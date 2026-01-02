  • Cotizaciones
    Exportaciones de Uruguay crecieron 5% en 2025 y alcanzaron un máximo en los últimos 10 años

    En un año con alta incertidumbre para el comercio exterior, la carne vacuna, la soja y los lácteos fueron los rubros más dinámicos; China se mantuvo como el principal comprador de las mercaderías uruguayas

    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En un año cargado de incertidumbre para el comercio internacional —tras una agresiva política defensiva desplegada por el gobierno de Estados Unidos— y una caída del precio del dólar que provocó quejas empresariales, Uruguay logró incrementar el monto de sus exportaciones de mercaderías respecto a 2024: totalizaron US$ 13.493 millones.

    Según datos que consideran las “solicitudes” de exportación divulgados este viernes 2 por el Instituto Uruguay XXI, ese monto fue 5% mayor que el de 2024 y representó el registro más alto de la última década.

    El crecimiento exportador del año pasado estuvo principalmente impulsado por el aumento en las ventas de carne bovina —por US$ 2.680 millones, una cifra récord—, la soja y los productos lácteos.

    La celulosa, que había liderado el ranking en 2024, pasó al segundo lugar —por detrás de la carne— y registró una caída de un 9% en el valor exportado.

    Según el análisis de la agencia gubernamental, hubo una recuperación de 18% de la soja, que se consolidó como el tercer producto exportado por Uruguay en 2025.

    Por destinos, en 2025 China se mantuvo como el principal cliente para los bienes uruguayos, con compras por unos US$ 3.493 millones, lo que implicó un aumento cercano al 12% respecto a 2024.

    Brasil se ubicó como el segundo destino de exportación (unos US$ 1.964 millones, una caída cercana al 15% frente al año anterior) y la Unión Europea fue el tercer mercado en relevancia para Uruguay (US$ 1.835 millones, un aumento de 2% respecto a 2024).

    Año de incertidumbre para el comercio

    En abril de 2025, y bajo la premisa de pretender “hacer a Estados Unidos rico de nuevo”, Donald Trump anunció y firmó una orden presidencial para imponer aranceles adicionales a prácticamente todos los países del mundo con los que tiene relaciones comerciales —aliados o no—, lo que provocó inicialmente desconcierto y luego a reacciones recíprocas. Uruguay quedó alcanzado con un incremento del 10%.

    Más adelante, el gobierno estadounidense entabló negociaciones con bloques y países, incluido China, que morigeraron la intensidad de esta “guerra comercial”.

