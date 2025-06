Contabilidad de personas públicas no estatales y privados que reciben fondos públicos expone panorama diverso

Entre las tareas de la Contaduría General de la Nación (CGN) está la de recibir cientos de estados financieros de las personas públicas no estatales, de los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes estatales, de las personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que el Estado participe directa o indirectamente en todo o en parte de su capital social, así como de los fideicomisos que involucren al sector público, como forma de contralor de la plata del fisco. La información recopilada, que integra los voluminosos anexos de la Rendición de Cuentas de 2024, expone, por ejemplo, los grandes números del negocio de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), la reestructura de una entidad con patrimonio negativo, el atraso en una transferencia del Ministerio de Economía (MEF) que afectó al Centro Ceibal , el resultado positivo de Cinemateca Uruguaya y el rojo de la Administración Nacional de Correos (ANC) y de la Cruz Roja Uruguaya.

El Instituto Nacional de Colonización (INC), metido en la discusión pública en las últimas semanas por la adquisición de una estancia, presentó al cierre de 2024 un patrimonio superior a los $ 22.245 millones, que más que duplica al de la Administración de Ferrocarriles del Estado. Ambos son de los más grandes de todas las entidades reportadas.

El INC puntualiza en sus estados financieros que, para el ejercicio pasado, “existió una proyección de necesidades de fondos” de $ 360 millones, pero no recibió los desembolsos. En ese contexto, agrega que “todas las compras de campos” del ejercicio se financiaron mayoritariamente con sus propios recursos “pues los fondos recibidos desde Presidencia de la República no fueron suficientes para cubrir el total de erogaciones”.

En 2024, el resultado del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) fue negativo en $ 54,4 millones, en parte por los mayores gastos operativos que tuvo esta persona de derecho público no estatal

Cine, teatro y Benedetti

La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), una persona pública de derecho no estatal creada por una ley de 2022, contaba a fin del año pasado con un patrimonio de unos $ 825 millones. Sus estados contables, con resultado positivo, destacan la organización del evento Ventana Sur Río de la Plata, hecho en acuerdo con el Marché du Film de Cannes por el cual se reconocieron gastos por $ 28 millones y ventas por menos de $ 9 millones.

Otra organización vinculada al ámbito audiovisual, Cinemateca Uruguaya, comunicó un resultado de $ 7,2 millones.

La Fundación Mario Benedetti gastó la totalidad de la subvención de $ 200.000 que recibió el año pasado, prácticamente en mitades en administración y en eventos.

En el caso de la Asociación de Teatros del Interior (ATI), el rojo de 2024 fue de unos $ 11.000.

El patrimonio declarado por la Biblioteca José Enrique Rodó de Juan Lacaze, en Colonia, superaba los $ 6,8 millones al terminar el año pasado.

Deportes

Al finalizar el año pasado, el patrimonio de la AUF era de $ 15 millones. Con ingresos por unos $ 50 millones y gastos por $ 38,5 millones, el resultado fue de $ 11,8 millones.

La Organización de Fútbol del Interior (OFI) declaró un patrimonio superior al de la AUF, de $ 46,7 millones.

En julio del año pasado, la institución Nostálgicos del Fútbol recibió $ 260.000 como subsidio y subvención del Ministerio de Desarrollo Social. Después de gastos en “alimentos para canastas” y ropa de abrigo parar camas, entre otros, informó un saldo de $ 298.

El Comité Olímpico Uruguayo tiene como particularidad que está expresado en dólares. En 2024 cambió de signo y pasó a positivo (en poco más de US$ 93.000). Como ingresos, entre otras partidas, recibe subsidios y subvenciones, el “Fondo olímpico”, y recursos de Casinos del Estado. Los gastos principales en promoción el año pasado fueron en pasajes para los Juegos de París y en aportes a las federaciones de distintos deportes (con un máximo de US$ 75.000 para la Atlética).

Fundación Winners, que realiza promoción del deporte, reportó un resultado negativo próximo a $ 132.000.

Educación y empleo

El Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia tuvo un ejercicio con cifras en negativo por $ 126 millones, mayor al de 2023. En las notas a su balance, esta persona pública no estatal aclara que la última partida presupuestal asignada por el Ministerio de Economía correspondiente a 2024 la recibió el 7 de enero de 2025, por lo que no fue reconocida como ingreso del año pasado.

Fundación A Ganar, que tiene entre sus cometidos mejorar la empleabilidad de los jóvenes, indicó en sus estados financieros un patrimonio de unos $ 46 millones. A su vez, el resultado fue positivo en $ 3,6 millones, aunque aclara que no persigue fines de lucro.

Del Consejo de Capacitación Profesional (Cocap) se presentó información contable de 2023, que hace un acotación referida al concepto de “empresa en marcha”: esta persona de derecho público no estatal “tiene un patrimonio negativo y se deja constancia que se está trabajando para revertir la situación” mediante una “reestructura” con la que apunta a “optimizar la gestión”, a una “minimización de los costos fijos” y a la “reorganización funcional con el objetivo de encaminar la institución hacia (la) autosustentabilidad. La reducción de los costos está asociada entre otras cosas al despido de personal”.

La Asociación Civil Juventud para Cristo, que despliega programas comunitarios de educación y trabajo, tenía un patrimonio de algo más de $ 47 millones al cierre de su balance anual, en febrero de 2024; el resultado del ejercicio fue positivo en unos $ 9 millones.

La persona pública no estatal Fondo de Solidaridad, que administra becas estudiantiles, mejoró su resultado respecto a 2023.

Salud y cuidados

El rojo en los números del Fondo Nacional de Recursos —en el ejercicio cerrado a fin de setiembre de 2024— se amplió; su balance enumera cerca de una decena de nuevos fármacos cuyo acceso cubre la institución.

También el Institut Pasteur de Montevideo dio resultado negativo, de casi $ 61 millones, el año pasado. Su información contable señala que los ingresos provienen principalmente del Poder Ejecutivo; una partida pendiente de $ 8 millones que le entró en enero de 2025 la contabilizó en el ejercicio de 2024.

El balance de ese instituto de investigación científica apunta que en 2024 creó cuatro startups como sociedades anónimas simplificadas a partir del fondo de inversión LAB+, y para el año en curso prevé conformar entre dos y cuatro más.

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) mejoró su resultado respecto al ejercicio de 2023.

La Asociación Down del Uruguay expuso para 2024 un resultado en rojo cercano a los $ 3,7 millones. En el caso de la Asociación Síndrome de Down de Paysandú, el número negativo rondó los $ 1,4 millones.

La Asociación Nacional para el Niño Lisiado Escuela Franklin D. Roosevelt declaró en su balance tener un patrimonio de casi $ 36 millones y un resultado positivo de $ 8,9 millones el año pasado.

Decenas de asociaciones civiles con distintos fines también presentan a la CGN sus notas contables. Muchas actúan en el interior del país.

Al cierre de 2024, la Asociación Civil Corazones con Alas, con sede en Las Piedras, tenía un patrimonio negativo de $ 625.805 y un resultado también en rojo de $ 668.528. También la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis presentó cifras con signo negativo para ambos rubros de sus estados financieros.

Una subvención de medio millón de pesos del Ministerio de Salud Pública, además de las donaciones, fueron los ingresos principales de la Asociación de Hemofílicos del Uruguay, que expuso en su balance de 2024 como resultado una pérdida cercana a los $ 475.000.

Una cifra en negativo de $ 24 fue lo que expuso como resultado de 2024 el Centro de Rehabilitación Ecuestre Sin Límites Florida, que funciona en el hipódromo departamental.

Los hogares de ancianos que reportaron estados financieros a la Contaduría expusieron información variada en su signo y detalle para 2024. El de Solís de Mataojo presentó datos de un único mes, abril de 2025, con números positivos.

La Comisión de Apoyo a la Salud Mental consignó que en febrero pasado firmó los compromisos de gestión con el Poder Ejecutivo, que tiene como uno de sus cuatro puntos crear “controles internos, que permitan evaluar, identificar riesgos y garantizar el cumplimiento de las políticas institucionales”. Los “gastos atenidos con fondos públicos” superaron $ 1 millón en 2024.

Patria y animales

La Asociación Patriótica del Uruguay contaba con un patrimonio más modesto, de unos $ 4 millones, equivalente a todo su activo (no tenía pasivos de ningún tipo). Una partida presupuestal del Ministerio de Educación y Cultura por $ 200.000, las cuotas sociales y las donaciones de los socios conformaron sus ingresos.

La Asociación Uruguaya de Perros de Asistencia para Ciegos (Aupac) informó que utilizó en su totalidad —principalmente en gastos de veterinaria— los $ 300.000 que le entregó el Ministerio de Desarrollo Social.

La Asociación Civil Perros y Gatos en Adopción (PGA) declaró tener al finalizar el año pasado un patrimonio negativo de unos $ 2,4 millones; el refugio tuvo un resultado del mismo signo, de poco más de $ 1 millón.