‘Commodities’ mostraron variaciones mixtas en 2025 e inician otro año con alta incertidumbre

Como ocurrió el año pasado, en el arranque de 2026 el contexto internacional vuelve a colocar a los commodities en una zona de alta volatilidad, en la que la geopolítica se mezcla con la economía y altera señales de precios . Para Uruguay, exportador de materias primas de origen agropecuario, a ese panorama se suma un ingrediente doméstico complicado: un déficit hídrico que está afectando sobre todo a zonas productivas del sur del país.

En ese cruce entre agenda interna y ruido externo, el balance 2025 de los precios de exportación dejó una foto mixta: subas fuertes en algunos rubros (lana y carne bovina), caídas significativas en otros (cuero y celulosa) y ajustes moderados en granos, mientras el arroz cerró el año con valores por debajo de 2024. De la conjunción de esos movimientos, el Índice de Precios de Materias Primas de Búsqueda (IPMP-B) se retrajo 4,2% en diciembre respecto al mes previo, aunque se ubicó 1,7% por encima de su nivel de un año atrás.

En su Anuario 2025, publicado en diciembre, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería indicó que el mundo transita una etapa de “interdependencia instrumentalizada”, en la que aranceles, barreras comerciales, regulación de inversiones, control sobre cadenas de suministro y acceso a tecnología comienzan a emplearse con fines geopolíticos, en un sistema multilateral más frágil. Agrega que esa lógica, sumada a los anuncios de Estados Unidos sobre la imposición unilateral de nuevos aranceles hecha en abril del año pasado, acentúa riesgos para economías como Uruguay, cuya canasta exportadora de bienes está concentrada en pocos destinos y pocos productos.

Para enfatizar lo cambiante del escenario comercial global, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló el lunes 23, al comparecer ante la comisión especial del Senado para el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que hasta el pasado fin de semana, en que la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos “aparentemente ha puesto un freno a la decisión de la política arancelaria de la administración (del presidente Donald) Trump de hacer modificaciones asimétricas en las tarifas que le impone a los demás países, Uruguay tenía oportunidades”, ya que otros países que también exportan a ese mercado —por ejemplo, madera— tenían fijados impuestos aduaneros mayores. Al tener que asumir el gobierno estadounidense “un tratamiento arancelario flat para todos los países del 15 %, parece que esa oportunidad relativa que habíamos descubierto (...) hoy podría desaparecer”, lamentó.

La lana fue uno de los rubros cuyo precio mostró mejor desempeño: en diciembre del 2025 subió 38,1% frente al cierre del año anterior.

Martín Pérez del Castillo, vicepresidente de la Asociación de Industriales Laneros Exportadores, explicó que, tras varias zafras de caídas, los valores comenzaron a recuperarse impulsados por la demanda y por una menor oferta, ya que “los niveles de precios precedentes determinaron una baja de producción lanera en casi todos los países productores”. Además, señaló que durante 2025 bajaron también los stocks en poder de los productores y que el indicador australiano pasó de un nivel de US$ 760 en febrero del 2024 a US$ 1.205 a la semana cerrada el 13 de febrero. Atribuyó ese aumento de 58% a “una fuerte demanda, especialmente desde julio del 2025”.

En carne bovina se valorizó un 15,2% en 2025, a US$ 5.244 en diciembre. El 2026 empezó con precios de la tonelada levemente inferiores.

La madera se desvalorizó un 3,7% el año pasado, siempre comparando precios respecto a fin del 2024.

Entre los rubros con mayores ajustes, la celulosa retrocedió 7% y el cuero cayó 34%.

En granos, las variaciones de precios fueron más acotadas: el trigo bajó 8,3%, el maíz subió 3,9% y la soja aumentó 1,9%. El arroz, en cambio, cerró el 2025 con una caída de 19,3%.

Nicola Diego, gerente general de la arrocera Saman, describió un 2025 con “dos semestres muy marcados”: el primero, con una demanda que “se mantenía con cierta inercia del año anterior, aunque a niveles de precios más bajos, impulsada por la demanda de Europa y Centroamérica”; y el segundo, con “una caída de precios muy marcada” en un contexto de “fuerte competencia internacional”, específicamente desde los países del Mercosur, ya que había un “saldo para exportar fuera de la región muy grande”. Aun así, destacó que Uruguay “vendió la mayoría de lo que se cosechó en esa zafra, que fue la más grande de la historia en cuanto a toneladas producidas”.

Perspectivas

Para el presente año, el eje parece desplazarse desde el volumen hacia los márgenes.

En arroz, el gerente general de Saman sostuvo que “a diferencia del año pasado, donde el desafío era el gran volumen” disponible para vender, en 2026 “el mayor desafío es de precio”, con valores “más de un 30% por debajo del mismo período del año pasado”.

Según explicó, “este efecto de precio, junto con los altos costos” que enfrenta el sector “en cada eslabón de la cadena agroindustrial, y el tipo de cambio” lo “ponen frente a un escenario complejo”.

Si bien destacó que Uruguay “tiene un reconocimiento de calidad muy importante a nivel mundial, que en general permite posicionarse mejor en precio que otros competidores”, advirtió que “cuando el precio de referencia es tan bajo, y los costos son tan altos, se hace muy difícil, especialmente en un rubro donde el 90% de lo que se produce va al mercado internacional”.

En cuanto a los determinantes del mercado, Diego señaló que un factor es la producción en Asia y, muy especialmente, India, cuyas decisiones pueden impactar directamente en los valores. También indicó que la cosecha del Mercosur puede generar presiones estacionales, aunque matizó que “en las últimas semanas se vieron movimientos al alza de precios en la región”. La tonelada de arroz de la variedad incluida en el IPMP-B cotizó la semana pasada en torno a los US$ 426.

Sobre la celulosa, Gonzalo Giambruno, vicepresidente senior de Operaciones de UPM en Uruguay, sostuvo que, durante 2025, el mercado global operó bajo un contexto “desafiante marcado por tensiones geopolíticas y precios bajos” en el rubro que “impactaron en el negocio”. Agregó: “Iniciamos un 2026 expectantes de la evolución del precio internacional, aún condicionado por incertidumbres globales y el ingreso previsto de nueva capacidad en celulosa de fibra corta en Brasil e Indonesia”.

Más allá de los fundamentos específicos de cada cadena, la Opypa advierte que el contexto internacional “acentúa los riesgos” para Uruguay en un escenario de tensiones comerciales. Esa oficina técnica ministerial estima que el valor agregado agropecuario caerá 5,9% este año respecto al anterior, tras el crecimiento de 1% del 2025.