Convocan a Comité de Coordinación Energética para “consolidar” mirada estratégica y planificación con entes

Luego de una reunión mantenida en febrero para tener una instancia previa de intercambio entre las autoridades de UTE , Ancap y la Dirección de Energía (DNE) del Ministerio de Industria ( MIEM ), los entes serán convocados por esa secretaría de Estado a participar de la primera reunión del Comité de Coordinación Energética (CCE), prevista para el próximo martes 24.

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El trabajo de ese comité tiene como fin “consolidar” una mirada estratégica común en materia energética y trabajar en una “planificación conjunta”, dijo a Búsqueda la directora de Energía, Arianna Spinelli.

“Históricamente, los mercados de hidrocarburos y los de energía eléctrica tenían marcadas sus diferencias. Sin embargo, de un tiempo a esta parte venimos observando que las empresas de primer nivel mundial se vienen reconvirtiendo en empresas de energía, porque al final lo que brindan al cliente es un servicio de suministro de energía”, alegó Spinelli sobre la convergencia que se está dando en los distintos mercados.

Y agregó: “Ancap está pensando que en el futuro va a ir bajando la demanda de combustibles, y entonces, ¿con qué lo va a sustituir? Tendrá que pensar más en una biorrefinería… Pero también empieza a tener un vínculo con temas que se relacionan con el uso de la energía eléctrica, como puede ser el hidrógeno. Entonces, hay puntos en los que las empresas empiezan a converger y, si eso no sucediera directamente, los mercados sí convergen”.

El CCE fue creado por el artículo 285 de la Ley de Presupuesto aprobada en diciembre y defendido como una forma de institucionalizar un ámbito donde alinear las visiones y los planes de las empresas públicas en el marco de la revisión de la política energética general que viene realizando el MIEM, para ajustarla hacia el 2050 y promover una discusión y un acuerdo multipartidario en la materia.

Con ese horizonte de largo plazo, Spinelli dijo que se buscará avanzar en temas de corto plazo, como lo que hace a la electromovilidad, que afecta tanto al mercado de hidrocarburos como al eléctrico y que requiere ajustes regulatorios.

“Si queremos que cada vez haya más electromovilidad, ¿cómo tiene que ser el ritmo? ¿Cómo preparamos a Ancap para ese cambio? ¿Dónde juegan juntas UTE y Ancap? En todo lo que tiene que ver con eficiencia energética hay líneas” en las cuales “esperamos que las empresas públicas jueguen un papel relevante y, en ese marco, darle la importancia que se merece”, señaló.

Para este período, por ejemplo, dijo que será un tema del comité la manera de avanzar en un proyecto piloto para incorporar el hidrógeno en el transporte de carga de las empresas públicas.

La directora mencionó que el proyecto privado de Kahirós, que prevé el uso directo de hidrógeno verde en el transporte de carga forestal, va a producir conocimiento y aprendizajes.

En concreto, Spinelli dijo que se trabaja en que un piloto al sur de Uruguay —de menor escala que el de Kahirós y que funcionaría en la planta de Capurro de Alcoholes del Uruguay (Alur)— permita una experiencia similar. “La idea es que UTE también participe más allá de la oferta de la energía eléctrica, que no solo sea un proyecto de Ancap. Es algo que estamos terminando de redondear”.

Otro tema donde, apuntó, aspira a que se encuentren “sinergias” en el ámbito del CCE, porque cada ente tiene experiencias separadas, es el relacionado con “tarifas y subsidios”. La idea, dijo Spinelli, es plantear “qué se puede tomar de una o de la otra, dónde se puede mejorar y qué cosas son posibles unificar”.

Además, pretende que en el comité las empresas energéticas intercambien y tengan una mirada integral y coordinada en torno a los proyectos de investigación e innovación que impulsen con el financiamiento del Fondo Sectorial de Energía, constituido en 2008 con aportes de UTE, Ancap, la DNE y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Sobre el funcionamiento y la periodicidad del trabajo del CCE, la directora señaló que en primera instancia se echará a rodar, sin una reglamentación por decreto aún, con el fin de ganar experiencia y ver cómo funciona. Dijo que la DNE actuará como secretaría del comité, para que tome forma más institucional, y a priori prevé que pueda reunirse cada dos meses.

Integración de empresas energéticas

Consultada sobre si el comité será el ámbito para discutir en torno a la integración o fusión de Ancap y UTE en un solo ente energético —una idea que se manejó públicamente en el período anterior, y que en esta administración tuvo eco— Spinelli no descartó que sea un asunto que surja de parte de los actores.

“Es verdad que es un tema que ha surgido hace años, y estoy de acuerdo con que en algún momento hay que conversarlo, y que implicaría muchas cosas, si realmente fuera a pasar en el largo plazo, en el futuro, porque cada uno de los entes tiene su mundo, sus estructuras. Pero el hecho de que ya estemos conversando juntos, que estemos compartiendo cómo se trabaja en una empresa y en la otra y que pongamos —capaz— los equipos planificadores a trabajar juntos es camino que se puede recorrer para que más adelante se pueda plantear algo más concreto”, argumentó. Y precisó: “Hoy no es un tema, hoy no está como una prioridad, pero sí perfectamente puede que surja ahora, cuando se plantee la revisión de la política. Supongo que habrá algunos actores que lo pongan arriba de la mesa”.

En octubre, Cardona destacó la importancia de la coordinación entre las empresas públicas, para avanzar de manera ordenada y estratégica. “Vamos caminando hacia trabajar la energía como una empresa que sea un todo”, alegó, y señaló que esa era la orientación en la que trabajaría el comité, con una agenda de temas para acostumbrarse a “trabajar de manera mancomunada”.

Biocombustibles

Uno de los temas que Ancap pretende instalar en la agenda del CCE tiene que ver con mejorar la competitividad de los agrocombustibles que produce Alur, dijo a Búsqueda la titular del ente, Cecilia San Román.

Explicó que uno de los focos de atención en la gestión de este año, luego del negocio del pórtland, será la revisión de los costos y las paramétricas del “modelo” de Bella Unión, que cumple 20 años, y de la producción de etanol en Paysandú, cuya planta cumple una década.

Además, San Román se refirió a la capacidad que Alur tiene en su planta de Capurro para producir biodiésel e insistió en “promover volver a mezclar” ese agrocumbustible en el gasoil no solo por las razones climáticas y los compromisos ambientales que tiene Uruguay a escala internacional, sino también por el desarrollo que implica para la industria y la cadena agrícola.

Alur reorientó la producción de su planta de Capurro hacia la exportación de aceite vegetal luego de que, por ley, el gobierno pasado eliminara la obligación de mezclar biodiésel en el gasoil.

“Tenemos una planta que está en condiciones, es nueva, (no mezclar) sería dejar esa inversión hundida, además de las posibilidades de generar mano de obra y promover la producción agrícola que está detrás en la cadena agroindustrial”, señaló.

Sobre el punto, Spinelli dijo que es un tema importante para el país, que puede encajar en la revisión de los temas de política energética, ya que hay que escuchar a todos los actores. Agregó que uno de los temas en agenda con Ancap, no del comité, refiere a evaluar todo el derrame que tiene la cadena de los agrocombustibles y las implicancias desde el punto de vista económico, social y ambiental.