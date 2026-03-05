UTE planea inversiones por US$ 280 millones en la distribución y generación de energía en 2026

Con la motivación de resolver los “problemas de seguridad eléctrica” que se manifestaron durante los temporales de este verano, mejorar la eficiencia de la empresa para “poder bajar algún costo de operación y mantenimiento” y ofrecer la calidad del servicio que la gente “exige”, UTE administrará un presupuesto quinquenal de US$ 1.800 millones, con US$ 280 millones a ejecutarse este año en todo el país, dijo a Búsqueda el vicepresidente del ente, Roberto Bentancor.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El foco serán los sistemas de distribución y la mejora de infraestructura al norte del mapa. El jerarca afirmó que en los siguientes meses del 2026 se destinarán US$ 131 millones a mejoras de subestaciones eléctricas, cableados aéreos y subterráneos. Con unos US$ 35 millones se ampliará la red de suministro a zonas en expansión urbanística y, para prever que durante el año se tengan “los menores problemas posibles”, habrá otros US$ 1,5 millones destinados a tareas de mantenimiento, como el recambio de postes en malas condiciones.

En Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó, “hay una orientación a atender con más fuerza”, aseguró Bentancor. Las principales obras en esa zona, por US$ 26 millones, buscarán “cerrar el anillo” en Paso de los Toros con una línea eléctrica que prevea roturas en otros puntos de la red, y mejorar la salida de la estación de transmisión en la localidad de Young. UTE realizará otras optimizaciones generales en Salto, como un nuevo cable subterráneo y avances en el telecontrol de la red.

El directorio de la empresa pública tiene en su agenda estudiar un esquema de tarifas diferenciales para mejorar la “calidad de vida” de los usuarios en esa zona. Si bien planeaban llegar con la decisión antes del nuevo año, ese objetivo no se logró, y ahora las expectativas apuntan a fines del 2026. En ese sentido, Bentancor consideró como condición necesaria —antes de provocar un aumento de consumo— mejorar el mantenimiento de las redes. “No me gusta entrar en el tema de la herencia maldita, pero en algún momento la administración anterior entendió que, como no había grandes emprendimientos allí, bueno, no lo priorizó. Nosotros tenemos que priorizarlo porque ha cambiado la forma de consumir”, comentó.

Al oeste del país —Colonia, Soriano, Río Negro, San José, Durazno y Flores—, UTE prevé obras este año por un total de US$ 18 millones, con mejoras de infraestructura y de telecontrol en Ciudad del Plata. En el centro —Canelones y Florida—, planifica construir nuevas estaciones de transmisión en el Fortín de Santa Rosa y la ciudad de Las Piedras.

También se proyectan mejoras generales por US$ 23 millones al este, en Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. UTE pretende evitar problemas de suministro eléctrico como ocurrieron este verano; “hoy la gente te requiere y te exige mejor calidad de servicio”, expresó el vicepresidente.

En Montevideo, la inversión en distribución eléctrica para este año será de US$ 27 millones. “El objetivo es resolver los problemas de la seguridad de la red eléctrica y resolver el racionamiento. Asegurar el suministro en cantidad y calidad suficiente, así como mejorar la eficiencia y poder bajar algún costo de operación y mantenimiento”, resumió.

Transmisión y generación

Además de US$ 25 millones para el área comercial, el presupuesto anual de la empresa pública también incluye US$ 59 millones para “mejorar la confiabilidad” del sistema de transmisión —como torres de alta tensión y conductores de electricidad hasta los centros de distribución—, lo que incluirá una nueva estación en Montevideo.

En otro rubro, se volcarán US$ 65 millones para la generación de energía, con renovaciones en las centrales hidroeléctricas de Baygorria, Bonete y Palmar, una ampliación al parque fotovoltaico de Punta del Tigre y un parque nuevo en Melo. Bentancor comentó que, finalmente, para los nuevos parques se utilizarán fondos propios.

El jerarca recordó que, por fuera del presupuesto que dispone, UTE “está buscando financiación” calculada en unos US$ 300 millones para construir un tercer corredor de transmisión eléctrica de 500 kilovatios que una la generación de energía desde el norte del país hacia el sur. Aseguró que será necesario para “varios proyectos que andan en la vuelta” de uso intensivo de energía, como los data centers, que demandan “mucha energía” para abastecer sus equipos de refrigeración.

Agregó que, cuando las sequías afectan el rendimiento de las represas, el país está “bien sostenido” durante la noche por la energía eólica y, en el día, por la energía solar. Si “todo eso falla” —algo que “puede pasar”—, afirmó que existe un “buen respaldo térmico” gracias a los contratos alcanzados en diciembre para el suministro de gas desde Argentina. “Reuniones del presidente de la República y de la ministra de Industria hicieron que Cruz del Sur hoy nos esté abasteciendo. Que me hablen de lo que quieran, pero si tenemos que prender la central térmica, nos lleva a un ahorro diario entre US$ 700.000 y US$ 1 millón”, declaró.

Beneficio para OSE

La semana pasada, el director de UTE por la oposición, Darío Castiglioni, cuestionó en declaraciones a Telenoche de Canal 4 una resolución del 12 de febrero que otorgó una bonificación en la facturación del servicio eléctrico equivalente a US$ 8,4 millones para OSE; entiende que se trata de “un precedente muy peligroso” que “carece de análisis” y que podría “soslayar una posible ineficiencia en el consumo de energía eléctrica” de la empresa estatal de suministro de agua potable.

Consultado al respecto, Bentancor argumentó que el oficialismo tomó esa “decisión política” como forma de extenderle un “apoyo” a OSE, dada su situación deficitaria. “Si hubiese dejado la empresa OSE como fue dejada, no hubiese salido a decir ni nada (...). Es raro que no quiera ayudar a una empresa que todos la queremos levantar, porque es la empresa de los uruguayos que nos tiene que abastecer de agua”, apuntó.