Ministerio de Industria propuso mejorar incentivos a inversión de pymes y para fábricas de autopartes

Luego de abordar los temas de competitividad que enfrentan una docena de cadenas industriales, y de identificar más de 70 medidas que faciliten y mejoren su desempeño —en el marco del diálogo público-privado que el Ministerio de Industria (MIEM) instaló en la segunda mitad del año—, el jueves 18 la cartera presentó algunos cambios reglamentarios impulsados para promover la inversión de las pymes (pequeñas y medianas empresas) e incentivos para la producción y el comercio de autopartes a ensambladoras.

Eso sucedió en la quinta y última convocatoria del año del Consejo de Industria, realizado en el Parque Científico y Tecnológico de Pando. Al final del encuentro se hizo una evaluación general de la herramienta, se delinearon las metas de trabajo para el 2026 y se trazó el “desafío” de levantar la mirada para elaborar un documento común sobre el rumbo de la política industrial a mediano y largo plazo.

“Podemos cerrar el año diciendo que supimos cumplir, estamos llevando adelante un trabajo público-privado en el más amplio espectro, con resultados que ya se están viendo”, dijo a Búsqueda el director de Industrias, Adrián Míguez. Como ejemplo, señaló la reapertura de la empresa láctea Calcar, luego del cierre de la cooperativa y su reactivación pocos meses después por parte de la distribuidora de capitales nacionales Nofrok, este mismo año. “Es flor de ejemplo, hubo un entendimiento del sistema político y del empresarial, que hicieron lo que tenían que hacer. Se logró, obviamente, por el empuje empresarial y el entendimiento del sindicato de trabajadores y el apoyo del gobierno para que en el tiempo adecuado el trabajo se recuperara”, apuntó.

Míguez dijo que se está “yendo a fondo, haciendo todo un recorrido del espinel por las distintas situaciones de cada industria” a través de los 12 núcleos productivos —en las cadenas metalmecánica, vestimenta y calzado, alimentos envasados, química, maderera, electrónica, plástico, láctea, cárnica, entre otras— para “hacer cambios y acompasar la situación, la coyuntura regional, mundial, ser más competitivos y favorecer la generación de empleo”.

Señaló que para el año próximo la agenda “no para” porque de las más de 70 medidas identificadas algunas ya se están ejecutando y “todavía quedan muchas para ir articulando y definiendo para que sean realidad”.

Inversión de pymes

En la última reunión del año del Consejo de Industria —un ámbito que articula las visiones estratégicas del Ministerio de Industria (MIEM), las gremiales empresariales (Cámara de Industrias, Cámara de Tecnologías de la Información y la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas ), los trabajadores (PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte) y la academia (Universidad de la República, Universidad Tecnológica y UTU)— se presentaron varias de las propuestas elevadas al Ministerio de Economía (MEF) para incorporarlas a los cambios que esa cartera está delineando en el marco de la “ley de promoción de inversiones”.

Adrian Miguez Director nacional de Industrias, Adrián Míguez. Javier Calvelo/adhocFOTOS

También se anunció la reglamentación de incentivos para la industria autopartista y apoyos para la internacionalización de las distintas cadenas productivas.

Para las pequeñas y medianas industrias, Míguez resaltó que luego de meses de trabajo entre los equipos técnicos del MEF y del MIEM —y considerando los aportes realizados en los distintos núcleos productivos— se propuso ampliar los beneficios para las pequeñas y medianas empresas industriales. En concreto, se planteó mejorar la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y ampliar el plazo de ejecución de los proyectos a las pymes.

“Estadísticamente, siempre hay dificultades después de que el Estado otorga el crédito fiscal, ya sea por el dinamismo propio de la economía, coyunturales en torno a lo que pasa en los mercados. Eso hacía necesario, para la salud financiera de las pymes industriales, generar un plazo adicional para que puedan cumplir con el proyecto de inversión”, explicó.

Además, dijo, se propuso que aquellos proyectos de inversión que consideren insumos fabricados por la industria nacional sean favorecidos con mejor puntaje. “Se busca fomentar el diálogo y la búsqueda de oportunidades de proveerse con bienes de la industria nacional. Es una invitación, no una obligación”.

Otra medida que se evalúa incorporar al régimen de inversiones tiene que ver con favorecer la reducción de brechas tecnológicas a través de una matriz de indicadores que considere de manera más específica la “adecuación tecnológica y sostenibilidad” de los proyectos industriales.

Autopartes y mercados

Por otra parte, del diálogo llevado a cabo en el núcleo productivo metalmecánico, surgieron y se anunciaron medidas para la promoción del desarrollo interindustrial en la cadena automotriz-autopartista.

“Identificamos junto con los trabajadores y las empresas que el sector autopartista sobre todo exporta y prácticamente no vende en plaza porque no tiene incentivos para hacerlo. Entonces prevemos promover un encadenamiento industrial local”, comentó Míguez. Explicó que para ello se prevé reglamentar para los nuevos proyectos productivos de autopartes la extensión del mismo beneficio que se le otorga a un exportador (la devolución de 10% sobre el precio FOB) cuando se trate de una venta local, por un plazo de cinco años. Entre los requisitos para que se otorgue esa promoción, señaló, estarán que la firma logre un aumento de las ventas o el empleo y que haya un desarrollo de producto con valor agregado nacional.

Comentó que esta herramienta apunta a “empujar” que ocurra un encadenamiento industrial local entre las autopartistas y las firmas ensambladoras de vehículos que exportan a la región a partir de los kits de piezas importadas. Si algunas de las partes fueran de autopartistas locales, se promovería el comercio intrarrama y sería como una “exportación indirecta”.

Míguez dijo que el borrador del decreto con esa medida de promoción ya se presentó en el Consejo de Ministros y “próximamente” se prevé su promulgación. Además, adelantó que para los otros subsectores que conforman el núcleo metalmecánico (maquinaria agrícola y carroceros) también se está trabajando en crear herramientas que fomenten la producción y la internacionalización. Recordó que en Uruguay hay capacidad de producción interna para abastecer la demanda nacional de maquinaria y equipos para uso agrícola.

Autopartes.jpg En los últimos años, la industria de autopartes se retrajo con la salida de algunas firmas multinacionales. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Por otra parte, en materia de internacionalización, en el Consejo de Industria del jueves 18 se comentó que la docena de núcleos productivos identificó 82 eventos (37 en América Latina, 21 en Europa, 15 en Asia, seis en Estados Unidos, dos en Australia y uno en África) de promoción comercial y de carácter técnico para conocer maquinaria y nueva tecnología. Míguez explicó que dado que son muchas las ferias y los eventos en los que las empresas tienen interés de participar, se prevé —por un lado— coordinar acciones para que en algunos casos las firmas se postulen al programa Uruguay al Mundo, lanzado la semana pasada, para financiar la asistencia a algunos de los encuentros internacionales con representantes del gobierno, representantes de las firmas y de los trabajadores.

Por otra parte, surgió la iniciativa de realizar misiones inversas, por lo que se invitó a empresas proveedores de tecnología y productos para que visiten Uruguay, ofrecerles una agenda de actividades y que conozcan unidades productivas y bienes de valor agregado nacional.

Para el año próximo el consejo puso en común el trazado de algunas metas y lineamientos para abordar en los núcleos productivos, señaló Míguez. Entre ellos, mencionó trabajar en un programa de desarrollo de proveedores y de compras públicas. Además, se conversó sobre el “desafío” de encarar la redacción de un documento consensuado de política industrial con metas a mediano y largo plazo.

Míguez destacó que al final del encuentro todos los participantes reflexionaron sobre el trabajo del año que finaliza y hubo un “balance ampliamente positivo”.

Fondo industrial

Luego de la sesión del Consejo de Industria, el MIEM aprovechó y realizó el cierre de la edición 2025 del Fondo Industrial, el principal instrumento de apoyo a la transformación productiva que ofrece la cartera y que está llegando a su 15º aniversario.

En 2025 se recibieron 127 postulaciones, lo que constituyó un récord, y se seleccionaron 40 empresas que recibirán un monto no reembolsable de $ 55 millones, lo que implica proyectos de inversión por el doble de esa cifra, dado que las empresas elegidas deben realizar como contraparte una inversión igual al beneficio recibido.

Los proyectos seleccionados fueron principalmente de los sectores de alimentos, metalmecánico, plástico, farmacéutico, forestal madera, entre otros. El 60% de los proyectos industriales elegidos en un proceso competitivo correspondieron al interior del país, destacó Míguez.

En los 15 años de vigencia de la herramienta, el fondo otorgó apoyo no reembolsable por un total de US$ 15,8 millones a unas 600 firmas en todo el país.