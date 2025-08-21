  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

    La reducción de la inflación se está reflejando en la compresión del costo de endeudamiento soberano

    Sede del Ministerio de Economía.

    Sede del Ministerio de Economía.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió esta semana deuda en pesos nominales en el mercado doméstico por el equivalente a casi US$ 100 millones y a una tasa de retorno que por primera vez se ubicó por debajo de 8% anual.

    De la serie 12 de Notas del Tesoro, en la subasta del martes 19 colocó $ 4.000 millones, el doble del monto originalmente propuesto. La tasa fue de 7,77%; en la licitación realizada un mes atrás había pagado 8,13%.

    Leé además

    El director de Gestión de Deuda del MEF viajó a Suiza para reunirse con potenciales compradores de un nuevo bono uruguayo
    Finanzas públicas

    El director de Deuda Pública seguirá en su cargo “por un tiempo más”

    Por Ismael Grau
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.
    Impuestos

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda

    Para este segundo semestre del año el MEF definió redoblar el esfuerzo por “aumentar el fondeo en moneda nacional y la pesificación de la deuda” pública, a la vez que buscará reducir el costo de financiar el déficit fiscal. La intención es que las tasas que paga al endeudarse “reflejen crecientemente la reducción de la inflación y de las expectativas” de los agentes, lo cual debería contribuir a la “convergencia fiscal y a la sostenibilidad de la deuda”, fundamentó al anunciar en julio esa estrategia el ministro Gabriel Oddone.

    Antes de eso, la Unidad de Gestión de Deuda del MEF había constatado una “compresión de las tasas de interés de la mano de una reducción de expectativas de inflación” y del descenso del tipo de cambio, lo cual hace más atractivo invertir en moneda nacional que en activos en dólares. El director de esa oficina, Herman Kamil, dijo que espera que esa pendiente de tasas prosiga en estos meses.

    Mientras, los Bonos Globales en unidades indexadas a la inflación —pesos ajustados por el Índice de Precios al Consumo— se valorizaron en los últimos días, según el índice de Búsqueda. Se ubicó en un máximo desde mediados de junio del 2024.

    El “riesgo país” medido por República AFAP bajó al inicio de esta semana a 60 puntos básicos (0,6%), pero ayer miércoles subió levemente, a 65.

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández