realizan los shoppings afecta negativamente la cultura tributaria de las personas, como planteó el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Gustavo González, en junio.

Entonces, el director general de Rentas consideró que las campañas de “descuento” del IVA transmiten un “mensaje muy negativo” a la sociedad y que se trata de una “mala práctica”, porque va en contra de mejorar la cultura tributaria. A su juicio, “no debería incluirse” un mensaje que haga referencia al IVA cuando en verdad lo que hacen los shoppings es un descuento equivalente a ese impuesto. “Es un mensaje muy negativo, al reforzar una idea de que pagar impuestos está mal”, dijo González entrevistado por Búsqueda.

Para Lestido, sin embargo, se trata de una “estrategia de marketing muy interesante” porque “está comprobado que mueve la actividad comercial, se vende más”. Y añadió: “Con el mayor respeto, creo que porque un día que se incentiva al consumidor a descontar el IVA no estamos generando una cultura de no pago. Lo que creo es que si tuviéramos un IVA más barato, tal vez no habría campaña del IVA”.

Lestido relató que el fin de semana del 6 de setiembre fue a una farmacia instalada en un shopping a comprar una pasta de dientes, sin recordar que estaba el descuento del IVA, y que cuando fue a la caja a pagar, en lugar de $ 81 pagó unos $ 60. “Me fui contento, esa es la realidad. Me dieron un descuento, un estímulo. Entonces, no es que yo no quiera pagar el IVA y no es que con esto estimulamos a que la gente no quiera pagar el IVA. ¿Por qué se descuenta el IVA o se hace esta campaña? Por la incidencia que tiene el IVA en los precios”, concluyó.