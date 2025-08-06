  • Cotizaciones
    miércoles 06 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Comenzaron los Consejos de Salarios; mayoría de los grupos “madre” fueron convocados

    En la undécima ronda de negociación se abrirán unas 160 mesas o subgrupos; los empresarios prevén dificultades para llegar a acuerdos porque, al igual que los trabajadores, ven “inconsistencias” y poca claridad en las pautas

    El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días

    El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días

    FOTO

    MTSS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Varios grupos “madre” de la industria —químicos, metalúrgicos, panificados, entre otros—, así como del comercio y los servicios —financieros, entidades gremiales, de salud—, se reunieron en los últimos días. Tras una segunda instancia de intercambio entre las propuestas de los representantes empresariales y de trabajadores comenzarán a abrirse, agenda mediante, las más de 160 mesas o subgrupos de negociación de la undécima ronda de Consejos de Salarios.

    Las primeras reuniones se abren con un marco general que plantean los negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el que explican los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo, el plazo sugerido para los convenios y de negociación al que se aspira. Por su parte, los sindicatos presentan sus plataformas reivindicativas, que están por fuera de las pautas generales, y los representantes empresariales escuchan y responden a ellas con una serie de planteos.

    Leé además

    Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios
    Consejos de Salarios

    Comerciantes dicen que gobierno hizo un “Frankenstein” con pautas salariales, que “vuelven al pasado”

    Por Redacción Búsqueda
    Juan Mailhos, asesor legal de la Cámara de Comercio y Servicios
    Negociación colectiva

    El gobierno “desoye” observación de OIT; eso “preocupa” a comerciantes que recuerdan la queja

    Por Ana Morales

    Eso que, en grandes líneas está sucediendo en estos días, no ocurrió con el grupo 8 —que nuclea a los representantes del sector metalúrgico, plástico, juguetes, industria naval, del vidrio, por ejemplo— por la ausencia del sindicato de rama, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra). Dada la no comparecencia de los representantes de los trabajadores este martes 5, la reunión no se pudo concretar, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales. Señalaron que ello puede haber acontecido porque los sindicatos pretenden definir previamente en su interna los temas que integrarán la plataforma por fuera de los asuntos salariales.

    Más allá de eso, en el resto de los grupos, algunos representantes empresariales del sector comercio y servicios y de la industria comentaron que los sindicatos pusieron arriba de la mesa temas como la reducción de la jornada laboral, o la conformación de una comisión específica para debatir sobre el tiempo de trabajo, o asuntos vinculados a beneficios de índole social, de cuidados y demás.

    En el sector comercio y servicios, las fuentes aludieron a temas de salud mental, licencias especiales, seguridad y salud en el ámbito laboral y capacitación, entre otros.

    Por su parte, el sector empleador planteará en estos días que se contemple a empresas del interior y en especial aquellas instaladas en zonas fronterizas, para que las pautas sean “flexibles”. Además, como en los lineamientos del Poder Ejecutivo no quedó establecido, propondrán como criterio general que los cargos de decisión y de confianza ajusten sus salarios de manera bipartita, algo que es “usual”, dijeron. Agregaron que harán hincapié en que se respeten las cláusulas de paz y los procedimientos de prevención de conflicto, para tratar de contener la conflictividad, que avizoran será relevante.

    Las fuentes empresariales plantearon que, como en otras rondas de Consejos de Salarios, los representantes estarán abocados a negociar y acordar los contenidos salariales establecidos en las pautas, ya que para abordar los demás temas debe existir acuerdo entre las partes. Prevén dificultades para llegar a acuerdos porque tanto trabajadores como empleadores ven “inconsistencias” y poca claridad en las pautas.

    Selección semanal
    Del Ejecutivo al Parlamento

    Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

    Por Nicolás Delgado
    Impuestos

    La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

    Por Redacción Búsqueda
    Israel

    Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

    Por Guillermo Draper
    Pasaportes

    El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días

    Comenzaron los Consejos de Salarios; mayoría de los grupos “madre” fueron convocados

    Por Redacción Búsqueda
    Simposio Libertad de expresión, desinformación y regulación. Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, organizado por Búsqueda
    Video

    Uruguay avanza en una agenda digital que aborda la desinformación y propone reglas para la inteligencia artificial

    Por José Frugoni
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau
    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Por Federica Chiarino Vanrell