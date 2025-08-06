Comenzaron los Consejos de Salarios; mayoría de los grupos “madre” fueron convocados

En la undécima ronda de negociación se abrirán unas 160 mesas o subgrupos; los empresarios prevén dificultades para llegar a acuerdos porque, al igual que los trabajadores, ven “inconsistencias” y poca claridad en las pautas

El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días

Varios grupos “madre” de la industria —químicos, metalúrgicos, panificados, entre otros—, así como del comercio y los servicios —financieros, entidades gremiales, de salud—, se reunieron en los últimos días. Tras una segunda instancia de intercambio entre las propuestas de los representantes empresariales y de trabajadores comenzarán a abrirse, agenda mediante, las más de 160 mesas o subgrupos de negociación de la undécima ronda de Consejos de Salarios.

Las primeras reuniones se abren con un marco general que plantean los negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el que explican los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo, el plazo sugerido para los convenios y de negociación al que se aspira. Por su parte, los sindicatos presentan sus plataformas reivindicativas, que están por fuera de las pautas generales, y los representantes empresariales escuchan y responden a ellas con una serie de planteos.

Eso que, en grandes líneas está sucediendo en estos días, no ocurrió con el grupo 8 —que nuclea a los representantes del sector metalúrgico, plástico, juguetes, industria naval, del vidrio, por ejemplo— por la ausencia del sindicato de rama, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra). Dada la no comparecencia de los representantes de los trabajadores este martes 5, la reunión no se pudo concretar, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales. Señalaron que ello puede haber acontecido porque los sindicatos pretenden definir previamente en su interna los temas que integrarán la plataforma por fuera de los asuntos salariales.

Más allá de eso, en el resto de los grupos, algunos representantes empresariales del sector comercio y servicios y de la industria comentaron que los sindicatos pusieron arriba de la mesa temas como la reducción de la jornada laboral, o la conformación de una comisión específica para debatir sobre el tiempo de trabajo, o asuntos vinculados a beneficios de índole social, de cuidados y demás.

En el sector comercio y servicios, las fuentes aludieron a temas de salud mental, licencias especiales, seguridad y salud en el ámbito laboral y capacitación, entre otros.