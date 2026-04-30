Ministro polemiza sobre la gestión fiscal con un centro de análisis al que señala como “partidario”

“Conozco la filosofía y la ideología de la gente que integra el Cinve, de hecho, algunos integraron el gobierno del Frente Amplio (…). Entiendo esa visión, no la comparto, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra”, respondió, firme, el entonces presidente Luis Lacalle Pou, entrevistado en marzo del 2023 en el informativo Subrayado de Canal 10. Desde el Cinve —el Centro de Investigaciones Económicas— habían cuestionado propuestas impositivas y relacionadas con la seguridad social del gobierno de la coalición multicolor.

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Como en ese momento, y varias veces antes y después, think tanks similares al Cinve han sido criticados por dirigentes políticos y jerarcas. El episodio más reciente ocurrió la semana pasada; el que estuvo implicado fue el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y la objeción provino del ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Entrevistado el jueves 23 en el programa En perspectiva de Radiomundo, el secretario de Estado repitió que su cartera está revisando a la baja la proyección de crecimiento económico para este año —en el entorno de 1,6% o 1,7%— y defendió la gestión de las finanzas públicas utilizando comparaciones con la administración pasada.

“Durante el segundo semestre (de 2025), mientras había mucho ruido sobre qué hacer” y “qué no se estaba haciendo, el gobierno hizo una gestión proactiva del gasto que permitió, en un contexto de menos recaudación, cumplir con las metas” fiscales, aseguró. Agregó, tirando un dardo a la administración de Lacalle Pou, que eso se logró sin postergar pagos, “algo que ocurrió en 2024” para hacer lucir los números “mejor de lo que efectivamente subyacen”.

Siguió comparando. Según Oddone, el actual gobierno hizo un “trabajo quirúrgico” sobre el gasto, lo cual “es exactamente lo contrario a ese enfoque de motosierra” que supone “un día decir: ‘vamos a bajar 20% el gasto flat, a todos los incisos’” de la administración.

Topes “efectistas” pero inútiles

El entrevistador le recordó que Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, propuso tiempo atrás topear el gasto público corriente.

Oddone contestó que “los topeos del gasto en Uruguay se hicieron en los (años) 90, (y) se hicieron en el período pasado, lo que demuestra es que son muy efectistas comunicacionalmente y después no se sostienen en el tiempo”. Para el ministro, planteos como esos tienen un enfoque “excesivamente simple de personas que no conocen adecuadamente el funcionamiento de la administración pública. Esto es mucho más complejo que establecer un tope”.

“Cuando uno topea el gasto con todas las partidas… El típico caso es el rubro 0; uno no provee vacantes. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? En algunos lugares (del Estado) que son críticos y en otros donde la capacidad de lobby del inciso es suficientemente grande, se requieren más recursos humanos. ¿Qué termina haciendo uno? Lo que no se gasta en rubro 0 se termina gastando en consultores, que son más caros y que debilitan el poder del Estado. Este tipo de tope es el típico ejemplo de lo que no se debe hacer. ¡Claro, yo entiendo!, si yo estoy en un think tank, por supuesto partidario, o por lo menos con un enfoque ideológico claro y de orientación cercana a una administración, tengo incentivos importantes a transmitir señales contrarias distintas a las que el gobierno (actual) está haciendo. Y además, haciendo recomendaciones consistentes con lo que se hizo” en el período pasado, sostuvo el jerarca.

Insistió en su argumentación contraria a ordenar límites generales al gasto. En el gobierno de Lacalle Pou los egresos fueron “creciendo a pesar de los topes. Esto no se resuelve con topes”, señaló. Y reiteró que “el año pasado, sin introducir topes, sin gritar, sin hacer mucho aspaviento, en un escenario de menor recaudación de $ 10.000 millones —unos US$ 250 millones”—, el actual gobierno cumplió las metas fiscales.

Oddone señaló que en 2026 se van a volver a cumplir los objetivos fijados en la regla fiscal, aún en un contexto de menor crecimiento económico. Según él, a favor jugará que empezarán a “rendir” algunas modificaciones tributarias vigentes con la Ley de Presupuesto, como el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas sobre las ganancias de capital en el exterior.

Al evaluar que el año pasado dos de los tres pilares de la regla fiscal fueron cumplidos —y, en cambio, se superó el tope de gasto—, el Consejo Fiscal Autónomo recientemente planteó dudas sobre el panorama para el 2026.

“Estrés” ministerial

Iturralde le contestó al ministro desde el diario El País, donde tiene una columna de opinión regular, al igual que Hernán Bonilla, fundador y presidente del CED. Este último fue funcionario del Ministerio de Economía en el gobierno anterior, primero como director de la Asesoría Macroeconómica y después como asesor de la ministra Azucena Arbeleche, hasta que decidió renunciar. El propio expresidente Lacalle Pou y el exvicecanciller Nicolás Albertoni se vincularon a este centro de análisis dando cursos el primero y coordinando un observatorio el segundo.

Iturralde cuestionó que, en el “afán de defender la gestión”, Oddone señaló durante la entrevista radial varias “imprecisiones”, y mencionó como la más “notoria” el haber dicho que 2025 fue “el mejor año de creación de puestos de trabajo en 11 años”. Según el economista del CED, eso es incorrecto, ya que en ese año se generaron unos 27.000 nuevos puestos, “menos que en 2022 (31.000), que en 2024 (35.000), que en 2023 (40.000) y bastante menos que en 2021 (59.000). “El ministro también pasó por alto que en 2025 se incumplió la regla fiscal vigente, que limitaba el crecimiento del gasto público: el gasto terminó creciendo a casi el triple de lo permitido”, sostuvo.

Luego escribió que, con la “destemplada” caracterización que hizo del CED como un think tank “partidario”, el ministro “evitó discutir la pregunta concreta que se le realizó: por qué no habría este año un desajuste fiscal del orden de los 500 millones de dólares, dado el menor crecimiento económico proyectado. En vez de responder con argumentos y evidencia, optó por descalificar”.

Agustín Iturralde. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda Agustín Iturralde. Nicolás Garrido / Búsqueda

Iturralde observó que el CED integra el Comité de Expertos —un órgano de la institucionalidad fiscal vigente— y que ha participado en instancias convocadas por el propio Ministerio de Economía “en los temas más diversos y coopera habitualmente con organizaciones públicas y privadas de todo tipo, entre ellas Ágora, el think tank fundado por el hoy ministro. Más importante aún: la participación en el Comité de Expertos es, por normativa vigente, incompatible con la actividad partidaria. Si el ministro realmente cree que el CED es una organización partidaria, debería excluirnos de esas funciones. No puede sostener ambas cosas a la vez”.

El economista cerró señalando que desde el CED van a “suponer que esta salida de tono es propia del estrés que conlleva la responsabilidad de conducir el Ministerio de Economía en un contexto internacional complejo”, con la convicción de que “hay versiones mucho mejores del ministro Oddone”.

“Nos sigue impulsando la convicción de que un mejor Uruguay es posible, y continuaremos haciendo análisis y propuestas de política pública desde nuestra mirada, que ciertamente es más liberal que la del ministro, pero ejercida con la mayor frontalidad y honestidad intelectual. Es mejor que discutamos ideas, argumentos y evidencia. Sin descalificarnos. Sin enojarse”.

En la campaña electoral del 2024, Iturralde fue coordinador de programa de gobierno del Partido Nacional.