Conexión Ganadera: síndico dice que “no viene tan mal” la adhesión a acuerdo y evalúa pedir más plazo

En las últimas semanas, cientos de representantes de los inversores damnificados por Conexión Ganadera estuvieron acercando a la sindicatura las adhesiones al acuerdo propuesto en conjunto con varios estudios jurídicos para que se distribuyan anticipadamente unos US$ 35 millones de la venta de ganado y comenzar así a “cobrar algo” tras la estafa que afectó a sus clientes, y se estima que a más de 4.000 personas.

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Eso podría darse si el 85% de los créditos representativos de los acreedores —con y sin asignación de ganado— se adhieren a recorrer ese camino planteado, que abrevia tiempos del proceso de liquidación del concurso judicial.

Aunque es “difícil de lograr” un nivel de adhesión tan elevado, el síndico del megacaso, Alfredo Ciavattone, dijo a Búsqueda que viene recibiendo muchas firmas. “Es un caso tan grande, pero mi percepción es que no viene tan mal” la aceptación, apuntó.

Aclaró que como hay gente que todavía se está interiorizando del acuerdo planteado, es “probable” que se necesite alguna prórroga para seguir recibiendo conformidades. “Veo que se está moviendo y hay estudios grandes coordinando para venir que dicen tener muchas firmas”, comentó.

El próximo lunes 19 es la fecha límite para que la sindicatura presente la lista de acreedores verificados y el inventario de activos a la Justicia.

La liquidación de la empresa se decretó hace más de un año, en marzo del 2025.

Hasta ahora, la presentación de la lista de acreedores verificados por parte de la sindicatura se ha ido prorrogando para viabilizar la posibilidad del acuerdo sin la interferencia que implicaría una lista ya establecida y a partir de la cual podrían iniciarse impugnaciones a la verificación de créditos o litigios entre inversores, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.

La cantidad de acreedores de Conexión Ganadera que se presentaron a reclamar sus créditos como inversores ronda los 4.000 y el pasivo del concurso es cercano a los US$ 400 millones.

Por ahora, la sindicatura está en plena tarea de recibir la documentación de las adhesiones al acuerdo y formularios de contralor. Luego eso se procesará, y, si se llegara al 85% estipulado, Ciavattone presentará su informe de verificación junto con el acuerdo para que el juez del concurso, Leonardo Méndez, lo analice y resuelva en torno a su homologación.

Cumplida esa etapa, si efectivamente quedara firme el acuerdo, se deberá resolver la logística para empezar a pagar y repartir los US$ 35 millones en cuestión en unos 60 días.

Conexión Ganadera Manifestantes en el juzgado durante la audiencia por el caso Conexión Ganadera. Mauricio Zina / adhocFOTOS

“Hay una impresión general de que estaríamos superando el porcentaje” del 85%, dijo a Búsqueda la abogada Graciana Abelenda. En su caso, aseguró, logró que más del 95% de los clientes que representa adhirieran “convencidos de que la distribución anticipada es la mejor forma de empezar a recuperar algo de todo lo que perdieron”.

Conexión Ganadera era la empresa con mayor trayectoria y más grande en un sector de captación de inversiones en engorde de ganado que entró en crisis a fines del 2024. La caída de otras firmas —Grupo Larrarte y República Ganadera— que ofrecían productos similares produjo una corrida de reclamos para recuperar el dinero, algo que se hizo insostenible, aunque después salió a la luz que todas realizaban modalidades del “esquema Ponzi”.

En julio del 2025 la Justicia imputó por estafa y lavado de activos como los principales responsables de la megaestafa de Conexión Ganadera a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral.

El acuerdo

Según el acuerdo propuesto por la sindicatura y algunos estudios jurídicos, el reparto de los US$ 35 millones dependerá de la categoría del crédito (bonista o ternerista) y del monto del mismo.

Aquellos que tengan ganado registrado a su nombre (contratos de bonos, pool y engorde) cobrarían un 33,3% del valor obtenido por la venta del ganado.

Quienes no tengan ganado asignado pero verifiquen su inversión en Conexión Ganadera accederán al 5% de su inversión.

Ciavattone informó que las ventas de ganado realizadas fueron por un monto mayor a lo que se accedería a repartir, pero una parte del dinero se fue destinando a pagar los arrendamientos de una treintena de campos con cerca de 200 empleados, a enfrentar despidos laborales y costos relacionados con el mantenimiento de los activos vivos, entre otros gastos. “Estamos al día”, dijo, y como prueba de ello aclaró que no hubo ningún juicio laboral.

Agregó que la sindicatura reservó unos US$ 7 millones contingentes para afrontar el pago, en caso de que corresponda, del reclamo tardío de la Dirección General Impositiva, si bien aún no se ha verificado el crédito de esa dependencia.

Además, hay previsiones realizadas para quienes no adhieran al acuerdo de acreedores.

Los firmantes del acuerdo no renuncian al cobro de otros activos que puedan generarse en el futuro, como podría ser la liquidación de la herencia de la familia del empresario Gustavo Basso, uno de los socios de Conexión Ganadera, muerto en un accidente automovilístico en noviembre del 2024.