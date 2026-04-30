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    Consejo Fiscal Autónomo renueva su integración; se incorporará Silvia Rodríguez Collazo

    La economista del Cinve sustituirá a Alfonso Capurro como consejera

    Fachada del Ministerio de Economía.

    Fachada del Ministerio de Economía.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Ministerio de Economía (MEF) tiene en trámite la resolución de designación de Silvia Rodríguez Collazo como futura integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) —parte de la institucionalidad de la regla fiscal vigente—, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

    Ocupará el lugar que, al finalizar su mandato, dejará próximamente Alfonso Capurro, y acompañará a Jorge Roldós y Eduardo Fernández Arias.

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    Rodríguez Collazo es investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y da clases en el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

    El CFA tiene como función principal asesorar al MEF en materia de política fiscal, evaluación de los riesgos a la estabilidad fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y seguimiento de la regla fiscal.

    Los consejeros duran tres años en sus cargos —con renovación escalonada— y podrán ser reelectos por única vez.

    En su informe más reciente, el CFA alertó “riesgos de deterioro del déficit estructural en el corto plazo” y un posible incumplimiento de la meta establecida para 2026 en ausencia de medidas compensatorias”.

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