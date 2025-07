Combustibles: estacioneros y exportadores plantean visiones disímiles sobre nuevo esquema de ajuste

“Es cuestión de acostumbrarse a que (el ajuste) será cada 60 días, pero —en general— no va a ser un cambio muy significativo, lo que está bien. Porque se seguirá considerando el precio de paridad de importación (PPI), al que ya están adecuados todos los distribuidores, los estacioneros y los clientes, y es el sistema más justo, porque no se sobrecarga a la población ni a Ancap”, dijo a Búsqueda el gerente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Federico de Castro.

Dicho gerente señaló que la banda de flotación en los precios establecida en el nuevo esquema es “razonable”, en la medida que sirve para mitigar cambios bruscos que puedan ocurrir en el contexto internacional, como podía haber desencadenado el conflicto en Medio Oriente si se alargaba. Se trata de un tope de 7% en más o en menos que se establece para limitar, ya sea al alza o a la baja, el efecto en las tarifas de los combustibles derivado de la volatilidad externa.

En tanto, De Castro advirtió que el sobrecosto fijado en $ 1,5 por litro de nafta y gasoil para lo que queda del año sería “deseable” que “desaparezca” a partir del 2026, en especial en el caso del combustible “de la producción”. Ahora, dijo, puede “entenderse” y “soportar” si se considera que Ancap tuvo pérdidas el año pasado vinculadas a la parada técnica de la refinería de La Teja.

Pero, a su juicio, se necesita que el gobierno haga “esfuerzos” para quitarlo desde el 1° de enero. Argumentó que Uruguay está en una región de “combustibles baratos”, donde incluso hay países, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia, en los que el precio del gasoil en el surtidor —con costos de distribución e impuesto incluidos— son más baratos que el valor FOB de la molécula en el mercado internacional por los subsidios.

En una comparación regional, en junio, el precio del gasoil en Uruguay era equivalente a US$ 1,13 por litro, apenas por encima del de Argentina (US$ 1,12) y algo más caro que en Brasil (US$ 1,08) y Chile (US$ 1,02), según los datos de la Unvenu. De todas formas, con relación al promedio mundial (US$ 1,18 por litro), Uruguay está bien posicionado, evaluó De Castro.

Sin embargo, insistió en la necesidad de avanzar y concentrar los “esfuerzos” en eliminar los sobreprecios del gasoil en Uruguay: $ 1,5, que corresponde al subsidio del GLP (gas licuado de petróleo), $ 3 del fideicomiso del boleto. Si ambos costos agregados se quitaran, cambiando la fuente de financiamiento del precio del boleto, por un lado, y sacando el subsidio del supergás del precio del gasoil, por el otro, el combustible “de la producción” se ubicaría en US$ 1 por litro, calculó. “Y a ese valor un arrocero en Uruguay lo estaría pagando más barato que un arrocero de Paraguay, porque acá descuenta el IVA y allá no”, alegó.

A su juicio, hacer esfuerzos para reducir el precio del gasoil genera un efecto “mucho más importante en la economía (en relación con la nafta) porque es lo que determina cuánto terminan saliendo los morrones en la feria”, ilustró.

Respecto al valor de la nafta, Uruguay está “significativamente” más caro que los países de la región, apuntó De Castro. Sostuvo que, en ese caso, además del sobreprecio de $ 1,5, ese combustible paga un valor no eficiente de etanol (porque se considera el que produce Alcoholes del Uruguay) y que ronda los $ 4 por litro, además de los impuestos, que son prácticamente la mitad del precio en el surtidor.

“Obviamente, todos queremos una nafta más barata. Pero hay que considerar que representa 3% en el consumo de los hogares y, cuando se hace foco ahí, el 75% de la nafta se consume en los hogares de los dos quintiles más altos”, dijo, basándose en datos de la Encuesta de Ingresos del Instituto Nacional de Estadística.

PPI y reglamentación

Según lo publicado la semana pasada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el PPI de junio registró en el caso de las naftas un incremento menor al 1%, respecto al mes anterior (0,48% para la súper). El del gasoil tuvo una “suba más significativa”, de en torno a 5,77%, sobre todo “por el aumento en los precios FOB, en línea con la suba del precio del barril de petróleo, que se vio impulsado por el contexto internacional en Medio Oriente”, señaló esa unidad reguladora en su informe.

Agregó que el barril de crudo de referencia pasó de US$ 65 a US$ 73 a mediados de junio y los fletes considerados en la metodología también se encarecieron, “lo que se traduce en un impacto al alza en todos los PPI”.

Con esos elementos, el Poder Ejecutivo estrenó la aplicación del nuevo sistema.

AN_741_02.jpg La ministra Cardona, en la rueda de prensa del lunes 30, explicando los nuevos valores de los combustibles Presidencia de la República

Según el decreto que reglamentó el nuevo esquema, a partir del 1° de julio el Poder Ejecutivo actualizará de manera bimensual el precio máximo de venta de los combustibles tomando como referencia para su cálculo el promedio de los últimos dos valores PPI que calcula y publica la Ursea.

Detalló que Ancap y la Ursea enviarán al Ejecutivo los informes preceptivos antes del 28 de cada mes. El del organismo regulador deberá incluir el PPI del mes móvil cerrado al día 25 y el de la empresa pública tendrá que incluir los “supuestos utilizados en la propuesta de precios para los combustibles, disolventes y productos especiales que suministra”, indica.

A su vez, la Ursea también deberá publicar en su página web el cálculo resultante de utilizar el promedio de los PPI de los dos meses anteriores al ajuste.



Además de fijar en $ 1,5 por litro el denominado “factor X”, que se aplica sobre el PPI de las gasolinas y el gasoil y que se revisará de forma anual, el decreto estableció la nueva “regla de estabilización”. “El ajuste no deberá ser superior al 7% ni inferior al 7% respecto al precio vigente en oportunidad de cada ajuste. (…) Si la variación supera alguno de estos límites, los precios quedarán ajustados con ese porcentaje máximo o mínimo hasta su revisión en el siguiente ajuste bimestral”, detalla.

En caso de que se verifiquen “condiciones excepcionales en el mercado nacional o internacional que afecten significativamente el equilibrio del sistema de precios” es posible que se suspenda “transitoriamente” la aplicación del mecanismo de ajuste de las tarifas, advierte.

“No se hizo nada. Ni baja de impuestos ni mejoras en factor X, ni mejoras en distribución. Y lo que se hizo recientemente de agregar el factor de estabilización empeora, porque carga costos donde no corresponde cuando el petróleo sube o baja más allá de ese factor”, cuestionó a través de su cuenta en la red social X el empresario Facundo Márquez, vicepresidente de la Unión de Exportadores.