“Caso Sara Goldring”: juez magistrado recomendó que cuentas en Nueva York sigan congeladas
La recomendación al tribunal del distrito de Columbia aleja a la corredora de bolsa uruguaya de su objetivo de lograr un acuerdo con el Banco Central para liberarse de los procesos legales en su contra
Goldring fue imputada en Uruguay por un delito continuado de apropiación indebida en 2023 —y continúa siendo investigada por estafa— por la falsificación de saldos de sus clientes y manipularlos sin autorización.
De aprobarse la sentencia por parte de la jueza del distrito recogiendo la recomendación del juez magistrado, la exdirectora de Custodia de Valores Mobiliarios y de United Brokers vería frustrado su intento por llegar a un acuerdo con el Banco Central del Uruguay (BCU) —sujeto a la aprobación del 75% de los acreedores— para resolver todas las reclamaciones civiles en su contra. Esto es porque, para consumar los pagos, necesita liquidar esas mismas cuentas en New York, que actualmente están congeladas, provisoriamente.
Meses antes de su imputación, la Justicia uruguaya había solicitado a los bancos estadounidenses el congelamiento de las cuentas de la empresaria bursátil, lo que resultó en varias objeciones y procesos legales por parte de su defensa, que fracasaron. En paralelo, envió una carta rogatoria al gobierno de Estados Unidos para solicitar la cooperación de la Justicia estadounidense a través de un Tratado de Asistencia Legal Mutua bilateral, proceso que demoró dos años por falta de información.
En junio pasado, el tribunal del distrito de Columbia entendió que la conducta imputada a Goldring sería igualmente punible bajo la legislación federal de Estados Unidos, y que la medida cautelar —el congelamiento provisorio de las cuentas— tiene lugar porque pueden “considerarse ganancias de fraude derivadas de la conducta fraudulenta y la tergiversación” en los estados de cuenta de los clientes de Custodia de Valores Mobiliarios y de United Brokers. En la reciente solicitud del juez magistrado —a la que accedió Búsqueda— también se negaron las alegaciones de violación de derechos constitucionales y se resolvió que la medida no implica ningún fraude procesal.