Costo de la construcción, inversión industrial, mercado inmobiliario, recaudación y demanda laboral en Uruguay en números

El costo de la construcción se incrementó 0,17% en enero respecto a diciembre, por incidencia sobre todo de los “gastos generales”, los “materiales” y la “mano de obra”.

En los últimos 12 meses —frente a enero de 2025—, el Índice de Costo de la Construcción de Vivienda subió 3,45%.

Mercado inmobiliario Alquileres: valores aceleraron su aumento real en 2025, pero siguen por debajo de la prepandemia

Industria Ministerio de Industria propuso mejorar incentivos a inversión de pymes y para fábricas de autopartes

Después de algunos años virtualmente estancado, el stock en capital fijo —maquinaria y equipos— en la industria (sin refinería y zonas francas) aumentó 9,7% en 2025 respecto al año anterior y se ubicó en niveles elevados en la comparación histórica. El incremento del índice estuvo impulsado por una “nueva planta de procesamiento de madera en el norte del país”, según la Cámara de Industrias.

Para el 2026, encuestas entre socios de esa gremial proyectan que el sector fabril invertirá en maquinaria y equipos un monto en dólares corrientes 43% inferior al planificado para 2025.

84.104

El precio —en mediana— de las transacciones de propiedades inmuebles en dólares se ubicó en US$ 84.104 en noviembre del año pasado; fue una baja de 1,05% tanto respecto a octubre como al mismo mes del 2024.

6.925

En diciembre hubo 6.925 inmuebles inscriptos como “alta” de compraventa ante la Dirección General de Registros, un máximo desde que el Instituto Nacional de Estadística empezó a publicar esta información (enero del 2017).

Además, significó un aumento de 50% en comparación con el mes anterior y un 10% más que en el último mes de 2024.

-2,0%

En enero, la Dirección General Impositiva cobró $ 64.522 millones brutos, lo que implicó un aumento de la recaudación de 1,4% en valores corrientes. Pero descontado el efecto inflacionario, la variación interanual fue un descenso de 2,0%. A su vez, la recaudación neta de devoluciones ascendió a $ 57.469 millones, una baja real de 0,7%.

Por impuestos, el IVA registró una disminución de 2,7% al comparar con enero del 2025, el Imesi virtualmente se mantuvo (0,1%), lo mismo que el IRPF (–0,1%), en tanto que el IRAE cayó 6,1%.

6.701

En enero se publicaron 6.701 oportunidades laborales en portales y medios digitales relevados por la consultora Advice, un 3,1% más que en igual mes del año anterior.