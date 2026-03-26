Costo de la construcción, demografía de empresas, Ancap y mercado inmobiliario en Uruguay en números

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Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
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El costo de la construcción aumentó 0,12% en febrero respecto a enero, impulsado principalmente por el componente “materiales”, que registró una variación de 0,046%, mientras que la “mano de obra” se incrementó 0,181% en el mes.
En los últimos 12 meses —frente a febrero de 2025—, el Índice de Costo de la Construcción de Vivienda acumuló un aumento de 3,36%.
206.415
En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 206.415 empresas activas en el país, lo que implicó un crecimiento de 1,66% frente al trimestre previo y de 4,77% en términos interanuales. En ese período, el personal ocupado alcanzó a 996.529 personas, con una suba de 2,97% en la comparación trimestral y de 2,47% respecto a igual lapso del año anterior.
La dinámica respondió a la creación de 11.386 empresas entre octubre y diciembre —2,19% menos que en el trimestre anterior—, mientras que los cierres totalizaron 8.555, lo que representó un aumento de 14,46% en términos trimestrales.
US$ 72,5 millones
En el ejercicio de 2025 Ancap registró ganancias por US$ 72,5 millones, por el mayor procesamiento de crudo (45%), que permitió aprovechar los buenos márgenes internacionales de refinación.
Las empresas vinculadas en conjunto aportaron utilidades por US$ 8,5 millones, aunque el negocio del pórtland tuvo pérdidas por US$ 31 millones.
94.000
El precio —en mediana— de las transacciones de propiedades inmuebles en dólares se ubicó en US$ 94.000 en diciembre del año pasado; esto implicó un aumento de 11,77% respecto a noviembre y de 12,38% en comparación con igual mes de 2024.
2.965
En enero se inscribieron 2.965 compraventas de inmuebles ante la Dirección General de Registros, tras un diciembre que había marcado el nivel más alto desde que el Instituto Nacional de Estadística comenzó a publicar esta información, en 2017.
El dato implicó una caída de 57,23% respecto al mes previo, aunque se ubicó 2,56% por encima del registrado en igual mes de 2024.