  • Cotizaciones
    jueves 18 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Consejos de Salarios: ronda viene “lenta y compleja”, según los empresarios

    En algunos grupos, las partes buscan una fórmula de “readaptación” de los lineamientos del Ejecutivo, y en otros se discuten los “correctivos negativos” que surgen de aplicar lo firmado en los convenios vencidos a fin de junio

    La instancia de presentación de las pautas salariales para la actual ronda de Consejos.&nbsp;

    La instancia de presentación de las pautas salariales para la actual ronda de Consejos. 

    FOTO

    MTSS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Aunque los delegados del Ministerio de Trabajo (MTSS) sostienen un ritmo de convocatorias semanales o quincenales para la mayoría de las mesas, las conversaciones están “muy verdes” porque hay una distancia entre lo que se ofrece y lo que se aspira, explicaron los informantes, que avizoran “muchas votaciones”.

    Leé además

    Presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García
    Conflictividad

    Empresarios ven con “mucha preocupación“ la “alta” conflictividad en lo previo a la ronda de Consejos de Salarios

    Por Redacción Búsqueda
    El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días
    Consejos de Salarios

    Comenzaron los Consejos de Salarios; mayoría de los grupos “madre” fueron convocados

    Por Redacción Búsqueda

    En lo salarial, algunos de los temas sobre los que giran las negociaciones y en los que todavía “falta dar cuerda” refieren a la diferenciación de los componentes del ajuste semestral pautado para cada franja salarial, es decir, qué porcentaje corresponde al crecimiento salarial y cuánto al ajuste por inflación.

    En varias mesas del sector comercio y servicios, los representantes de los trabajadores y empresarios están planteando “guiarse por los lineamientos anteriores”, ya que los actuales solo establecen un porcentaje nominal, indicaron. Como está todo “metido en una bolsa”, los trabajadores consideran que no tienen garantía de mejora porque la inflación puede llegar a “comer” parte de ese incremento, comentaron. Por eso, se planteó volver a hablar de “inflación proyectada” y crecimiento del salario. Eso, que surgió en el grupo de servicio doméstico, se está replicando en varios otros, dijeron, y se refieren a una “readaptación” de las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo.

    Se trata de “pensar algo fuera de la caja” de los lineamientos del Ejecutivo, porque si los negociadores del MTSS votan en contra o se abstienen, alcanza con que empresarios y trabajadores estén de acuerdo para rubricar el convenio. Igualmente, por ahora, las fuentes señalaron que el planteo de readaptación está a estudio de las partes porque puede ser visto como una “oportunidad”, ya que para los trabajadores aseguraría el porcentaje de crecimiento que “no ofrecen las pautas” y que ha sido reclamado por el PIT-CNT, mientras que para los empresarios sería una forma de proyectar con mayor claridad los ajustes para los próximos dos años.

    En otros grupos, las conversaciones giran en torno a la aplicación de los “correctivos negativos” que correspondería aplicar, según el convenio anterior. Las fuentes explicaron que los aumentos otorgados superaron la inflación proyectada para el período abarcado por el acuerdo que rigió hasta el 30 de junio. En algunos sectores industriales, como el químico, el correctivo sería de -2,5%, en el de entidades gremiales, sociales y deportivas de -3,5% y en otros giros se ubicaría cerca de -1%. En estos casos, las empresas y trabajadores intercambian en torno a cómo respetar lo firmado pero con alguna “flexibilidad” en su aplicación. “Eso lo analiza cada mesa de negociación, pero está siendo un tema difícil para avanzar”, señalaron.

    En julio, en la presentación de las pautas, el Poder Ejecutivo señaló que la aspiración para esta ronda era que se negociara por un plazo de 60 días, pero “se va a perforar bastante”, dijeron los representantes empresariales.

    Agregaron que en algún grupo madre todavía no se abrieron todos los subgrupos que corresponde para instalar las mesas de negociación.

    En los temas extrasalariales, las plataformas reivindicativas son amplias, añadieron. En casi todos los grupos se planteó la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo. Hasta ahora, las aspiraciones de los trabajadores también involucran pedidos de licencias especiales para casos de violencia doméstica, subsidios extra para los familiares de los trabajadores que fallezcan a partir de aportes de empresarios y empleados, horas para dedicar al cuidado de la salud mental, entre otros.

    Esta undécima ronda involucra a 160 mesas o subgrupos.

    Selección semanal
    Fuerzas Armadas

    Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Álvaro Delgado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores.

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Guillermo Besozzi, intendente de Soriano.

    Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por Macarena Saavedra
    Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

    La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Álvaro Delgado cuestiona al ministro Gabriel Oddone: “Ya lo escuchás mentir sin complejos”

    Por Redacción Búsqueda