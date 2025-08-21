El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

La reducción de la inflación se está reflejando en la compresión del costo de endeudamiento soberano

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió esta semana deuda en pesos nominales en el mercado doméstico por el equivalente a casi US$ 100 millones y a una tasa de retorno que por primera vez se ubicó por debajo de 8% anual.

De la serie 12 de Notas del Tesoro, en la subasta del martes 19 colocó $ 4.000 millones, el doble del monto originalmente propuesto. La tasa fue de 7,77%; en la licitación realizada un mes atrás había pagado 8,13%.

Para este segundo semestre del año el MEF definió redoblar el esfuerzo por “aumentar el fondeo en moneda nacional y la pesificación de la deuda” pública, a la vez que buscará reducir el costo de financiar el déficit fiscal. La intención es que las tasas que paga al endeudarse “reflejen crecientemente la reducción de la inflación y de las expectativas” de los agentes, lo cual debería contribuir a la “convergencia fiscal y a la sostenibilidad de la deuda”, fundamentó al anunciar en julio esa estrategia el ministro Gabriel Oddone.

Antes de eso, la Unidad de Gestión de Deuda del MEF había constatado una “compresión de las tasas de interés de la mano de una reducción de expectativas de inflación” y del descenso del tipo de cambio, lo cual hace más atractivo invertir en moneda nacional que en activos en dólares. El director de esa oficina, Herman Kamil, dijo que espera que esa pendiente de tasas prosiga en estos meses.

Mientras, los Bonos Globales en unidades indexadas a la inflación —pesos ajustados por el Índice de Precios al Consumo— se valorizaron en los últimos días, según el índice de Búsqueda. Se ubicó en un máximo desde mediados de junio del 2024.