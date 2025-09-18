Consejos de Salarios: ronda viene “lenta y compleja”, según los empresarios

En algunos grupos, las partes buscan una fórmula de “readaptación” de los lineamientos del Ejecutivo, y en otros se discuten los “correctivos negativos” que surgen de aplicar lo firmado en los convenios vencidos a fin de junio

La instancia de presentación de las pautas salariales para la actual ronda de Consejos.

A dos meses de iniciada la undécima ronda de los Consejos de Salarios, las mesas de negociación “vienen lentas”, y en muchos grupos “aún no hubo avances en lo básico”, dijeron a Búsqueda representantes empresariales.

Aunque los delegados del Ministerio de Trabajo (MTSS) sostienen un ritmo de convocatorias semanales o quincenales para la mayoría de las mesas, las conversaciones están “muy verdes” porque hay una distancia entre lo que se ofrece y lo que se aspira, explicaron los informantes, que avizoran “muchas votaciones”.

En lo salarial, algunos de los temas sobre los que giran las negociaciones y en los que todavía “falta dar cuerda” refieren a la diferenciación de los componentes del ajuste semestral pautado para cada franja salarial, es decir, qué porcentaje corresponde al crecimiento salarial y cuánto al ajuste por inflación.

En varias mesas del sector comercio y servicios, los representantes de los trabajadores y empresarios están planteando “guiarse por los lineamientos anteriores”, ya que los actuales solo establecen un porcentaje nominal, indicaron. Como está todo “metido en una bolsa”, los trabajadores consideran que no tienen garantía de mejora porque la inflación puede llegar a “comer” parte de ese incremento, comentaron. Por eso, se planteó volver a hablar de “inflación proyectada” y crecimiento del salario. Eso, que surgió en el grupo de servicio doméstico, se está replicando en varios otros, dijeron, y se refieren a una “readaptación” de las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo.

Se trata de “pensar algo fuera de la caja” de los lineamientos del Ejecutivo, porque si los negociadores del MTSS votan en contra o se abstienen, alcanza con que empresarios y trabajadores estén de acuerdo para rubricar el convenio. Igualmente, por ahora, las fuentes señalaron que el planteo de readaptación está a estudio de las partes porque puede ser visto como una “oportunidad”, ya que para los trabajadores aseguraría el porcentaje de crecimiento que “no ofrecen las pautas” y que ha sido reclamado por el PIT-CNT, mientras que para los empresarios sería una forma de proyectar con mayor claridad los ajustes para los próximos dos años.